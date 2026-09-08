Nagyon fontos változás élesedik a budapesti buszokon: rengeteg utas életét könnyíti meg a BKK

Újabb lépéssel könnyíti meg a jegyvásárlást a Budapesti Közlekedési Központ. Szeptember 8-tól egyes budapesti buszokon már bankkártyával is meg lehet vásárolni a járművezetőnél a helyszíni vonaljegyet.

A változás a 105-ös, a 210-es és a 210B autóbuszokat érinti. Ezeken a járatokon eddig a sofőrnél csak készpénzzel lehetett helyszíni vonaljegyet vásárolni, mostantól azonban bankkártyával is lehet fizetni. Az utasoknak így nem kell előre gondoskodniuk készpénzről, ha olyan járatra szállnak fel, amelyen a helyszínen, a járművezetőtől szeretnének jegyet venni.

A BKK közleménye szerint a bankkártyás fizetéshez a buszokon hordozható POS-terminálokat használnak. A hagyományos bankkártyák mellett a digitális tárcákba regisztrált virtuális bankkártyákkal is lehet fizetni. Fontos, hogy a vásárlás módja nem változtat a jegy használatán. Az utas a bankkártyával megvásárolt papíralapú vonaljegyet ugyanúgy érvényesíteni köteles, mint a készpénzzel megvásárolt jegyet.

A BKK a mostani fejlesztést egy pilotprogram keretében indította el. A társaság a tapasztalatok és az utasok visszajelzései alapján további járatokon is bevezetheti a bankkártyás fizetést. A tervek szerint október közepétől a 200E repülőtéri járaton is elérhető lehet a lehetőség.

2027 első negyedévében pedig a 16-os, a 16A, a 116-os, a 216-os, a 178-as és a 26-os buszokon is megjelenhet a bankkártyás jegyvásárlás.

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A BKK hosszabb távon a Budapest Pay&GO rendszer teljes körű bevezetésére készül. A szolgáltatás jelenleg már minden metróvonalon és a 100E Repülőtéri Expresszjáraton elérhető. A bankkártyás helyszíni jegyvásárlás addig is gyorsíthatja az utasok kiszolgálását, miközben csökkenti a készpénzhasználatot és a járművezetők készpénzkezelésével járó feladatokat.

Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA