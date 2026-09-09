Ma még tombol a nyár, de estére fordul a kocka: több helyen is zivatarok csaphatnak le

Szerdán az ország nagy részén továbbra is derült, napos és száraz időre számíthatunk. Délután azonban a Dunántúlon egyre több gomolyfelhő jelenhet meg, amelyekből záporok és zivatarok is kialakulhatnak, írja a HungaroMet.

Az ország legnagyobb részén még nem hoz változást a szerda: derült, napos és száraz idő várható, délután pedig 30–35 fokig melegszik a levegő. A Dunántúlon azonban már délutántól egyre több gomolyfelhő képződhet, amelyekből záporok, zivatarok is kialakulhatnak.

Estére, késő estére a front mentén nagyobb területen is megérkezhet a csapadék. Közben a délies szél is élénkül, zivatarok környezetében pedig erős, akár viharos széllökésekre is számítani lehet. Északnyugaton este a front mentén szintén viharossá fokozódhat a szél, így a nap második felében már több helyen változékonyabbra fordulhat az idő.