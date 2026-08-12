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Kész káosz az európai reptereken: tömegével késik le a járatokat az utasok az új rendszer miatt
Az Európai Unió április óta működő biometrikus határellenőrzési rendszere, az EES komoly fennakadásokat okoz a kontinens legnagyobb repülőterein. A várakozási idő egyes csúcsidőszakokban megduplázódott, így az utasok egy része már a járatát is lekési - közölte az euronews.
A brit Financial Times és a Qsensor utazásanalitikai cég közös vizsgálata szerint a frankfurti repülőtéren júliusban átlagosan 120 percre nőtt a várakozási idő az útlevél-ellenőrzésnél, szemben a tavaly ugyanebben az időszakban mért 60 perccel. Münchenben 31-ről 60 percre, Amszterdamban pedig 80-ról 120 percre ugrott a maximális várakozási idő.
Az április 10-én elindított ki- és belépési rendszer (Entry/Exit System, EES) minden EU-n kívüli állampolgártól útlevél-beolvasást és arcfelismerést követel meg, az első belépéskor pedig ujjlenyomatot is vesznek tőlük. A gyakorlatban azonban a rendszerhibák miatt sok utasnak többször is újra le kellett adnia az ujjlenyomatát, ráadásul az önkiszolgáló terminálok is gyakran meghibásodnak, ami tovább lassítja az áthaladást.
A kialakult helyzet a teljes utazási szektorban éles kritikákat váltott ki. A Ryanair vezérigazgatója, Michael O'Leary júliusban "elhibázott tervezésűnek" nevezte a rendszert, hozzátéve, hogy mintegy 15 európai repülőtéren tapasztaltak jelentős torlódásokat. Részben a fennakadások miatt az EU határozatlan időre elhalasztotta az EES-hez kapcsolódó ETIAS utazási engedélyezési rendszer bevezetését is.
Több repülőtér a csúcsidőszakokban átmenetileg felfüggesztette az ujjlenyomat-rögzítést a sorok csökkentése érdekében, ez a könnyítés azonban szeptemberben lejár. Nyolc tagállam és Svájc már kérte az Európai Bizottságot a lehetőség meghosszabbítására. A Bizottság közleményében jelezte, hogy mérlegeli az engedmény fenntartását, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a regisztráció átlagosan mindössze 70 másodpercet vesz igénybe, és a legtöbb határátkelőhelyen az utasokra gyakorolt hatás korlátozott.
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