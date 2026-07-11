Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 11.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. július 11., szombat.

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Befektetés, tőzsde

Eurojackpot A sorsolás dátuma: 2026. július 10.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 28. héten emelkedő számsorrendben a következők:

13, 25, 28, 42, 45

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2-ös találat: 0 db

5+1-ös találat: 0 db

5-ös találat: 0 db

4+2-es találat: 2 db

4+1-es találat: 18 db

4-es találat: 44 db

3+2-as találat: 32 db

3+1-as találat: 722 db

2+2-es találat: 447 db

3-as találat: 1889 db

1+2-es találat: 2087 db

2+1-es találat: 9655 db



OTP: 45800 Ft

MOL: 4076 Ft

RICHTER: 12090 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.07.12: Sok napsütés mellett gomolyfelhők képződnek, illetve sodródnak fölénk. Az ország északkeleti felén előfordulhat zápor, zivatar. Az északias szél élénk, néhol erős lesz. A hajnali 10, 20 fokról délutánra általában 26 és 31 fok közé melegszik fel a levegő, de az északkeleti tájakon ennél pár fokkal hűvösebb lesz.

2026.07.13: A Dunántúlon napos időben lesz részünk, de másutt is sok napsütés ígérkezik a gomolyfelhő-képződés mellett. Legfeljebb az északkeleti megyékben fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Az északias szél továbbra is élénk, néhol erős lesz. Hajnalban 10, 20, délután 26, 33 fok valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás pénteken már nem várható. (2026.07.10)

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