Újabb tömeges karambol az M1-esen: nyolcan érintettek a balesetben

Ráfutásos baleset történt csütörtökön az M1-es autópályán, Levél térségében, az országhatár felé vezető oldalon. Négy autó ütközött össze, a helyszínelés miatt pedig sávlezárásra és torlódásra kell számítani az érintett szakaszon.

Négy autó szenvedett ráfutásos balesetet az M1-es autópálya 164-es kilométerénél, Levél térségében, az országhatár felé vezető oldalon. A karambolban összesen nyolc ember érintett. A helyszínre a mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók vonultak ki - írta a katasztrófavédelem.

A balesetet szenvedett járművek két forgalmi sávot is elfoglalnak, a belső sávot pedig a helyszínelés idejére lezárták, ezért az érintett szakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani, az országhatár felé közlekedőknek érdemes hosszabb menetidővel számolniuk.

Ugyanitt tegnap is baleset történt: a katasztrófavédelem tájékoztatása szerint két személykocsi és egy kamion volt a részese annak a balesetnek, amely szintén Levél térségében, a 163-as kilométernél történt. Az érintett három járműben összesen négy ember utazott. Az egyik autó az árokban állt meg, a másik gépkocsi és a kamion két sávot elfoglalt, az országhatár felé vezető oldalon átmenetileg teljes útlezárás volt, a torlódás elérte a 3 kilométert.