1441 autósnak küld felszólítást a napokban a rendőrség: 50 ezer lesz a minimum bírság, van, aki 312 ezret fizethet

Az elmúlt héten 1441 gyorshajtót és 11 ittas sofőrt szűrtek ki a forgalomból a vármegyében, miközben a közúti szabálytalanságok miatt összesen 55 baleset történt. A hatóság a most induló őszi szüreti szezon kapcsán nyomatékosan figyelmeztet a zéró tolerancia szigorú betartására - írja a Police.hu.

A sebességhatárokat átlépő autósok 50 ezer és 468 ezer forint közötti közigazgatási bírságra számíthatnak. Kecskemét belterületén, a Mindszenti körúton például akadt olyan sofőr, akit 117 km/h-s sebességgel mértek be, neki 312 ezer forintos bírságot szabtak ki.

A gyorshajtás mellett az ittas vezetés is komoly problémát jelent. Az elmúlt egy hét során a vármegyei balesetekben tizenkilencen szenvedtek sérülést. A rendőrök által megállított tizenegy ittas autós közül ketten balesetet is okoztak. A szabályszegő vezetők ellen minden esetben eljárás indul, a vezetői engedélyüket pedig azonnal bevonják.

Mivel szeptember elejével megkezdődött a szüreti bálok és a boros rendezvények időszaka, a rendőrség ismételten emlékeztet arra, hogy Magyarországon továbbra is zéró tolerancia van érvényben, ami a járművezetők számára az alkoholfogyasztás teljes tilalmát jelenti.

A hatóság arra kéri a közlekedőket, hogy soha ne vezessenek ittasan, ne üljenek olyan járműbe, amelyet láthatóan ittas személy vezet, és a családtagjaikat, ismerőseiket is határozottan tartsák vissza az ittas vezetéstől.