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Nyugodtan indul a csütörtök, de estére elromlik az időjárás: sok magyar szervezetét padlóra küldi a váltás

Pénzcentrum
2026. szeptember 10. 07:17

A szerda este érkezett hidegfront után csütörtökön már jóval visszafogottabb lesz a meleg. Az országon belül jelentős hőmérsékleti különbség alakulhat ki: miközben sokfelé csak 16–22 fok lesz, a délkeleti határ közelében akár 30 fokig is felmelegedhet a levegő. Estétől délnyugat felől újabb csapadékzóna érkezik, pénteken pedig többfelé esőre, záporra és zivatarra kell készülni. 

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Csütörtökön a HungaroMet előrejelzése szerint fokozatosan szakadozik és vékonyodik majd a felhőzet, és sok helyen több órára kisüt majd a nap. Kisebb eső, zápor csak kevés helyen fordulhat elő. Az északnyugati szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik, késő délutánra azonban nagyrészt mérséklődik a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul, késő estére pedig 15–23 fok közé hűl le a levegő. Napközben várhatóan nem alakul ki veszélyes időjárási jelenség.

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Csütörtök este délnyugat felől ismét növekedni és vastagodni kezd a felhőzet, ezzel együtt pedig egy csapadékzóna is eléri az országot. A záporok mellett helyenként beágyazott zivatarok is kialakulhatnak, elsősorban a Dunántúl déli felén. Kelet és délkelet felé haladva ugyanakkor vékonyabb maradhat a felhőzet, és a csapadék valószínűsége is csökken. Hajnalra 12–18 fok közé süllyed a hőmérséklet.

Pénteken akár 14 fokos különbség is lehet az országban

Pénteken felhős, időnként napos idő várható, többfelé esővel, záporral és zivatarral. A csapadék esélye délkeleten lesz a legkisebb. Az északi, északnyugati szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérsékletben nagy különbségek alakulhatnak ki az országon belül.

A legtöbb helyen mindössze 16–22 fokig melegszik a levegő, keleten és délkeleten azonban ennél jóval melegebb lehet, a határvidéken akár 30 fokot is mérhetnek. A HungaroMet péntekre a déli vármegyékre zivatarveszély miatt figyelmeztetést is kiadott. A hidegfront az arra érzékenyek szervezetét is megterhelheti: jellemző panasz lehet a fejfájás és a migrén, emellett lassulhat a reflexidő és a reakciókészség is.
Címlapkép: Getty Images
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