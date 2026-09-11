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Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 11.)
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Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 11.)

Pénzcentrum
2026. szeptember 11. 07:45

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2026. szeptember 11., péntek.

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Befektetés, tőzsde

OTP: 45920 Ft
MOL: 5180 Ft
RICHTER: 12490 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.09.12: Nyugatról lassan vékonyodik, szakadozik a felhőzet, egyre többfelé kisüt a nap, de a Dunától keletre még nagyobb területen felhős maradhat az ég. A csapadékhajlam is csökken, napközben inkább csak kevés helyen lehet kisebb eső, zápor. Az északias szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Hajnalban 9 és 16, délután 18 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.

2026.09.13: Nagyrészt gomolyfelhős, napos idő valószínű, de főként keleten tartósan felhős körzetek is maradhatnak. Kicsi a csapadék valószínűsége. Az északias szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. A minimum általában 9 és 14 fok között alakul, de a derült, szélvédett hidegre hajlamos helyeken hűvösebb lehet az idő. A maximum 20 és 25 fok között várható.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A változékony, csapadékos időjárás hatására kiválóan alakul a levegőminőség. (2026.09.11. péntek éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Szerda este hidegfront érkezik, emiatt az időjárás a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet, a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet. (2026.09.10)

Akciók

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