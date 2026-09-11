Akár 20 fokos hőmérséklet-különbség is lehet itthon két tájegység értékei között, de ez a kettősség nem tart sokáig.
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 11.)
Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2026. szeptember 11., péntek.
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- Pár százezerből is jócskán feljebb tornázhatod a lakásod értékét: erre érdemes költeni méregdrága felújítás helyett
- Kiderült a magyar luxushotelek féltett titka: erre biztos nem számítanak a tehetős vendégek
- Súlyos kockázat derült ki Paks kapcsán: erre a magyar háztartások sincsenek felkészülve
- Újabb részletek derültek ki a magyar kórházi fertőzésekről: komoly eltéréseket mutatnak az adatok a várthoz képest
- Ha ilyen téligumid van, fel ne tedd az idei szezonra: súlyosan balesetveszélyes, már nedves úton is megtörténhet a baj
- Megszólalt a Pénzügyminisztérium az Otthon Start átalakításáról: szigorítás jön a 3%-os lakáshitelnél?
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Országos középtávú előrejelzés
2026.09.12: Nyugatról lassan vékonyodik, szakadozik a felhőzet, egyre többfelé kisüt a nap, de a Dunától keletre még nagyobb területen felhős maradhat az ég. A csapadékhajlam is csökken, napközben inkább csak kevés helyen lehet kisebb eső, zápor. Az északias szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Hajnalban 9 és 16, délután 18 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.
2026.09.13: Nagyrészt gomolyfelhős, napos idő valószínű, de főként keleten tartósan felhős körzetek is maradhatnak. Kicsi a csapadék valószínűsége. Az északias szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. A minimum általában 9 és 14 fok között alakul, de a derült, szélvédett hidegre hajlamos helyeken hűvösebb lehet az idő. A maximum 20 és 25 fok között várható.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
A változékony, csapadékos időjárás hatására kiválóan alakul a levegőminőség. (2026.09.11. péntek éjfélig)
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Szerda este hidegfront érkezik, emiatt az időjárás a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet, a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet. (2026.09.10)
Akciók
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