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A Ryanair Boeing 737-es utasszállító repülőgépe felszáll az eindhoveni repülőtérről. Hollandia - 2018. június 22.
Utazás

Nem sokon múlt a tragédia: vizsgálják a Ryanair-járatán történt balesetet, vannak még tisztázatlan részletek

Pénzcentrum
2026. július 11. 16:41

Észak-Macedónia vezeti annak a Ryanair-járaton történt súlyos repülőgép-incidensnek a vizsgálatát, amelynek során a Szalonikiből a németországi Memmingenbe tartó repülőgép egyik ablaka betört, a hirtelen nyomáscsökkenés következtében pedig egy szerb állampolgárságú utas részben kisodródott a gépből.

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A nemzetközi polgári repülési szabályok értelmében a vizsgálatot annak az országnak kell lefolytatnia, amelynek légterében az incidens történt. Mivel a Boeing a baleset idején Észak-Macedónia felett repült, a vizsgálatot a helyi hatóságok koordinálják az amerikai illetékes szervekkel együttműködve, tekintettel arra, hogy a repülőgépet az Egyesült Államokban gyártották.

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A Ryanair gépe helyi idő szerint reggel hat óra körül szállt fel a görögországi Szalonikiből. Röviddel a felszállás után, emelkedés közben a jobb oldali hajtómű meghibásodott. A görög sajtóban megszólaló szakértők szerint a hajtóműből leváló törmelék megrongálhatta a törzset, betörhette az egyik ablakot, és ez okozhatta a hirtelen dekompressziót.

Horror a Ryanair járatán: a magasban tört be a repülő ablaka, egy utas fejét beszippantotta, majdnem kizuhant
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Horror a Ryanair járatán: a magasban tört be a repülő ablaka, egy utas fejét beszippantotta, majdnem kizuhant
Betört egy utasszállító repülőgép ablaka utazómagasságon a Ryanair FR‑1879-es járatán, a dekompresszió pedig beszippantotta az ablak mellett ülő utast.

Szemtanúk szerint pánik tört ki a fedélzeten. A sérült ablak mellett ülő férfi felsőtestét a légáramlat részben "kiszippantotta" a repülőgépből, azonban biztonsági öve megakadályozta, hogy kizuhanjon, miközben felesége és több utas is próbálta visszahúzni.

A férfi felesége a görög Mega televíziónak azt mondta: a repülőgép mintegy fél órája volt a levegőben, amikor az ablak váratlanul berobbant, férje pedig félig kikerült a gépből. A személyzet visszafordította a repülőgépet, amely a felszállást követően mintegy egy órával biztonságosan leszállt Szalonikiben.

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A súlyos sokkot szenvedett és sérült férfit három másik utassal együtt kórházba szállították. A vizsgálatnak azt kell megállapítania, hogy valóban a hajtómű meghibásodása és az abból kirepülő alkatrészek okozták-e, hogy a Ryanair ablak betört a gépen.
Címlapkép: Getty Images
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