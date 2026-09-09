Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 9.)

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2026. szeptember 9., szerda.

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Országos középtávú előrejelzés

2026.09.10: Keleten is megnövekszik a felhőzet, a felhős idő mellett több-kevesebb napsütés előfordulhat. Széteső csapadékzóna érkezik, szórványosan van esély esőre, záporra, zivatarra. Az északnyugatira, nyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban nagyrészt 15 és 19 fok között alakul, de a szélcsendes, kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken pár fokkal hűvösebb lehet az idő. A maximum-hőmérséklet 21 és 29 fok között várható.

2026.09.11: Felhős idő valószínű általában kevés napsütéssel. Növekszik a csapadék kialakulási esélye, több helyen valószínű eső, zápor, zivatar. Az északias szelet élénk lökések kísérik. Hajnalban 11 és 17 fokot mérhetünk. A csúcsérték általában 17 és 22 fok között alakul, délkeleten, keleten lehet ennél kissé melegebb az idő.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Ma délután az ózon koncentrációja helyenként az egészségügyi határérték fölé emelkedhet. (2026.09.09. szerda éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

A légkörben zajló több fokos melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (2026.09.08)

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