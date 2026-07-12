Kőkemény NAV-razzia készül Magyarországon: itt csaphatnak le az ellenőrök a jövő héten

Az adóhatóság idén nyáron is előre bejelentett ellenőrzéseket tart egyes településeken, vagy célzottan bizonyos típusú vállalkozásoknál. Fontos, hogy az előre jelzett dátumokon kívül bármikor, bárhol tarthatnak ellenőrzést, de az Adótraffipax oldalon közölt információk alapján legalább az tudható, hogy pontosan hol és mikor várhatók nagy eséllyel az ellenőrzések. 2026 nyarán az eddigi bejelentések alapján többek között ... kerülhetnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal célkeresztjébe.

A NAV Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2026. július 6. és augusztus 16. között a szezonális termékek árusítóit, az élménytúra- és idegenvezetői szolgáltatást nyújtókat, valamint a vendéglátóhelyeket ellenőrzik.

A NAV Pest Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2026. július 1. és augusztus 31. között a fürdőket és strandokat, valamint a fesztiválokat ellenőrzik. Az ellenőrzések a vendéglátóhelyre, a strandok és fürdők jogszerű működésére, valamint a turisztikai szolgáltatásokra irányulnak. A revizorok a számla- és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét vizsgálják, valamint a foglalkoztatottak társadalombiztosítási bejelentésének vizsgálatára irányulnak.

A NAV Bács-Kiskun Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai a nyári időszakban a szezonális tevékenységet végző

kitelepült zöldség- és gyümölcsárusokat,

a fagylaltárusokat,

a termál- és szabadstrandokat,

valamint a strandok vendéglátó egységeit és mozgóárusait ellenőrzik.

Az adóellenőrök a vármegye fesztiváljain és különböző rendezvényein is ellenőriznek.

A NAV baranyai munkatársai július 6. és 12. között kedden, a harkányi gyógyfürdő üzleteit és vendéglátóhelyeit, csütörtökön Pécsett, a belvárosi fagylaltozókat, a vármegye egész területén pedig a szezonális zöldségeket és gyümölcsöket értékesítőket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, a foglalkoztatottak társadalombiztosítási bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.

A NAV Békés Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai

2026. július 20. és 24. között a Bucsán, Ecsegfalván, Füzesgyarmaton, Kertészszigeten ellenőriznek;

2026. július 27. és 31. között az idegenforgalmi szempontból frekventált településeken ellenőriznek: Gyula, Békéscsaba, Orosháza, Szarvas területén;

2026. augusztus 10. és 14. között a vármegye strandjain a nyugta- és számlaadást, valamint a foglalkoztatottak bejelentését és az online pénztárgép használatát ellenőrzik;

2026. augusztus 17. és 21. között a húsboltokban és hentesáru-üzletekben a nyugta- és számlaadást, valamint a foglalkoztatottak bejelentését és az online pénztárgép használatát ellenőrzik;

de a vármegye további településein sem kizártak a vizsgálatok.

A NAV munkatársai Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye idegenforgalmilag frekventált területein (Miskolc, Bogács, Mezőkövesd, Tokaj, Sátoraljaújhely) 2026. július 6. és 2026. augusztus 28. között, a vendéglátóhelyeken, piacokon és strandokon árusítóknál ellenőrzik a számla- és nyugtaadást, a foglalkoztatottak bejelentését, valamint a jövedéki termékek szabályszerű értékesítését, továbbá kontrollálják a turizmusfejlesztési hozzájárulással kapcsolatos kötelezettségek teljesítését.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai Fejér megyében 2026. július 6. és 12. között a Velencei-tó térségében (Dinnyés, Agárd, Gárdony, Velence, Velencefürdő, Kápolnásnyék, Pákozd, Sukoró, Nadap, Pusztaszabolcs és Pázmánd) ellenőrzik a számla- és nyugtaadást, az online pénztárgépek használatát, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az áruk eredetét. Emellett vizsgálják a jövedéki szabályok betartását, az automata berendezések működtetését és a turizmusfejlesztési hozzájárulás megfelelő megállapítását és megfizetését is. Az adóellenőrök egy helyszínre többször is visszatérhetnek.

Ezenfelül a NAV Fejér Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának revizorai 2026. július 8. és 12. között az EFOTT fesztiválon ellenőrzik a nyugtaadást, az online pénztárgépek használatát, a foglalkoztatás szabályszerűségét, valamint az áruk eredetét.

A NAV Hajdú-Bihar Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága munkatársai 2026. július 6. és augusztus 31. között a vármegye idegenforgalmi szempontból frekventált területein, a vendéglátóhelyeken, a szezonális zöldséget és gyümölcsöt értékesítőknél, a piacokon és a strandokon árusítóknál ellenőrzik a számla- és nyugtaadást, a foglalkoztatottak bejelentését, valamint a jövedéki termékek szabályszerű értékesítését. A vármegye építkezésein továbbra is ellenőrzik a szabályos foglalkoztatást.

A NAV Komárom-Esztergom Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2026. június 1. és augusztus 30. között a turisztikailag frekventált területeken, fesztiválokon, strandokon ellenőrzik a szezonális szolgáltatókat, kereskedőket és vendéglátókat. Az adóellenőrök vizsgálják a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését és az alkalmazottak bejelentését.

A NAV Nógrád Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága 2026. július 13. és 17. között Balassagyarmaton tervez helyszíni ellenőrzéseket. A revizorok az itt működő gazdálkodóknál vizsgálják az alkalmazottak bejelentését, a forgalmazott áruk eredetét, a számla- és nyugtaadást, valamint az online pénztárgép használatának szabályszerűségét. Az online pénztárgépekhez kapcsolódóan ellenőrzik továbbá a tényleges és a bizonylatolt készpénzkészlet egyezőségét, illetőleg a megfelelő áfakulcs használatát.

A NAV Somogy Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának adóellenőrei a 27. és 35. hét között balatoni strandoláshoz és nyaraláshoz kapcsolódó kereskedőket, vendéglátókat és szolgáltatókat, valamint a turisztikailag frekventált helyeket és rendezvényeket ellenőrzik. A revizorok a számla- nyugtaadást, a foglalkoztatotti bejelentések szabályszerűségét és az áruk eredetét vizsgálják.

A NAV továbbá ellenőrzi a megyében zajló építkezéseket, különös tekintettel az alkalmazottak bejelentését. Emellett az ellenőrzések kiterjednek a közterületen árusító szezonális zöldséget és gyümölcsöt árusítókra, illetve a jövedéki termékeket forgalmazókra is.

A NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2026. június 1. és augusztus 31. között – a nyári akció keretében – a turisztikailag frekventált területeken, fesztiválokon, strandokon ellenőrzik a szezonális szolgáltatókat, árusokat, szálláshely-szolgáltatókat és a vendéglátóhelyeket. A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a foglalkoztatottak bejelentését, az online pénztárgépek használatának szabályszerűségét, továbbá az áruk eredetét.

A NAV Tolna Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2026. június 29. és augusztus 23. között a strandokat, fürdőket, idegenforgalmilag frekventált egyéb helyszíneket és a kapcsolódó szolgáltatásokat, valamint vendéglátóhelyeket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta- és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását és az árukészletek eredetét. Az ellenőrzések várható helyszínei:

2026.07.15. Szekszárd

2026.07.17. Bonyhád

2026.07.24. Fadd

2026.07.29. Szálka

2026.08.04. Szekszárd

2026.08.13. Tamási

2026.08.17. Dunaföldvár

A NAV Zala Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2026. június 19. és augusztus 31. között a turisztikailag frekventált területeken a zöldség- és gyümölcsárusokat, fagylaltárusokat, termál- és szabadstrandokat, valamint a strandok vendéglátóit és strandcikk-kereskedőit ellenőrzik. A revizorok a vármegye különböző rendezvényein, fesztiváljain, piacain is vizsgálódnak, megjelenésükre hivatali munkaidőn túl és hétvégén is számítani lehet. Az ellenőrök a számla- és nyugtaadást, a foglalkoztatottak bejelentését, a pénztárgépek szabályszerű használatát, valamint az áruk eredetét vizsgálják.

A közzétett információ nem zárja ki, hogy máshol is lehetnek ellenőrzések.