Itt a Wizz Air nagy bejelentése: potom pénzért utazhatnak a melegbe idén télen a magyarok

A Wizz Air bejelentette, hogy újraindítja közel-keleti járatait és Budapestről Ammán, Abu-Dzabi, Dubaj és Dzsidda is visszakerül a légitársaság menetrendjébe. Mind a négy úticélra már foglalhatók jegyek.

A járatokat a Wizz Air az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) térségre vonatkozó konfliktuszóna-ajánlásainak legutóbbi felülvizsgálatát és módosítását, valamint a vállalat saját átfogó üzemeltetési és biztonsági értékeléseit követően fokozatosan állítja vissza. A légitársaság továbbra is szorosan figyelemmel kíséri a fejleményeket, és együttműködik az illetékes hatóságokkal. Elsődleges számukra a légiközlekedés biztonsága, valamennyi járatának közlekedése folyamatos üzemeltetési és biztonsági értékelés függvénye.

A visszatérő járatok az alábbi menetrend szerint közlekednek:

Útvonal Újraindulás Heti járatszám Legalacsonyabb viteldíj Budapest - Ammán szeptember 22. 3 11 490 forinttól Budapest – Abu Dzabi október 25. 4 22 990 forinttól Budapest – Dubaj október 25. 5 22 990 forinttól Budapest – Dzsidda október 27. 3 19 190 forinttól

A már meghirdetett menetrend szerint a téli szezonban fokozatosan 12 útvonalon, heti 49 járattal állítják vissza Jordániába, az Egyesült Arab Emírségekbe és Szaúd-Arábiába tartó járatait.

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A járatok újraindítása egybeesik azzal az időszakkal, amikor európaiak milliói kezdik tervezni téli utazásaikat, és sokan keresnek melegebb úticélt a hidegebb hónapokra.

Dubaj ikonikus városképe, tengerpartjai, üzletei és szórakozási lehetőségei, Abu-Dzabi kulturális látnivalói, sivatagi tájai és családi programjai, Dzsidda történelmi óvárosa és vörös-tengeri partszakasza, valamint Ammán ókori örökséget és modern városi kultúrát ötvöző hangulata változatos lehetőségeket kínál az utazóknak. Teljes utazási csomag a wizzholidays.wizzair.com oldalon foglalható.

A légitársaság összesen 470 000 ülőhelyet kínál ezeken a járatokon a téli szezonban, közvetlen és kedvező árú összeköttetést biztosítva 9 európai városból a térség napos, tengerparti kulturális és szabadidős úti céljaihoz. A Budapestről induló útvonalak mellett a Wizz Air októbertől újra közlekedik az Egyesült Arab Emírségekbe Bulgáriából, Ciprusról, Lengyelországból és Romániából is, illetve már szeptembertől újra repül Olaszország és Szaúd-Arábia között.