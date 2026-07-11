2026. július 11. szombat Nóra, Lili
31 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
FRA
Franciaország 2 0 Marokkó
MAR
 Vége
Negyeddöntő
ESP
Spanyolország 2 1 Belgium
BEL
 Vége
Negyeddöntő
NOR
Norvégia Anglia
ENG
 Ma 23:00
Negyeddöntő
ARG
Argentína Svájc
SUI
 Vasárnap 03:00
Negyeddöntő
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Vác, Magyarország - 2024. február 15: Vác a folyami kompról nézve. Vác egy ezeréves város Magyarországon, Pest megyében.
Utazás

Elbúcsúzhatnak a MÁV-utasai a tötymörgéstől? Ezen a vonalon indul az éjszakai karbantartás: hamarosan lesz eredménye

Pénzcentrum/MTI
2026. július 11. 11:31

Július 20-ig karbantartási és felújítási munkákat végez a MÁV Rákospalota-Újpest állomáson, emiatt több ponton módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon – közölte a vasúttárasaság. A szombaton kezdődött felújítás egy országos váltócsere-program első állomása.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Mint írták, Rákospalota-Újpest vasútállomás egyik váltóját cserélik és mintegy 120 méternyi vágányt építenek át, amihez nagyjából 240 tonnányi zúzott követ mozgatnak meg, emellett 200 vasbetonaljat és hosszúsíneket is cserélnek. A felsővezeték-hálózat karbantartását éjszaka végzik július 12-től 19-ig. A munkaterületek térségében tíz napon át a rakodás, a karbantartásba bevont kis- és nagygépek működése átmeneti zajterhelést okozhat nappal és éjszaka is. Ez főként Budapest IV. és XV. kerületének Rákospalota-Újpest vasútállomás közelében lévő utcáiban élőket érinti - közölték.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A karbantartásnak köszönhetően 120 méteren a jelenlegi 60 kilométer/órás sebességkorlátozást az eredeti 80 kilométer/óra engedélyezett pályasebességre emelik vissza, így megbízhatóbbá és pontosabbá válik a közlekedés a váci (70-es) vonalon – húzták alá. A 150 millió forintba kerülő karbantartást a MÁV saját forrásból finanszírozza.

A felújításról Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója videót tett közzé a Facebook-on. Ebben a váltócsere-programot kiemelt fontosságúnak nevezte, hozzátéve, hogy ilyen nagyon régóta nem történt a vasúttársaságnál. Kifejtette, a nem megfelelő állapotú váltók méterben kifejezve ugyan csak kis szakaszokon, de időben kifejezve nagyon sok percnyi késést okoznak, ráadásul a mozdonyok a fékezések, lassítások, majd az újbóli gyorsítások miatt sok többletenergiát használnak el.

Az idén még Kelenföldön, Kőbánya-Kispesten, Debrecenben, Hatvanban és Füzesabonyban haladunk tovább a legrosszabb állapotú kitérőkkel

- közölte Hegyi Zsolt. A Mávinform közleménye szerint a Rákospalota-Újpest állomáson zajló karbantartás idején az S70-esek közül több járat kimarad, a nemzetközi vonatok pár perccel később érkeznek, éjszakánként a Nyugati pályaudvar és Dunakeszi között pótlóbusz közlekedik. A Nyugati pályaudvarról induló S70-es és Z70-es vonatok július 11. és 17. között 5-5 perccel korábban indulnak. Az utazóknak az javasolják, hogy tájékozódjanak a MÁV és a MÁVPlusz mobilalkalmazás, a MÁVPlusz weboldal vagy a jegy.mav.hu utazási tervezők segítségével, illetve az állomásokon kihelyezett hirdetményekből vagy az online vágányzári menetrendből, amely térképekkel is segíti az eligazodást.

Menetrendi változások

S70-es vonatok

Július 11. és 17. között a Nyugati pályaudvarról induló S70-esek 5 perccel korábban, óra 10-kor, illetve 40-kor indulnak. Váctól a megszokott alapmenetrend szerint közlekednek.

  • A Nyugati pályaudvarról hétköznap 13:45 és 20:45 között óra 45-kor induló S70-esek nem közlekednek (2484, 2426, 2446, 2466, 2486, 2428, 2448, 2468, 2488). Helyettük a 13:40 és 20:40 között minden óra 40-kor induló G70-es vonatok S70-es jelzéssel közlekednek, Szobig minden állomáson és megállóhelyen megállva.
  • A hétköznapokon Vácról 6:16-kor, 6:48-kor és 7:16-kor induló S70-es vonatok nem közlekednek.

Július 18-án és 19-én (szombaton és vasárnap) a napközbeni S70-esek csak óránként közlekednek, Vácról óra 30-kor indulnak, a Nyugati pályaudvarról óra 45 perckor. A Vácról óra 4-kor induló S70-esek kimaradnak.

Z70-es járatok

Július 11. és 17. között a Z70-esek a Nyugati pályaudvarról 5 perccel korábban, óra 3 perckor indulnak, Váctól menetrend szerint közlekednek Szobra. Szobról változatlan időben indulnak, de Váctól 1 perccel később indulnak és a Nyugati pályaudvarra 3 perccel később érkeznek.

Július 18-án és 19-én (szombaton és vasárnap) a Szobról 4:56 és 18:56 között minden páros órában induló Z70-es Vácig menetrend szerint közlekedik, a Nyugati pályaudvarra 7 perccel később érkezik.

G70-es vonatok

Hétköznap a G70-esek Szob felé a Nyugati pályaudvar és Szob között minden állomáson és megállóhelyen megállnak és S70-es jelzéssel közlekednek.  A Nyugatiból óra 40-kor indulnak.

