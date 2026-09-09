A diákok körében különösen keresett lakásokat a ponthatárhirdetés körüli hetekben átlagosan mintegy 8-10 ezer forinttal magasabb havi bérleti díjjal kínálták.
Itt a Wizz Air nagy bejelentése: potom pénzért utazhatnak a melegbe idén télen a magyarok
A Wizz Air bejelentette, hogy újraindítja közel-keleti járatait és Budapestről Ammán, Abu-Dzabi, Dubaj és Dzsidda is visszakerül a légitársaság menetrendjébe. Mind a négy úticélra már foglalhatók jegyek.
A járatokat a Wizz Air az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) térségre vonatkozó konfliktuszóna-ajánlásainak legutóbbi felülvizsgálatát és módosítását, valamint a vállalat saját átfogó üzemeltetési és biztonsági értékeléseit követően fokozatosan állítja vissza. A légitársaság továbbra is szorosan figyelemmel kíséri a fejleményeket, és együttműködik az illetékes hatóságokkal. Elsődleges számukra a légiközlekedés biztonsága, valamennyi járatának közlekedése folyamatos üzemeltetési és biztonsági értékelés függvénye.
A visszatérő járatok az alábbi menetrend szerint közlekednek:
|Útvonal
|Újraindulás
|
Heti járatszám
|Legalacsonyabb viteldíj
|Budapest - Ammán
|szeptember 22.
|
3
|11 490 forinttól
|Budapest – Abu Dzabi
|október 25.
|4
|22 990 forinttól
|Budapest – Dubaj
|október 25.
|5
|22 990 forinttól
|Budapest – Dzsidda
|október 27.
|3
|19 190 forinttól
A már meghirdetett menetrend szerint a téli szezonban fokozatosan 12 útvonalon, heti 49 járattal állítják vissza Jordániába, az Egyesült Arab Emírségekbe és Szaúd-Arábiába tartó járatait.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A járatok újraindítása egybeesik azzal az időszakkal, amikor európaiak milliói kezdik tervezni téli utazásaikat, és sokan keresnek melegebb úticélt a hidegebb hónapokra.
Dubaj ikonikus városképe, tengerpartjai, üzletei és szórakozási lehetőségei, Abu-Dzabi kulturális látnivalói, sivatagi tájai és családi programjai, Dzsidda történelmi óvárosa és vörös-tengeri partszakasza, valamint Ammán ókori örökséget és modern városi kultúrát ötvöző hangulata változatos lehetőségeket kínál az utazóknak. Teljes utazási csomag a wizzholidays.wizzair.com oldalon foglalható.
A légitársaság összesen 470 000 ülőhelyet kínál ezeken a járatokon a téli szezonban, közvetlen és kedvező árú összeköttetést biztosítva 9 európai városból a térség napos, tengerparti kulturális és szabadidős úti céljaihoz. A Budapestről induló útvonalak mellett a Wizz Air októbertől újra közlekedik az Egyesült Arab Emírségekbe Bulgáriából, Ciprusról, Lengyelországból és Romániából is, illetve már szeptembertől újra repül Olaszország és Szaúd-Arábia között.
A Pénzcentrum 2026. szeptember 9.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Szeptember 8-tól egyes budapesti buszokon már bankkártyával is meg lehet vásárolni a járművezetőnél a helyszíni vonaljegyet.
1441 autósnak küld felszólítást a napokban a rendőrség: 50 ezer lesz a minimum bírság, van, aki 312 ezret fizethet
A hatóság a most induló őszi szüreti szezon kapcsán nyomatékosan figyelmeztet a zéró tolerancia szigorú betartására.
Ennyi volt a legkedveltebb vidéki vendégházaknak is? Drámai a zuhanás: ez már sok szálláshely végét jelentheti
Miközben a szállodák tovább erősödnek, a magán- és vidéki szálláshelyek látványosan visszaesnek: mi lehet az oka?
Kegyetlenül ráfáznak a csődbe ment utazási iroda utasai: futhatnak a pénzük után, szinte semmit sem kapnak vissza?
Az utazási iroda a múlt hónapban, augusztus 6-án nyújtotta be a fizetésképtelenségi eljárás megindítására vonatkozó kérelmét a szófiai bírósághoz.
A Pénzcentrum 2026. szeptember 8.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A friss előrejelzés szerint Budapesten sok napsütésre lehet számítani, a hőmérséklet pedig délután 34 fokig emelkedhet.
42 fokot is mértek idén nyáron, az országos csapadék pedig az átlag mindössze 36 százaléka volt.
Összeomlott a légi közlekedés: vulkánkitörés miatt bénultak meg a repülőterek, 170 ezer utas érintett
Több mint 1500 járatot töröltek vagy térítettek el a vulkáni hamu miatt, iskolákban is távoktatást rendeltek el.
Itt a fordulat az időjárásban: mediterrán ciklon robbantja be a hidegfrontot - nagyon sok eső fog esni, ezen a napon változik minden
A hétvégén a maximumok már csak 20 és 25 fok között alakulnak.
2026-ra a FlixBus átfogó nemzetközi hálózatot épített ki, amely szinte egész Európát lefedi.
Hétfőn és kedden is napos, nyárias időre számíthatunk, de a napi hőingás jelentős lesz.
A Pénzcentrum 2026. szeptember 7.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Íme tíz mesebeli helyszín Európából, amikről szinte senki sem hallott: tökéletes célpont ősszel is – alig van turista
Európa legnépszerűbb úti céljait évről évre turisták milliói keresik fel, a kontinens azonban még mindig számos kevésbé ismert csodát tartogat.
A jövő hét elején még visszatér a kánikula és szerdán 30 és 36 Celsius-fok várható a legmelegebb órákban, majd erős széllel hidegfront érkezik.
Véget ért a nyári szezon a Balatonnál, de a vendéglátósoknak idén nemcsak a hőséggel, a tömeggel és a munkaerőhiánnyal kellett megküzdeniük.
A kormány döntött a hercegszántói határátkelőhely átépítéséről, így a létesítmény a jövőben a nehézteher-forgalom előtt is megnyílik.
Szerdán markáns időjárás-változás érkezik: záporok, zivatarok, lehűlés.