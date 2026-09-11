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Utazás

Nagyot változik a budapesti közlekedés szombat délutántól: ha nem figyelsz, durva dugóba szaladhatsz bele

MTI
2026. szeptember 11. 14:03

A Budapesti Fesztiválzenekar szombat esti, Hősök terén tartott ingyenes koncertje miatt jelentős forgalomkorlátozásokra és tömegközlekedési változásokra kell számítani a környéken. A szakaszos lezárások délután négy órakor kezdődnek, a helyszín megközelítésére pedig a sűrűbben közlekedő 1-es metrót érdemes választani.

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A korlátozások első ütemében, 16 órától várhatóan 20:30-ig lezárják az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között. Ebben az időszakban nem lehet majd közlekedni a Hősök terén a Kós Károly sétány és a Dózsa György út közötti szakaszon, valamint a Kós Károly sétányon sem az M3-as bevezetője felől, a Hermina úttól egészen a térig.

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Kora este, 18 órától a lezárások köre tovább bővül, ekkortól a Hősök terét teljesen lezárják. Szintén nem lehet majd behajtani az Andrássy útra a Bajza utca és a Dózsa György út között, a Kós Károly sétányra egyik irányból sem, az Olof Palme sétányra a Zichy Mihály út felől, valamint a Dózsa György útra a Városligeti fasor és a Podmaniczky utca közötti szakaszon.

A kiterjedt útlezárások miatt 18 óra és 20:30 között a térséget érintő felszíni tömegközlekedési járatok módosított útvonalon járnak. A torlódások elkerülése érdekében a koncertre látogatóknak és az arra közlekedőknek egyaránt a kisföldalatti igénybevétele ajánlott, amely a megnövekedett utasforgalomhoz igazodva a megszokottnál sűrűbben jár majd.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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