2025. október 11. szombat Brigitta, Gitta
19 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép egy autó európai rendszámtáblájáról. Autó eu-s autó. Makrofelvétel európai uniós rendszámról. Kis csillagok elhelyezve körben. Jármű és közlekedési koncepció
Utazás

Módosulnak az Európai Unióban a belépési szabályok: őrült dugókra, fennakadásokra készülj!

Pénzcentrum
2025. október 11. 12:04

Vasárnaptól életbe lép az Európai Unió új beléptetési és kiléptetési rendszere (EES), amely biometrikus adatok rögzítésével váltja fel a hagyományos útlevél-pecsételést. A fokozatos bevezetés során jelentős várakozási idő növekedésre számíthatnak az utazók az EU külső határain.

Az Európai Unió külső határain november 10-től élesben működik az új beléptetési és kiléptetési rendszer (Entry/Exit System, EES), amelynek elsődleges célja az uniós biztonság megerősítése. A Politico értesülései szerint azonban a gyakorlatban hosszú sorokra és torlódásokra kell számítani a repülőtereken, kikötőkben és vasútállomásokon.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az új rendszer bevezetése fokozatosan, hat hónapos időszak alatt történik, így nem minden határátkelőhelyen alkalmazzák azonnal. A nem uniós állampolgároknak vasárnaptól biometrikus adataikat – ujjlenyomatukat és fényképüket – is meg kell adniuk a belépéskor, amit vagy határőr előtt, vagy önkiszolgáló terminálokon tehetnek meg. A rendszerben rögzített adatok három évig maradnak tárolva, ami öt évre hosszabbodik, amennyiben a kilépést nem dokumentálják - számolt be a 444.hu.

Az EES-t valamennyi schengeni ország bevezeti, beleértve az EU-tagállamok mellett Izlandot, Liechtensteint, Norvégiát és Svájcot is, míg Írország és Ciprus kimarad a rendszerből. Az új technológia felváltja a hagyományos útlevél-pecsételést, amely korábban nem tette lehetővé annak automatikus nyomon követését, ha valaki túllépte a 180 napos időszakon belüli 90 napos tartózkodási engedélyt. Az átállás első hat hónapjában párhuzamosan működik a régi és az új rendszer, így az utasoknak mindkét ellenőrzésen át kell esniük.

A Politico beszámolója szerint az uniós fővárosokban egyre nagyobb az aggodalom a rendszer bevezetésével járó esetleges fennakadások miatt. Különösen nagy kihívásra számít Franciaország, amely a világ egyik leglátogatottabb turisztikai célpontja – 2024-ben több mint 100 millió látogató érkezett az országba. Francia becslések szerint ha minden kínai járat utasát az EES-en keresztül kellene áteresztetni, a várakozási idő a háromszorosára növekedne.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az Európai Unió jelezte, hogy az első hat hónapban ideiglenesen felfüggeszthetik a rendszert, amennyiben túl hosszú várakozási idők vagy technikai problémák jelentkeznének. Vasárnaptól egyelőre csak három ország – Észtország, Luxemburg és Csehország – alkalmazza teljes körűen az EES-t minden érkező és távozó utas esetében, míg más országokban fokozatosan vezetik be az új rendszert.

Az Európai Bizottság a folyamat gyorsítása érdekében előregisztrációs applikációt is létrehozott, azonban eddig csak Svédország erősítette meg, hogy használni fogja a megoldást.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #biztonság #útlevél #európai unió #repülőtér #határátkelő #eu #franciaország

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:31
12:04
11:47
11:28
11:04
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 11.
Brutál diszkont terjeszkedik Pesten: sorra nyitják fű alatt a boltokat - kihívót kap az Aldi, Lidl, Penny?
2025. október 11.
Így spórolnak több százezer forintot az élelmes magyarok: előre készülnek, nagyon megéri nekik
2025. október 10.
Kiderült a súlyos igazság a növényi tejekről: hiába kétszer drágább, erről sosem beszélnek
2025. október 10.
Így zajlik a rokkant kocsi igénylése: ezek az elektromos moped kérelem feltételei, ennyi az ára
2025. október 10.
Sok magyar kínját állíthatná meg: ezt a jolly jokert valamiért nem játsszák ki az egészségügyben
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 11. szombat
Brigitta, Gitta
41. hét
Október 11.
A hospice-ellátás világnapja
Október 11.
A magyar fürdőkultúra napja
Október 11.
A túlsúly elleni harc világnapja
Október 11.
Az előbújás napja
Október 11.
Nemzetközi Lánygyermek nap
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Igazi turistaparadicsom a világ legolcsóbb országa: éttermi ebéd 630 Ft, egy liter benzin 280 Ft
2
2 hete
Erről jobb, ha tudsz: októbertől már tilos ezeket az eszközöket felvinni a repülőgépekre
3
1 hete
Bicskanyitogató ATM-trükkel verik át a magyarokat is: ezért nézd meg jól, mit ír ki, ha bedugod a kártyád
4
1 napja
Elárulta a titkot az Invia vezére: így lehet töredékáron álomutazást foglalni, bárkinél működik
5
2 hete
Megvan a dátum, mikor és hol nyit először a világhírű csirkés étterem Budapesten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Befektetési politika
A pénztár befektetési politikája a pénztári működés egyik legfontosabb dokumentuma. A befektetési politikát a pénztár igazgatótanácsa fogadja el, végrehajtásáról évente beszámol a pénztár közgyűlésnek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 11. 10:04
Hallottál már a hebedundáról? Így készül a magyar pásztorok elfeledett, filléres tarhonyaétele
Pénzcentrum  |  2025. október 11. 09:01
Az Eurojackpot nyerőszámai a 42. héten pénteken
Agrárszektor  |  2025. október 11. 12:01
Lehullt a lepel: váratlan dolog derült ki a gombákról