Az amerikai–iráni háború miatt megugró olajárak világszerte felfelé nyomják az inflációt, a jegybankok pedig ismét a kamatemelés eszközéhez nyúlnak.
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 12.)
Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. szeptember 12., szombat.
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Országos középtávú előrejelzés
2026.09.13: A változóan felhős égbolt mellett hosszabb-rövidebb napos időszakokra is számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, ezeken a tájakon kisebb eső, zápor előfordulhat. Az északias szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. A minimum általában 9 és 14 fok között alakul, de a derült, szélvédett hidegre hajlamos helyeken hűvösebb lehet az idő. A maximum 20 és 25 fok között várható.
2026.09.14: Átmenetileg mindenütt erősen megnövekszik, majd napközben nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet. Elszórtan eső, zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Az északi, északnyugati szél megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban döntően 11 és 17 fok között várható, de a kevésbé felhős, keleti helyeken ennél több fokkal alacsonyabb is lehet. Délután 17, 25 fok valószínű.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
A levegőminőség kedvezően alakul. (2026.09.12. szombat éjfélig)
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Kettős fronthatás várható, ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához. (2026.09.11)
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