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Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 9.)
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Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 9.)

Pénzcentrum
2026. szeptember 9. 07:45

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2026. szeptember 9., szerda.

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Országos középtávú előrejelzés

2026.09.10: Keleten is megnövekszik a felhőzet, a felhős idő mellett több-kevesebb napsütés előfordulhat. Széteső csapadékzóna érkezik, szórványosan van esély esőre, záporra, zivatarra. Az északnyugatira, nyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban nagyrészt 15 és 19 fok között alakul, de a szélcsendes, kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken pár fokkal hűvösebb lehet az idő. A maximum-hőmérséklet 21 és 29 fok között várható.

2026.09.11: Felhős idő valószínű általában kevés napsütéssel. Növekszik a csapadék kialakulási esélye, több helyen valószínű eső, zápor, zivatar. Az északias szelet élénk lökések kísérik. Hajnalban 11 és 17 fokot mérhetünk. A csúcsérték általában 17 és 22 fok között alakul, délkeleten, keleten lehet ennél kissé melegebb az idő.

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Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Ma délután az ózon koncentrációja helyenként az egészségügyi határérték fölé emelkedhet. (2026.09.09. szerda éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

A légkörben zajló több fokos melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (2026.09.08)

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