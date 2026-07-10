Zivatar mossa el a kellemes nyári hétvégét ebben a két megyében: az ország többi részén marad az aszály, egy kósza zápor sem lesz

Ma a délutáni órákban az északkeleti határ közelében, holnap délután az északkeleti országrészben van esély zivatar kialakulására szélerősödés (55-65 km/h) kíséretében. Ma éjszaka és holnap a délnyugati határszélen sem zárható ki egy-egy zivatar - írja a HungaroMet.

Ma napos, gomolyfelhős idő várható, és inkább csak az északkeleti határ mentén lehet egy-egy csapadékgóc. Éjjel ugyan az ország nagyobb részén kiderül az ég, de délnyugaton és az ukrán határ közelében néhol zápor előfordulhat.

Szombaton is sok napsütés várható a képződő gomolyfelhők mellett, amelyekből főként Borsodban és Szabolcsban elszórtan, emellett kisebb eséllyel a délnyugati határ közelében egy-egy zápor, zivatar kialakulhat, másutt csapadék nem lesz. Ebben a két megyében elsőfokú riasztást adtak ki zavatarveszély miatt péntekre és szombatra.

Forrás: HungaroMet

Az északi, északnyugati szél szombaton napközben nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt 10 és 16 fok között alakul, a hidegre hajlamos, valamint szélcsendes részeken ennél hidegebb lesz, míg a vízpartoknál és a nagyobb városokban enyhébb idő várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 28 és 33 fok között valószínű, de az északkeleti megyékben csak 25, 26 fok körüli maximumra számíthatunk.

Vasárnap több felhő valószínű, de több órára így is kisüt a nap. Eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat az ország egyes részein. Az északias szél élénk, néhol erős lesz. A hajnalban jellemző 13, 20 fokról délutánra 26 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.

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Folytatódik az aszály

Az agrometeorológiai előrejelzés szerint csapadékhiány és aszály jellemzi eddig a kapásnövények szinte teljes tenyészidőszakát, az öntözetlen táblák állapota nagyon gyenge. Országos, áztató eső a következő 6-8 nap során sem várható, csak elszórt záporok, így a körülmények tovább romlanak majd.