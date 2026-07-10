Fülsiketítő zaj veri fel a magyarok álmát szombat reggel: kiderült, miért fognak dübörögni a hajtóművek

Szombat reggel 9 óra és 9 óra 45 perc között megnövekedett zajhatásra kell számítani Kecskemét, Tököl és Budapest térségében, mert a Magyar Honvédség vadászgépei a Hősök terén rendezett altisztavatás tiszteletére díszelgő áthúzást hajtanak végre.

Az MH 101. Repülődandár tájékoztatása szerint három JAS 39 Gripen típusú vadászgép repül majd át a főváros felett az ünnepi esemény részeként - szúrta ki a 24.hu.

Bár a manőver az érintett településeken és a repülési útvonal mentén jelentős zajjal jár, a honvédség hangsúlyozta, hogy a vonatkozó jogszabályokat betartva igyekeznek a lehető legkisebb mértékben zavarni a lakosság nyugalmát, egyúttal pedig megköszönték a lakók türelmét és megértését.

Címlapkép: MTI/Lakatos Péter