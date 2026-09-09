2026. szeptember 9. szerda Ádám
26 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Ezt a képet 2021 nyarán, egy kerékpáros utazás során készítettem Dél-Franciaországban (Occitanie).
Utazás

Ma még tombol a nyár, de estére fordul a kocka: több helyen is zivatarok csaphatnak le

Pénzcentrum
2026. szeptember 9. 07:28

Szerdán az ország nagy részén továbbra is derült, napos és száraz időre számíthatunk. Délután azonban a Dunántúlon egyre több gomolyfelhő jelenhet meg, amelyekből záporok és zivatarok is kialakulhatnak, írja a HungaroMet.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az ország legnagyobb részén még nem hoz változást a szerda: derült, napos és száraz idő várható, délután pedig 30–35 fokig melegszik a levegő. A Dunántúlon azonban már délutántól egyre több gomolyfelhő képződhet, amelyekből záporok, zivatarok is kialakulhatnak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Estére, késő estére a front mentén nagyobb területen is megérkezhet a csapadék. Közben a délies szél is élénkül, zivatarok környezetében pedig erős, akár viharos széllökésekre is számítani lehet. Északnyugaton este a front mentén szintén viharossá fokozódhat a szél, így a nap második felében már több helyen változékonyabbra fordulhat az idő.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #időjárás #nyár #csapadék #front #viharos szél #záporok #zivatarok #időjárás-előrejelzés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:16
08:02
07:45
07:28
06:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 9.
Hiába állt jó oldalra Magyarország, megint a balekok között köthetünk ki: már gyűlnek a sötét fellegek a legfontosabb hazai gigaprojekt körül
2026. szeptember 8.
Horror pénzért járatja magánoviba gyerekeit a magyar elit: van, ahol 2,3 millió is lehet az éves számla
2026. szeptember 8.
Változás jön a magyar boltok polcain: eltűnhetnek a jól ismert csomagolások, vége a trükkös szlogeneknek
2026. szeptember 8.
Itt a világ legjobb kórházainak 2026-os rangsora: magyar intézményt hiába keresünk a listán
2026. szeptember 8.
Kegyetlen nyarak várnak a magyar dolgozókra: elképesztő dolog derült ki a trópusi éjszakákról
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 9. szerda
Ádám
37. hét
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Hidegfront tarolja le Magyarországot: itt lesz a legerősebb a betörés
2
6 napja
A Malév óta nem történt ilyen a budapesti reptéren: közvetlen álomjárat repíti a magyarokat a paradicsomba
3
5 napja
Magyar turistaként milliomosnak érezheted magad ebben az országban: olcsó az étkezés, a benzin, a buszjegy
4
2 hete
Fordulat jön a magyar időjárásban: szerdán már ezt kapjuk a nyakunkba
5
2 hete
Működik a repülőjegy-trükk: így utaznak idén is potom pénzért az élelmes magyarok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Co-branded
magyar megfelelője a társkártya kifejezés. Egy kereskedelmi márkával közösen kibocsátott kártya.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 9. 06:30
Időzített bomba ketyeg rengeteg magyar otthonban: ha ezt a fura hangot hallod, azonnal gyanakodj a legrosszabbra
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 9. 05:31
Hiába állt jó oldalra Magyarország, megint a balekok között köthetünk ki: már gyűlnek a sötét fellegek a legfontosabb hazai gigaprojekt körül
Agrárszektor  |  2026. szeptember 9. 07:01
Meglepetés érheti, aki ezt a slágerzöldséget keresi itt a boltokban