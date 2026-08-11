2026. augusztus 11. kedd Zsuzsanna, Tiborc, Lilian
25 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kiadták a legmagasabb riasztást: 38 fokos pokoli kánikula és váratlan viharok csapnak le az országra
Utazás

Kiadták a legmagasabb riasztást: 38 fokos pokoli kánikula és váratlan viharok csapnak le az országra

Pénzcentrum
2026. augusztus 11. 07:10

Kedden is folytatódik az extrém hőség, a csúcshőmérséklet elérheti a 38 fokot, három dél-alföldi vármegyében pedig továbbra is a legmagasabb, harmadfokú hőségriasztás van érvényben. A kánikulát csak elszórtan törhetik meg záporok, zivatarok és megélénkülő széllökések-

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A HungaroMet előrejelzése szerint ma 33 és 38 fok közötti maximumokra kell számítani. A tartós meleg miatt Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Békés vármegyében harmadfokú hőségriasztás van érvényben, mivel ezeken a területeken a napi középhőmérséklet eléri vagy meghaladja a 29 fokot.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Bár alapvetően napos idő várható, a nyugati, déli és északkeleti országrészben kialakulhatnak záporok, zivatarok. Utóbbiak veszélye miatt Borsod-Abaúj-Zemplén és Vas vármegyére külön figyelmeztetést adtak ki. Az északnyugatira, északira forduló szél egyre nagyobb területen megélénkül, késő délutántól pedig északkeleten akár viharoshoz közeli széllökések is előfordulhatnak.

Késő estére 25 és 32 fok közé mérséklődik a meleg. Éjszaka az ország nagy részén kiderül az ég, felhők és elvétve egy-egy zápor legfeljebb délnyugaton maradhat. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 16 és 22 fok között alakul, de a szélvédett északi tájakon ennél hűvösebb is lehet a levegő.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #időjárás #kánikula #hőség #hőmérséklet #hőségriasztás #időjárás előrejelzés #széllökések #záporok #zivatarok #hungaromet
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:01
18:45
18:31
18:13
17:56
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 11.
Súlyos krízis közeleg a magyar családokban: erre a rejtett teherre szinte senki sincs felkészülve
2026. augusztus 10.
Durva drágulás jöhet a hiteleknél: keményen ráfázhat minden magyar, ha ezt meglépik a végrehajtókkal
2026. augusztus 11.
Agyad eldobod, mennyi kaszált Messi és Ronaldo: itt a lista, milliárdok repkednek a zsebükbe
2026. augusztus 11.
Kiderült, ez az egy állam van biztonságban Európában: minden más országban jöhet a hidegzuhany, ha egyszer kitör a háború
2026. augusztus 11.
Fúziós konyha a 2026-os Szigeten: almáspités fánkburger 5870 Ft, fagyis-gumicukros lángos 8310 Ft
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 11. kedd
Zsuzsanna, Tiborc, Lilian
33. hét
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Kész, ennyi volt: végleg lehúzhatják a rolót ezek a balatoni helyek, nincs többé menekülőút
2
1 hete
Tömegével kerülik el Magyarországot a külföldi turisták: kiderült, hová mennek sokkal szívesebben
3
2 hete
Újabb helyen rendeltek el fürdési tilalmat: bezárják a népszerű strandot a Balatonnál
4
1 hete
Rendkívüli intézkedéseket vezet be a MÁV: ezt minden utas megérezi majd a következő időszakban
5
1 hete
Fontos bejelentést tettek a vízügyesek: nagy változás jön a Dunán, erre kell készülni a hétvégén
PÉNZÜGYI KISOKOS
Opció kötelezettje
Az a fél, akinek az opciós ügylet megkötése által az esettől függően vételi vagy eladási kötelezettsége keletkezik- feltéve, hogy az opció jogosultja élt opciós jogával.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 11. 19:01
Agyad eldobod, mennyi kaszált Messi és Ronaldo: itt a lista, milliárdok repkednek a zsebükbe
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 11. 17:56
Kvíz: Ismered ezeket a pénzügyi fogalmakat? Tedd próbára a közgazdasági alapismereteidet!
Agrárszektor  |  2026. augusztus 11. 18:32
Ami kedden történt Magyarországon, olyan 105 éve nem volt itthon