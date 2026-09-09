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Most közölte a meteorológiai szolgálat: jön a hidegfront és a zivatar

Pénzcentrum
2026. szeptember 9. 17:23

Egy hidegfrontnak köszönhetően nyugat felől növekszik a zivatarhajlam, a délután további részében, kora este elsősorban a Dunántúl északnyugati és középső részein lehet számítani zivatarok kialakulására - derül ki a HungaroMet Zrt. MTI-hez szerda délután eljuttatott veszélyjelzéséből.

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A kora esti óráktól a Duna vonalának térségében előfordulhatnak zivatarok. A zivatarokat viharos, általában óránkénti 60-80 kilométeres, esetleg 85-90 kilométeres széllökések, néhol jégeső és intenzív csapadék kísérheti.

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Éjszaka - fokozatosan gyengülve, csökkenő zivatarhajlam mellett - az ország keleti felében is kialakulhat zivatar, de előreláthatólag az Alföld legnagyobb része kimarad.

A késő esti, éjféli órákban Győr-Moson-Sopron megye térségében az északnyugati szelet - zivataroktól függetlenül - óránkénti 65-70 kilométeres széllökések kísérhetik.
Címlapkép: Getty Images
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