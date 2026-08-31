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Fontos bejelentés érkezett az uniós pénzekről: teljesítették a feltételeket, több ezer milliárd forint a tét
A kormány teljesítette az uniós helyreállítási források lehívásához szükséges valamennyi jogalkotási feltételt és mérföldkövet – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A májusban kötött politikai megállapodás nyomán Magyarország mintegy 10 milliárd eurónyi helyreállítási forráshoz, valamint további 6 milliárd eurónyi, korábban befagyasztott kohéziós pénzhez juthat hozzá, ami árfolyamtól függően összesen 5500–6000 milliárd forintot jelenthet. A forrásokat többek között vasúti, lakhatási, vízügyi és energetikai fejlesztésekre fordítanák.
A kormány augusztus 31-re teljesítette azokat a jogalkotási feltételeket, amelyek az uniós helyreállítási alap forrásainak lehívásához szükségesek – közölte Vitézy Dávid hétfőn Facebook-oldalán. A közlekedési és beruházási miniszter szerint ezzel valamennyi szükséges mérföldkövet és szupermérföldkövet teljesítették. A folyamat alapját az a politikai megállapodás jelentette, amelyet még májusban kötött Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.
Vitézy közlése szerint a teljesítés mintegy 10 milliárd eurónyi helyreállítási forrást érint, emellett további 6 milliárd eurónyi, kondicionalitási eljárással érintett kohéziós forrás felszabadítását is lehetővé teheti. Így összességében - az árfolyamtól függően - 5500–6000 milliárd forintnyi európai uniós forrást sikerül hazahozniuk.
Több mint száz jogszabályon dolgoztak
Vitézy Dávid szerint különösen szűk volt a határidő, mivel azokra a feladatokra, amelyek teljesítésére más tagállamoknak éveik voltak, Magyarországnak lényegében három hónapja maradt. A miniszter közlése szerint az elmúlt hónapokban a minisztériumok, az intézmények, az önkormányzatok és az Országgyűlés összehangolt munkájának eredményeként több mint száz új jogszabály született, miközben új intézményeket hoztak létre, korábbi szabályokat módosítottak, illetve számos projektet indítottak el vagy fejeztek be.
Vitézy a teljesített feltételeket lényegében korrupcióellenes jogszabályokként jellemezte. Hangsúlyozta azt is, hogy azok között nincs olyan, amely Ukrajnával, migrációval vagy a magyarok életmódját érintő kérdésekkel kapcsolatos lenne.
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Vasútra, lakhatásra és vízügyre is jutna a pénzből
A miniszter szerint a következő feladat az uniós forrásokból finanszírozott beruházások megvalósítása, illetve annak biztosítása, hogy a pénzeket hatékonyan és átláthatóan használják fel. Négy nagy fejlesztési területet emelt ki.
- A Baross Gábor Terv keretében vasúti beruházásokat valósítanának meg
- megfizethető lakások, bérlakások és kollégiumok építésére is fordítanának az uniós pénzekből
- A forrásokból vízügyi beruházásokat is indítanának az egyre gyakoribb aszályok hatásainak mérséklésére.
- A negyedik kiemelt terület az energiabiztonság: megújulóenergia-beruházásokkal és az energiahálózat fejlesztésével javítanák az energiahatékonyságot.
Vitézy szerint az uniós források felhasználásával úgy lehet finanszírozni ezeket a fejlesztéseket, hogy közben más területektől nem kell forrásokat elvonni. A miniszter úgy fogalmazott, a cél az, hogy Magyarország ismét felzárkózási pályára kerüljön a régiós országokhoz képest.
Címlapkép: MTI/Máthé Zoltán
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