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Ennyi volt a nyárias meleg: olyan drasztikus fordulat közelít, amire kevesen készültek fel
A mostani, szinte nyárias meleg után jelentős lehűlés érkezhet Közép-Európába. A Klímapolitikai Intézet Facebook-posztja szerint egy hét múlva már jóval hűvösebb, csapadékosabb időjárás körvonalazódik.
Jelenleg Közép-Európa nagy részén az átlagosnál jóval melegebb az idő, több térségben 5–10 Celsius-fokkal is magasabb hőmérsékletet mérhetnek az 1991–2020-as éghajlati átlaghoz képest. A Klímapolitikai Intézet friss Facebook-bejegyzése szerint azonban ez a helyzet hamarosan jelentősen megváltozhat.
Az ECMWF legfrissebb számításai alapján a meleg levegő néhány napon belül visszaszorulhat Közép-Európa nagy részéről, és jóval hűvösebb légtömegek érkezhetnek a térségbe. A poszt szerint Franciaországtól a Kárpát-medencén át egészen a Balkánig negatív hőmérsékleti anomália rajzolódik ki, vagyis a mostani nyárias időjárás akár kora ősziesre válthat.
A lehűlést egy markánsabb frontrendszer is kísérheti, amely csapadékosabb időszakot hozhat. Ez különösen fontos lenne a hónapok óta fennálló csapadékhiány miatt, ugyanakkor a várható eső pontos mennyisége és területi eloszlása egyelőre bizonytalan. A Klímapolitikai Intézet szerint egyre nagyobb az esély egy évszakváltó fordulatra, de még kérdéses, mennyire lesz tartós a lehűlés.
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