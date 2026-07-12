Határozatlan időre bezárt a Máré-vár: bulizók rongálták meg a falát, ki kell javítani

"Sajnálattal tájékoztatjuk a nyilvánosságot, hogy Máré-vár a holnapi naptól határozatlan ideig nem fogadhat látogatókat" - írta Koch Dávid polgármester a közösségi médiában. A vár bezárásának előzménye, hogy júniusban bulizók rongálták meg a várfalat. A hatósági vizsgálatok a várfal statikai megerősítését tették szükségessé.

"A vár júniusi rongálása, falazatának megbontása után hatósági helyszíni szemlék zajlottak. Statikai szakvélemény készült a megrongált támfalazatról, amely alapján a Máré-vár ideiglenes bezárását rendeltük el, az ideiglenes megtámasztás elkészültéig. Az intézkedés alapja a statikai szakvélemény, amely megállapította, hogy a megrongált falszakasz miatt balesetveszély áll fenn, így a látogatók és a személyzet biztonságos tartózkodása jelenleg nem garantálható" - áll a közleményben.

A posztból mindössze annyi derült ki, hogy a Máré-vár 2026. július 11-től határozatlan időre bezárja kapuit. Várható nyitási dátum egyelőre nem ismert.