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Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 11.)
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Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 11.)

Pénzcentrum
2026. július 11. 07:45

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. július 11., szombat.

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<h2>Eurojackpot</h2> <p>A sorsolás dátuma: 2026. július 10.<br> Az Eurojackpot nyerőszámai a 28. héten emelkedő számsorrendben a következők:<br> <b>13, 25, 28, 42, 45</b><br> </p> <p> Ezen a héten nem volt telitalálat. <br> 5+2-ös találat: 0 db<br> 5+1-ös találat: 0 db<br> 5-ös találat: 0 db<br> 4+2-es találat: 2 db<br> 4+1-es találat: 18 db<br> 4-es találat: 44 db<br> 3+2-as találat: 32 db<br> 3+1-as találat: 722 db<br> 2+2-es találat: 447 db<br> 3-as találat: 1889 db<br> 1+2-es találat: 2087 db<br> 2+1-es találat: 9655 db<br> </p>

Befektetés, tőzsde

OTP: 45800 Ft
MOL: 4076 Ft
RICHTER: 12090 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.07.12: Sok napsütés mellett gomolyfelhők képződnek, illetve sodródnak fölénk. Az ország északkeleti felén előfordulhat zápor, zivatar. Az északias szél élénk, néhol erős lesz. A hajnali 10, 20 fokról délutánra általában 26 és 31 fok közé melegszik fel a levegő, de az északkeleti tájakon ennél pár fokkal hűvösebb lesz.

2026.07.13: A Dunántúlon napos időben lesz részünk, de másutt is sok napsütés ígérkezik a gomolyfelhő-képződés mellett. Legfeljebb az északkeleti megyékben fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Az északias szél továbbra is élénk, néhol erős lesz. Hajnalban 10, 20, délután 26, 33 fok valószínű.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás pénteken már nem várható. (2026.07.10)

Akciók

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