2026. július 10. péntek Amália
26 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
SUI
Svájc 0 (4) (3) 0 Kolumbia
COL
 Vége
Nyolcaddöntö
FRA
Franciaország 2 0 Marokkó
MAR
 Vége
Negyeddöntő
ESP
Spanyolország Belgium
BEL
 Ma 21:00
Negyeddöntő
NOR
Norvégia Anglia
ENG
 Szombat 23:00
Negyeddöntő
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Crowded summer day at the Balatonlelle beach, Hungary â families and tourists relaxing in Lake Balaton
Utazás

Gyönyörű eredmény született: ez a közkedvelt fürdőhely lett a magyar tenger abszolút bajnoka

MTI
2026. július 10. 15:32

A balatonfüredi Kisfaludy Strand nyerte el a Balaton Legjobb Strandja 2026. címet, az elismerést pénteken Fonyódon adták át a Balatoni Szövetség (BSZ) Kék Hullám Zászló díjkiosztó rendezvényén.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az önkormányzatokat tömörítő szövetség által idén 23. alkalommal meghirdetett megmérettetésen 42 strandüzemeltető vállalta, hogy a szigorú szempontrendszer alapján górcső alá vegyék és minősítsék strandjaikat - mondta Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a BSZ titkára. Tájékoztatása szerint a zömében önkormányzati pályázók között voltak szabad és fizetős strandot üzemeltetők is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A BSZ partnereként a Nők a Balatonért Egyesület, a Balatoni Turizmus Szövetség, a Balatoni Kör, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, valamint a VisitHungary munkatársai helyszíneltek együtt a strandokon - tette hozzá. A bíráló bizottságot vezető titkár elmondta, az idén is egytől öt csillagig kaptak értékelést a strandok. A Kék Hullám Zászló már önmagában is a legjobb balatoni strandok védjegye, a csillagok a szolgáltatásaik színvonalát, illetve választékát jelzik. Mint kifejtette, a bejárások során vizsgálták a parkolási viszonyokat, a vizesblokkok állapotát és tisztaságát, a strandok akadálymentesítésének szintjét, a fürdőhely területének állapotát a gyeptől a mederig. Pontozták a játszóterek minőségét, a sportolási lehetőségeket és a gyerekbarát szolgáltatásokat, a strandi vendéglátóhelyek kínálatát is.

Ötcsillagos Kék Hullám Zászlót 25, négycsillagost 13, háromcsillagost 3 fürdőhely kapott. A Magyar Turisztikai Ügynökség Balaton Családbarát Strandja 2026. különdíját a gyenesdiási Diási Játék strand kapta. A Balatoni Kör Balaton Gasztro Strandja 2026. díját az Alsóörsi Községi Strand nyerte el. A Balaton Innovatív Strandja különdíját a Balatoni Turizmus Szövetség a balatonfűzfői Föveny strandnak ítélte oda, amely a Balatonon elsőként működtet SUP-bérlő automatát.

A gyermek animációkat díjazó Nők a Balatonért Egyesület különdíját Balatonszárszó Központi Strandja nyerte el. A digitális lehetőségeket értékelő Smart Destination Okos Strand különdíját Csopak Községi strandja érdemelte ki. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága Zöld levél díjat adományozott Balatongyörök községi strandjának. A környezeti nevelésért a balatonfűzfői Föveny strand kapta a park Zöld béka díjat, míg az élőhelyvédelmi szempontok alapján járó Zöld fészek díj a balatonfüredi Kisfaludy strandé lett. A nemzeti park kihelyezhető denevérodúkat is adott a különdíjak mellé. A megyei strandok külön versenyében Somogyban a fonyódi Panoráma strand, Veszprémben az Alsóörsi Községi Strand, Zalában pedig a Balatongyöröki Községi Strand lett a nyertes.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #Balaton #turizmus #strand #díj #belföldi turizmus #balatonfüred #strandolás #balaton-felvidék #fonyód #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:01
15:44
15:39
15:32
15:21
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 10.
Sokkoló, ami a 45 felettiekkel történik a munkaerőpiacon: percek alatt kidobhatja őket az AI szűrő
2026. július 9.
Nappal is támadnak az új, invazív szúnyogok Magyarországon: egzotikus betegségeket terjeszthetnek
2026. július 10.
Fájó kettősség: ebben az északi metropoliszban a legboldogabbak az emberek, de még a kávé is aranyárban van
2026. július 10.
Érik a légkondi-krach Magyarországon: erre senki nem számított 2026-ban, mi lesz a következő hőhullámkor?
2026. július 10.
Térdre kényszerítik a kínaiak a Volkswagent? Magyarország is csúnyán megérzi, ha beteg a német óriás
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. július 10. péntek
Amália
28. hét
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Itt a MÁV étkezőkocsik 2026-os árlapja: ennyibe kerül a sör, a kávé, a hamburger az Adria felé
2
1 hete
Rendkívüli riasztás a szomszédból: 13 tonnás vagonokat repítő szörnyeteg térhet vissza a magyarok kedvenc tengerpartjára
3
7 napja
Nem várt fordulat az európai turizmusban: tömegek fordítanak hátat a legnépszerűbb mediterrán paradicsomoknak?
4
1 hete
Azonnal bezárták a népszerű vidéki strandot: ezt találták a vízben, szigorúan tilos fürdeni
5
2 hete
Nem várt csapás érte a vasárnapi utazókat a magyar tengernél: óriási a felfordulás a déli parton
PÉNZÜGYI KISOKOS
Futamidő
A futamidő a lekötött betétek, illetve hitelek során azt a szerződésben meghatározott időtartamot jelöli, mely alatt a hitel visszafizetése megvalósul, illetve előbbi esetén, amíg a betét le van kötve.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 10. 14:30
Lerántjuk a leplet a szállodák legnagyobb titkáról: borzasztó mocskos a legtöbb szoba, hiába csillog minden
Pénzcentrum  |  2026. július 10. 13:05
Érik a légkondi-krach Magyarországon: erre senki nem számított 2026-ban, mi lesz a következő hőhullámkor?
Agrárszektor  |  2026. július 10. 15:26
A németek nem viccelnek: őrület, mi várhat a szántóföldekre a jövőben