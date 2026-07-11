Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben pénteken estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 11.)
Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. július 11., szombat.
Névnap
Nóra, Lili
Friss hírek
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Deviza árfolyam
EUR: 355.56 Ft
CHF: 385.31 Ft
GBP: 417.42 Ft
USD: 311.49 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 45800 Ft
MOL: 4076 Ft
RICHTER: 12090 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.07.12: Sok napsütés mellett gomolyfelhők képződnek, illetve sodródnak fölénk. Az ország északkeleti felén előfordulhat zápor, zivatar. Az északias szél élénk, néhol erős lesz. A hajnali 10, 20 fokról délutánra általában 26 és 31 fok közé melegszik fel a levegő, de az északkeleti tájakon ennél pár fokkal hűvösebb lesz.
2026.07.13: A Dunántúlon napos időben lesz részünk, de másutt is sok napsütés ígérkezik a gomolyfelhő-képződés mellett. Legfeljebb az északkeleti megyékben fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Az északias szél továbbra is élénk, néhol erős lesz. Hajnalban 10, 20, délután 26, 33 fok valószínű.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
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Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatás pénteken már nem várható. (2026.07.10)
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