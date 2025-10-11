Szombat reggel váratlan áramszünet okozott fennakadást a székesfehérvári vasútállomáson.
Módosulnak az Európai Unióban a belépési szabályok: őrült dugókra, fennakadásokra készülj!
Vasárnaptól életbe lép az Európai Unió új beléptetési és kiléptetési rendszere (EES), amely biometrikus adatok rögzítésével váltja fel a hagyományos útlevél-pecsételést. A fokozatos bevezetés során jelentős várakozási idő növekedésre számíthatnak az utazók az EU külső határain.
Az Európai Unió külső határain november 10-től élesben működik az új beléptetési és kiléptetési rendszer (Entry/Exit System, EES), amelynek elsődleges célja az uniós biztonság megerősítése. A Politico értesülései szerint azonban a gyakorlatban hosszú sorokra és torlódásokra kell számítani a repülőtereken, kikötőkben és vasútállomásokon.
Az új rendszer bevezetése fokozatosan, hat hónapos időszak alatt történik, így nem minden határátkelőhelyen alkalmazzák azonnal. A nem uniós állampolgároknak vasárnaptól biometrikus adataikat – ujjlenyomatukat és fényképüket – is meg kell adniuk a belépéskor, amit vagy határőr előtt, vagy önkiszolgáló terminálokon tehetnek meg. A rendszerben rögzített adatok három évig maradnak tárolva, ami öt évre hosszabbodik, amennyiben a kilépést nem dokumentálják - számolt be a 444.hu.
Az EES-t valamennyi schengeni ország bevezeti, beleértve az EU-tagállamok mellett Izlandot, Liechtensteint, Norvégiát és Svájcot is, míg Írország és Ciprus kimarad a rendszerből. Az új technológia felváltja a hagyományos útlevél-pecsételést, amely korábban nem tette lehetővé annak automatikus nyomon követését, ha valaki túllépte a 180 napos időszakon belüli 90 napos tartózkodási engedélyt. Az átállás első hat hónapjában párhuzamosan működik a régi és az új rendszer, így az utasoknak mindkét ellenőrzésen át kell esniük.
A Politico beszámolója szerint az uniós fővárosokban egyre nagyobb az aggodalom a rendszer bevezetésével járó esetleges fennakadások miatt. Különösen nagy kihívásra számít Franciaország, amely a világ egyik leglátogatottabb turisztikai célpontja – 2024-ben több mint 100 millió látogató érkezett az országba. Francia becslések szerint ha minden kínai járat utasát az EES-en keresztül kellene áteresztetni, a várakozási idő a háromszorosára növekedne.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az Európai Unió jelezte, hogy az első hat hónapban ideiglenesen felfüggeszthetik a rendszert, amennyiben túl hosszú várakozási idők vagy technikai problémák jelentkeznének. Vasárnaptól egyelőre csak három ország – Észtország, Luxemburg és Csehország – alkalmazza teljes körűen az EES-t minden érkező és távozó utas esetében, míg más országokban fokozatosan vezetik be az új rendszert.
Az Európai Bizottság a folyamat gyorsítása érdekében előregisztrációs applikációt is létrehozott, azonban eddig csak Svédország erősítette meg, hogy használni fogja a megoldást.
A Pénzcentrum 2025. október 11.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A koronavírus-járvány és a Trump-adminisztráció által bevezetett szigorúbb utazási korlátozások együttes hatása miatt a kubai turizmus egyik legrosszabb éve volt ebben az évszázadban.
Viharos időjárás okoz fennakadásokat Spanyolország népszerű turisztikai régióiban,
A munkálatok az M44-es gyorsforgalmi úton, az M5-ös autópályán és az 5-ös főúton közlekedőket egyaránt érinti.
Összesen 55 étterem kapott Michelin-ajánlást, ami kettővel kevesebb a tavalyi számnál.
A Pénzcentrum 2025. október 10.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Péntek délelőtt észak felől hidegfronti felhőzet érkezik, így ismét erősen megnövekszik a felhőzet.
A közép-európai turisztikai piac az elmúlt időszakban jelentős átalakuláson ment keresztül.
Bár a hazai turizmus csúcspontja továbbra is a nyári hónapokra esik, az őszi időszakban is egyre többen indulnak útnak főként belföldön.
A légköri változások hatására több fokkal csökken a nappali felmelegedés.
Miközben Magyarországon már elindult a fűtési szezon, Európa déli részein továbbra is nyárias időjárás uralkodik.
Hihetetlen, mikor indulhat újra a balassagyarmati vasútvonal: hónapokra lehalt a forgalom a kisiklás miatt
A baleset után a közösségi médiában elterjedt, hogy a kisiklott motorkocsi mentésére érkező segélyszerelvény is kisiklott, ezt azonban a MÁV cáfolta.
Kétszer is riasztották az osztrák légierő vadászgépeit szerdán két különböző utasszállító repülőhöz.
A Pénzcentrum 2025. október 9.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A nappali csúcshőmérséklet 15-20 fok között alakul.
Az őszi gombászás során fontos tájékozódni a védett és a fokozottan védett a gombafélékre és területekre, különben hatalmas bírságokkal a zsebünkben térhetünk haza.
Az elmúlt hetekben vezető hír lett, hogy Magyarország legnagyobb tava, a Balaton vízszintje rekordalacsony szintre süllyedt.
A legfrissebb modellek alapján megnéztük, mekkora az esély a fehér karácsonyra 2025-ben Magyarországon.
-
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
-
Töltsd le az 5 éves MySPAR appot - spórolj és nyerd meg az új Peugeot 2008-at! (x)
Születésnapját ünnepli a MySPAR app, amit már több mint félmillióan használnak nap mint nap. Most a hetente frissülő digitális kuponok többsége akár 30% kedvezményt ad, a nyereményjáték fődíja pedig egy vadonatúj Peugeot 2008!
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
Láthatatlan frontvonalak a légi közlekedésben (x)
A HungaroControl hősei, akik a háttérből óvják a repülés biztonságát