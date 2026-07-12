Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 12.)

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. július 12.

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Befektetés, tőzsde

Ötöslottó A sorsolás dátuma: 2026. július 11.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 28. héten emelkedő számsorrendben a következők:

6, 52, 60, 78, 88

Joker: 378034 Ezen a héten nem volt telitalálat.

5-ös találat: 0 db

4-es találat: 6 db

3-as találat: 1391 db

2-es találat: 45178 db



OTP: 45800 Ft

MOL: 4076 Ft

RICHTER: 12090 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.07.13: Hajnalra csökken a csapadékhajlam, és napközben alapvetően gomolyfelhős, napos idő ígérkezik, délután a szétterülő gomolyok miatt kevesebb napsütéssel. Legfeljebb az északkeleti megyékben fordulhat elő egy-egy zápor. Az északias szél továbbra is élénk, néhol erős lesz. A hajnalban jellemző 12, 17 fokról délutánra 26, 33 fok közé melegszik fel a levegő.

2026.07.14: Többnyire napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel. Az északkeleti megyékben helyenként zápor, zivatar kialakulhat, de a nyugati, délnyugati határnál sem teljesen kizárt. Az északias szél helyenként élénkül meg. Hajnalban 10, 21 fok valószínű, a hidegre hajlamos helyeken lesz a hűvösebb, míg a vízpartoknál az enyhébb idő. Délután 28, 34 fok várható.

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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Az élénk, erős északnyugati szélnek köszönhetően kedvezően alakul a légszennyezettség. (2026.07.12. vasárnap éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem várható. (2026.07.11)

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