Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 12.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. szeptember 12., szombat.

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Befektetés, tőzsde

Eurojackpot A sorsolás dátuma: 2026. szeptember 11.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 37. héten emelkedő számsorrendben a következők:

14, 21, 35, 37, 49

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2-ös találat: 0 db

5+1-ös találat: 0 db

5-ös találat: 2 db

4+2-es találat: 0 db

4+1-es találat: 15 db

4-es találat: 70 db

3+2-as találat: 20 db

3+1-as találat: 602 db

2+2-es találat: 346 db

3-as találat: 2033 db

1+2-es találat: 1905 db

2+1-es találat: 7640 db



OTP: 47000 Ft

MOL: 5380 Ft

RICHTER: 12530 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.09.13: A változóan felhős égbolt mellett hosszabb-rövidebb napos időszakokra is számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, ezeken a tájakon kisebb eső, zápor előfordulhat. Az északias szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. A minimum általában 9 és 14 fok között alakul, de a derült, szélvédett hidegre hajlamos helyeken hűvösebb lehet az idő. A maximum 20 és 25 fok között várható.

2026.09.14: Átmenetileg mindenütt erősen megnövekszik, majd napközben nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet. Elszórtan eső, zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Az északi, északnyugati szél megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban döntően 11 és 17 fok között várható, de a kevésbé felhős, keleti helyeken ennél több fokkal alacsonyabb is lehet. Délután 17, 25 fok valószínű.

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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség kedvezően alakul. (2026.09.12. szombat éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Kettős fronthatás várható, ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához. (2026.09.11)

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