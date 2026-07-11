Elbúcsúzhatnak a MÁV-utasai a tötymörgéstől? Ezen a vonalon indul az éjszakai karbantartás: hamarosan lesz eredménye

Július 20-ig karbantartási és felújítási munkákat végez a MÁV Rákospalota-Újpest állomáson, emiatt több ponton módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon – közölte a vasúttárasaság. A szombaton kezdődött felújítás egy országos váltócsere-program első állomása.

Mint írták, Rákospalota-Újpest vasútállomás egyik váltóját cserélik és mintegy 120 méternyi vágányt építenek át, amihez nagyjából 240 tonnányi zúzott követ mozgatnak meg, emellett 200 vasbetonaljat és hosszúsíneket is cserélnek. A felsővezeték-hálózat karbantartását éjszaka végzik július 12-től 19-ig. A munkaterületek térségében tíz napon át a rakodás, a karbantartásba bevont kis- és nagygépek működése átmeneti zajterhelést okozhat nappal és éjszaka is. Ez főként Budapest IV. és XV. kerületének Rákospalota-Újpest vasútállomás közelében lévő utcáiban élőket érinti - közölték.

A karbantartásnak köszönhetően 120 méteren a jelenlegi 60 kilométer/órás sebességkorlátozást az eredeti 80 kilométer/óra engedélyezett pályasebességre emelik vissza, így megbízhatóbbá és pontosabbá válik a közlekedés a váci (70-es) vonalon – húzták alá. A 150 millió forintba kerülő karbantartást a MÁV saját forrásból finanszírozza.

A felújításról Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója videót tett közzé a Facebook-on. Ebben a váltócsere-programot kiemelt fontosságúnak nevezte, hozzátéve, hogy ilyen nagyon régóta nem történt a vasúttársaságnál. Kifejtette, a nem megfelelő állapotú váltók méterben kifejezve ugyan csak kis szakaszokon, de időben kifejezve nagyon sok percnyi késést okoznak, ráadásul a mozdonyok a fékezések, lassítások, majd az újbóli gyorsítások miatt sok többletenergiát használnak el.

Az idén még Kelenföldön, Kőbánya-Kispesten, Debrecenben, Hatvanban és Füzesabonyban haladunk tovább a legrosszabb állapotú kitérőkkel

- közölte Hegyi Zsolt. A Mávinform közleménye szerint a Rákospalota-Újpest állomáson zajló karbantartás idején az S70-esek közül több járat kimarad, a nemzetközi vonatok pár perccel később érkeznek, éjszakánként a Nyugati pályaudvar és Dunakeszi között pótlóbusz közlekedik. A Nyugati pályaudvarról induló S70-es és Z70-es vonatok július 11. és 17. között 5-5 perccel korábban indulnak. Az utazóknak az javasolják, hogy tájékozódjanak a MÁV és a MÁVPlusz mobilalkalmazás, a MÁVPlusz weboldal vagy a jegy.mav.hu utazási tervezők segítségével, illetve az állomásokon kihelyezett hirdetményekből vagy az online vágányzári menetrendből, amely térképekkel is segíti az eligazodást.

Menetrendi változások

S70-es vonatok

Július 11. és 17. között a Nyugati pályaudvarról induló S70-esek 5 perccel korábban, óra 10-kor, illetve 40-kor indulnak. Váctól a megszokott alapmenetrend szerint közlekednek.

A Nyugati pályaudvarról hétköznap 13:45 és 20:45 között óra 45-kor induló S70-esek nem közlekednek (2484, 2426, 2446, 2466, 2486, 2428, 2448, 2468, 2488). Helyettük a 13:40 és 20:40 között minden óra 40-kor induló G70-es vonatok S70-es jelzéssel közlekednek, Szobig minden állomáson és megállóhelyen megállva.

A hétköznapokon Vácról 6:16-kor, 6:48-kor és 7:16-kor induló S70-es vonatok nem közlekednek.

Július 18-án és 19-én (szombaton és vasárnap) a napközbeni S70-esek csak óránként közlekednek, Vácról óra 30-kor indulnak, a Nyugati pályaudvarról óra 45 perckor. A Vácról óra 4-kor induló S70-esek kimaradnak.

Z70-es járatok

Július 11. és 17. között a Z70-esek a Nyugati pályaudvarról 5 perccel korábban, óra 3 perckor indulnak, Váctól menetrend szerint közlekednek Szobra. Szobról változatlan időben indulnak, de Váctól 1 perccel később indulnak és a Nyugati pályaudvarra 3 perccel később érkeznek.

Július 18-án és 19-én (szombaton és vasárnap) a Szobról 4:56 és 18:56 között minden páros órában induló Z70-es Vácig menetrend szerint közlekedik, a Nyugati pályaudvarra 7 perccel később érkezik.

G70-es vonatok

Hétköznap a G70-esek Szob felé a Nyugati pályaudvar és Szob között minden állomáson és megállóhelyen megállnak és S70-es jelzéssel közlekednek. A Nyugatiból óra 40-kor indulnak.

Hétköznap a Nyugati pályaudvar felé közlekedő G70-es vonatok (2369, 2317) Vácig alapmenetrend szerint közlekednek, Vácról 1 perccel később indulnak, a Nyugati pályaudvarra 3-5 perccel később érkeznek. A Szobról 8:26-kor induló G70-es vonat nem közlekedik.

Július 18-án (szombaton) a Szobról 5:26-kor és 6:26 a Nyugati pályaudvarra induló G70-esek (2369, 2317) Szob és a Nyugati pályaudvar között minden állomáson és megállóhelyen megállnak.

Jégmadár expresszek

Július 18-án és 19-én (szombaton és vasárnap) a Szobról 7:26-kor Fonyódra induló Jégmadár expressz (18702) Szobról 6 perccel korábban indul. Vác és Rákospalota-Újpest között 8-9 perccel korábban közlekedik, Rákospalota-Újpest állomásról 10 perccel korábban indul. Kelenföld állomásról a megszokott alapmenetrend szerint indul.

EuroCityk és railjetek

Hétköznapokon a Szob felől érkező Railjet, EuroCity és EuroNight vonatok a Nyugati pályaudvarra 3 perccel később érkeznek.

Július 18-án és 19-én (szombaton és vasárnap) Vácról 5 perccel később indulnak, a Nyugati pályaudvarra 12 perccel később érkeznek.

A Nyugati pályaudvarról induló Railjet, EuroCity és EuroNight vonatok alapmenetrend szerint közlekednek.

Július 11-től 20-ig éjszakánként MÁVBuszok közlekednek a Nyugati pályaudvar és Dunakeszi között az alábbi járatok helyett:

a Nyugati pályaudvarról 0:50-kor Szobra induló S70-es (2310),

hétvégén a Nyugati pályaudvarról 1:50-kor, 2:50-kor, 3:50-kor Szobra induló S70-esek (2430, 2330, 2440),

július 11-től 19-ig a Nyugati pályaudvarról 23:50-kor Szobra induló S70-es (2398),

július 11-től 19-ig a Szobról 22:59-kor a Nyugati pályaudvarra induló S70-es (2361) helyett.

A Nyugati pályaudvarról induló MÁVBuszok a vonatok alapmenetrendi indulásai képest 2 perccel később indulnak (23:52, 0:52, hétvégi napokon 1:52, 2:52, 3:52). A Nyugati pályaudvar felé közlekedő MÁVBuszok a vonat alapmenetrendi érkezéséhez képest 24 perccel később érkeznek.

Az éjszakai S70-es MÁVBuszok megállási helyei: