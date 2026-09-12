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Close up személy kezét a kocsi ablakából, kezében a vezetői engedélyt, mint azt mutatja, hogy a rendőr az ellenőrzéshez
Utazás

Nagyon vigyázz, ha ezen a környéken autózol vasárnap: hatalmas razzia indul, keményen fizethet, aki hibázik

Pénzcentrum
2026. szeptember 12. 13:33

Fokozott rendőri ellenőrzést rendeltek el vasárnapra a Dorogi Rendőrkapitányság illetékességi területén. Az intézkedés szeptember 13-án délben kezdődik, és egészen éjfélig tart, police.hu.

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A Dorogi Rendőrkapitányság vezetője fokozott ellenőrzést rendelt el 2026. szeptember 13-ára, vasárnapra. A rendőrség tájékoztatása szerint az intézkedés 12 órakor kezdődik, és egészen 24 óráig, vagyis éjfélig tart. Az ellenőrzés a Dorogi Rendőrkapitányság teljes illetékességi területét érinti.

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A rendőrség közlése szerint az intézkedés egyik fő célja a közúti közlekedési szabálysértések megelőzése és felderítése. A fokozott jelenlét emellett az egyéb jogsértő cselekmények visszaszorítását is szolgálja.

Különös figyelmet fordítanak a vagyon elleni bűncselekményekre is.
Címlapkép: Getty Images
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