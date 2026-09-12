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Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 12.)
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Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 12.)

Pénzcentrum
2026. szeptember 12. 07:45

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. szeptember 12., szombat.

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USD: 313.44 Ft

<h2>Eurojackpot</h2> <p>A sorsolás dátuma: 2026. szeptember 11.<br> Az Eurojackpot nyerőszámai a 37. héten emelkedő számsorrendben a következők:<br> <b>14, 21, 35, 37, 49</b><br> </p> <p> Ezen a héten nem volt telitalálat. <br> 5+2-ös találat: 0 db<br> 5+1-ös találat: 0 db<br> 5-ös találat: 2 db<br> 4+2-es találat: 0 db<br> 4+1-es találat: 15 db<br> 4-es találat: 70 db<br> 3+2-as találat: 20 db<br> 3+1-as találat: 602 db<br> 2+2-es találat: 346 db<br> 3-as találat: 2033 db<br> 1+2-es találat: 1905 db<br> 2+1-es találat: 7640 db<br> </p>

Befektetés, tőzsde

OTP: 47000 Ft
MOL: 5380 Ft
RICHTER: 12530 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.09.13: A változóan felhős égbolt mellett hosszabb-rövidebb napos időszakokra is számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, ezeken a tájakon kisebb eső, zápor előfordulhat. Az északias szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. A minimum általában 9 és 14 fok között alakul, de a derült, szélvédett hidegre hajlamos helyeken hűvösebb lehet az idő. A maximum 20 és 25 fok között várható.

2026.09.14: Átmenetileg mindenütt erősen megnövekszik, majd napközben nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet. Elszórtan eső, zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Az északi, északnyugati szél megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban döntően 11 és 17 fok között várható, de a kevésbé felhős, keleti helyeken ennél több fokkal alacsonyabb is lehet. Délután 17, 25 fok valószínű.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség kedvezően alakul. (2026.09.12. szombat éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Kettős fronthatás várható, ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához. (2026.09.11)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
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