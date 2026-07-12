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AI-fotókkal akarta becsapni a NAV-ot egy magyar vállalkozó: ezért csúnyán megütheti a bokáját
Mesterséges intelligenciával, szerkesztőprogrammal manipulált fotókkal akarta kijátszani a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (NAV) egy vállalkozó Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, hogy visszakapja adószámát. A trükközésnek büntetőjogi következménye is lehet.
A NAV vasárnapi közleménye szerint azért törölték egy új kisvállalkozás adószámát, mert bejelentett székhelye nem felelt meg az előírásoknak: az ingatlan állapota nem volt alkalmas gazdasági tevékenységre, valamint sem cégtábla, sem postaláda nem biztosította a kapcsolattartás lehetőségét. A vállalkozó azonban rövid időn belül fotókkal próbálta igazolni, hogy székhelye megfelel a működésnek, és adószáma visszaállítását kérte.
A revizorok megkérdőjelezték az extra gyors állapotváltozást, majd megtalálták a mesterségesen létrehozott képek ellentmondásait és az újabb helyszíni ellenőrzés is igazolta, hogy a felvételeket meghamisították. Az ügyfél az adószámát nem kapta vissza, ráadásul még a büntetőjogi következmények lehetősége is felmerült a hatóságok megtévesztése miatt.
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