Kiadták a legmagasabb riasztást: 38 fokos pokoli kánikula és váratlan viharok csapnak le az országra

Kedden is folytatódik az extrém hőség, a csúcshőmérséklet elérheti a 38 fokot, három dél-alföldi vármegyében pedig továbbra is a legmagasabb, harmadfokú hőségriasztás van érvényben. A kánikulát csak elszórtan törhetik meg záporok, zivatarok és megélénkülő széllökések-

A HungaroMet előrejelzése szerint ma 33 és 38 fok közötti maximumokra kell számítani. A tartós meleg miatt Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Békés vármegyében harmadfokú hőségriasztás van érvényben, mivel ezeken a területeken a napi középhőmérséklet eléri vagy meghaladja a 29 fokot.

Bár alapvetően napos idő várható, a nyugati, déli és északkeleti országrészben kialakulhatnak záporok, zivatarok. Utóbbiak veszélye miatt Borsod-Abaúj-Zemplén és Vas vármegyére külön figyelmeztetést adtak ki. Az északnyugatira, északira forduló szél egyre nagyobb területen megélénkül, késő délutántól pedig északkeleten akár viharoshoz közeli széllökések is előfordulhatnak.

Késő estére 25 és 32 fok közé mérséklődik a meleg. Éjszaka az ország nagy részén kiderül az ég, felhők és elvétve egy-egy zápor legfeljebb délnyugaton maradhat. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 16 és 22 fok között alakul, de a szélvédett északi tájakon ennél hűvösebb is lehet a levegő.