Hétköznap a Nyugati pályaudvar felé közlekedő G70-es vonatok (2369, 2317) Vácig alapmenetrend szerint közlekednek, Vácról 1 perccel később indulnak, a Nyugati pályaudvarra 3-5 perccel később érkeznek. A Szobról 8:26-kor induló G70-es vonat nem közlekedik.

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Július 18-án (szombaton) a Szobról 5:26-kor és 6:26 a Nyugati pályaudvarra induló G70-esek (2369, 2317) Szob és a Nyugati pályaudvar között minden állomáson és megállóhelyen megállnak.

Jégmadár expresszek

Július 18-án és 19-én (szombaton és vasárnap) a Szobról 7:26-kor Fonyódra induló Jégmadár expressz (18702) Szobról 6 perccel korábban indul. Vác és Rákospalota-Újpest között 8-9 perccel korábban közlekedik, Rákospalota-Újpest állomásról 10 perccel korábban indul. Kelenföld állomásról a megszokott alapmenetrend szerint indul.

EuroCityk és railjetek

Hétköznapokon a Szob felől érkező Railjet, EuroCity és EuroNight vonatok a Nyugati pályaudvarra 3 perccel később érkeznek.

Július 18-án és 19-én (szombaton és vasárnap) Vácról 5 perccel később indulnak, a Nyugati pályaudvarra 12 perccel később érkeznek.

A Nyugati pályaudvarról induló Railjet, EuroCity és EuroNight vonatok alapmenetrend szerint közlekednek.
Július 11-től 20-ig éjszakánként MÁVBuszok közlekednek a Nyugati pályaudvar és Dunakeszi között az alábbi járatok helyett:

  • a Nyugati pályaudvarról 0:50-kor Szobra induló S70-es (2310),
  • hétvégén a Nyugati pályaudvarról 1:50-kor, 2:50-kor, 3:50-kor Szobra induló S70-esek (2430, 2330, 2440),
  • július 11-től 19-ig a Nyugati pályaudvarról 23:50-kor Szobra induló S70-es (2398),
  • július 11-től 19-ig a Szobról 22:59-kor a Nyugati pályaudvarra induló S70-es (2361) helyett.

A Nyugati pályaudvarról induló MÁVBuszok a vonatok alapmenetrendi indulásai képest 2 perccel később indulnak (23:52, 0:52, hétvégi napokon 1:52, 2:52, 3:52). A Nyugati pályaudvar felé közlekedő MÁVBuszok a vonat alapmenetrendi érkezéséhez képest 24 perccel később érkeznek.

Az éjszakai S70-es MÁVBuszok megállási helyei:

  • Nyugati pályaudvar M (Váci út: induló, Podmaniczky utca: érkező)
  • Szegedi út [Rákosrendező]
  • Elem utca [Istvántelek]
  • Rákospalota-Újpest vasútállomás
  • Dunakeszi alsó, vasúti megállóhely
  • Dunakeszi vasútállomás

 
Címlapkép: Getty Images
#utazás #közlekedés #MÁV #felújítás #menetrend #vonat #vasút #pótlóbusz #karbantartás #vonatközlekedés #mávinform

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:31
11:14
11:03
10:27
10:05
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 11.
Milliókba kerülhet az anyaság egyik utolsó esélye: hiába legális itthon, a magyar nők inkább külföldre mennek
2026. július 10.
Sokkoló, ami a 45 felettiekkel történik a munkaerőpiacon: percek alatt kidobhatja őket az AI szűrő
2026. július 10.
Bejelzett az uniós kiberbiztonsági-barométer: van okunk az aggodalomra, veszélyben vagyunk?
2026. július 10.
Fájó kettősség: ebben az északi metropoliszban a legboldogabbak az emberek, de még a kávé is aranyárban van
2026. július 10.
Érik a légkondi-krach Magyarországon: erre senki nem számított 2026-ban, mi lesz a következő hőhullámkor?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. július 11. szombat
Nóra, Lili
28. hét
Július 11.
Népesedési világnap
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Itt a MÁV étkezőkocsik 2026-os árlapja: ennyibe kerül a sör, a kávé, a hamburger az Adria felé
2
1 hete
Rendkívüli riasztás a szomszédból: 13 tonnás vagonokat repítő szörnyeteg térhet vissza a magyarok kedvenc tengerpartjára
3
1 hete
Nem várt fordulat az európai turizmusban: tömegek fordítanak hátat a legnépszerűbb mediterrán paradicsomoknak?
4
1 hete
Azonnal bezárták a népszerű vidéki strandot: ezt találták a vízben, szigorúan tilos fürdeni
5
2 hete
Nem várt csapás érte a vasárnapi utazókat a magyar tengernél: óriási a felfordulás a déli parton
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hitelkamat
A referenciakamat és a kockázati kamatfelár összege. A hitelügylethez kapcsolódó kockázati kamatfelár és az alkalmazott referenciakamat egyedi megállapodás alapján kerül meghatározásra, amely az ügylet és az ügyfél kockázatától, a futamidőtől, valamint az esetlegesen vonatkozó jogszabályoktól függ.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 11. 10:05
Régi aratók filléres magyaros menüje: így készült a cséplőleves és nagymamám madárlátta foszlós buktája
Pénzcentrum  |  2026. július 11. 09:32
14 ezer magyarnak jól indult a hétvégéje: szerencséjük volt, közel 84 millió forintot osztottak szét közöttük
Agrárszektor  |  2026. július 11. 10:01
Rengeteg a tévhit az alkohol körül: te tudod, mi az igazság?