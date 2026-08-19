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Rendkívüli bejelentést tett Vitézy Dávid: teljesen átépítik ezt a fontos vasútvonalat, 160-nal hasíthatnak a vonatok

Pénzcentrum
2026. augusztus 19. 10:59

Eredményesen zárult az Almásfüzitő és Komárom közötti vasúti szakasz kivitelezési tendere, a munkálatokat a legolcsóbb ajánlattevőként a Swietelsky végezheti el 36,3 milliárd forintért. A beruházás a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv része, és az Európai Unió Kohéziós Alapjának támogatásával valósulhat meg. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán számolt be a beruházásról.

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A Budapest és Győr közötti, illetve a bécsi fővonal egyik jelenlegi szűk keresztmetszetét jelentő 13,6 kilométeres szakaszon teljesen újjáépítik a vasúti pályát. A cél, hogy a jelenlegi 120 km/órás pályasebesség 160 km/órára emelkedjen.

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A fejlesztés a menetrendek stabilabbá tételét is szolgálhatja. A beruházással javulhat a vasúti kapcsolat Budapest, Győr, Ausztria és a Nyugat-Dunántúl között, miközben az utasok számára korszerűbb és kényelmesebb állomási környezetet alakítanak ki.

A teljes érintett szakaszon új pálya épül, a váltók pedig váltófűtést kapnak. Szőny megállóhely környezetében mintegy 1600 méter hosszan ívkorrekciót is végrehajtanak. Erre azért van szükség, hogy a pályán elérhető legyen a 160 km/órás sebesség.

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A vasút és a közút kereszteződéseit is átalakítják. Szőny közelében az 1-es főút jelenlegi sorompós vasúti átjáróját közúti felüljáró váltja ki. Három kisebb útátjáró megszűnik, az átkelési lehetőségeket pedig új úttal, valamint az új felüljáróval és egy gyalogos-kerékpáros aluljáróval biztosítják. Két helyen, az almásfüzitői temetőnél és Szőnyben, a Stadion útnál szintén gyalogos- és kerékpáros aluljáró épül.

Akadálymentes állomások és új parkolók jönnek

Almásfüzitő-felső állomáson és Szőny megállóhelyen új, magasperonok épülnek, amelyek akadálymentes használatot tesznek lehetővé. Almásfüzitő-felsőn peronaluljáró készül, Szőnyben pedig gyalogos felüljárót építenek liftekkel. A beruházás részeként Szőnyben, az 1-es főút és a vasút között P+R és B+R parkolót is kialakítanak.

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A fejlesztés így egyszerre célozza a vasúti menetidő és a közlekedés biztonságának javítását, valamint a vasútállomások megközelíthetőségének és használhatóságának fejlesztését. A tender eredményhirdetését követően hamarosan megköthetik a kivitelezési szerződést. A beruházás a tervek szerint 2030-ig valósulhat meg.

Címlapkép: Hatházi Tamás, MTI/MTVA 
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