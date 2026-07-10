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Lerántjuk a leplet a szállodák legnagyobb titkáról: borzasztó mocskos a legtöbb szoba, hiába csillog minden
A csillogó fürdőszoba és a hófehér ágynemű könnyen elhiteti velünk, hogy egy hotelszoba minden pontja makulátlanul tiszta, ám a valóság ennél árnyaltabb. Szakértők szerint több olyan felület és tárgy is akad a szobákban, amelyeket nap mint nap megérintenek a vendégek, mégis ritkán vagy soha nem tisztítanak alaposan. Mutatjuk, mire érdemes figyelni a következő szálláshelyen.
Amikor belépünk egy hotelszobába, a frissen vasalt ágynemű és a csillogó fürdőszoba könnyen keltheti azt az érzést, hogy minden tökéletesen tiszta. A tapasztalt utazók és a szállodaiparban dolgozók azonban tudják: a hotelszobák legpiszkosabb pontjai gyakran éppen azok, amelyek szem előtt vannak, mégsem fordítunk rájuk figyelmet.
A gyakori vendégváltás és a korlátozott létszámú személyzet miatt sokszor nincs elegendő idő arra, hogy minden szobát minden nap alaposan kitakarítsanak. Enza Laterrenia, a Canne Bianche Lifestyle & Hotel takarítási részlegének vezetője szerint normál körülmények között egy szobát két takarító körülbelül 30 perc alatt készít el, ami jól mutatja, milyen időnyomás alatt dolgoznak a housekeeping-csapatok.
Díszpárnák
Maria Diego, a Travel + Leisure tanácsadója és önmagát „mániákus tisztaságkedvelőnek” nevező utazó elmondta, hogy mindig azonnal intézkedik, amikor megérkezik a szobájába.
„Mivel dolgoztam szállodákban, az első dolog, amit mindig a szoba egy távoli sarkába dobok, azok a díszpárnák és az ágy lábánál lévő dekorációs ágyfutók” – mondta. „Ezeket ugyanis soha nem mossák ki.” Laterrenia is egyetértett ezzel, hozzátéve, hogy sok szállodában csak nagyon ritkán tisztítják a dekorációs elemeket.
Gyakran érintett felületek
Rani Cheema utazási tanácsadó és coach szerint a hotelszobákban található telefonok a leginkább higiéniai szempontból kifogásolható tárgyak közé tartoznak.
„Ha van egy valódi telefon a szobában, és fel kell vennem, egyszerűen rosszul érzem magam a kagylótól” – mondta. Főleg a beszélőrésze problémás, mert azt senki nem tisztítja.
A takarítók szempontjából a szőnyegek is komoly problémát jelentenek. Magukba szívják a port és a baktériumokat, ezért az egyik legnehezebben fertőtleníthető felületnek számítanak – mondta Laterrenia.
Cheema ugyanakkor megjegyezte, hogy sok magasabb kategóriájú szálloda már változtat ezen. „Rengeteg ötcsillagos hotelben már nincs is szőnyeg. Inkább parketta, esetleg egy kisebb szőnyeg található a szobában, és ennyi.” Még a luxusszállodákban is vannak azonban határok. A jobb kategóriájú hotelekben az olyan fontos érintési pontokat, mint a kapcsolók, a távirányítók vagy a telefonok, minden vendég érkezése előtt áttörlik, de én továbbra is óvatos vagyok ezekkel a helyekkel.
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Rejtett szennyeződések
A leginkább elhanyagolt felületek gyakran azok, amelyek eldugott helyeken találhatók.
Óvatos vagyok a fiókokban vagy szekrényekben lévő poharakkal és bárfelszerelésekkel is, illetve minden olyan tárggyal, amely hosszabb ideig érintetlenül állhat, vagy amelyet a vendégek használnak anélkül, hogy a takarítók tudnának róla
- mondta Diego. A fürdőszobával kapcsolatban is szigorú szabályokat követ. „Szállodában csak akkor ülök bele a kádba, ha egy valóban luxus, ötcsillagos helyről van szó, és akkor is csak akkor, ha nem pezsgőfürdős kádról beszélünk”.
Laterrenia szerint bizonyos területek rendszeresen kimaradnak a szokásos takarításból. „A nehezen elérhető helyeket - például a magas mennyezeteket, csillárokat, mennyezeti ventilátorokat, függönyrudakat és zuhanyfejeket - gyakran elhanyagolják.”
Így amikor legközelebb hotelszobába érkezünk, érdemes félretenni a díszpárnákat és az ágyfutókat, áttörölni a gyakran érintett felületeket, és megfontolni a fürdőkád használatát. Ha pedig bizonytalanok vagyunk, egy gyors saját takarítás sosem árthat.
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