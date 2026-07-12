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Újabb földrengés Magyarországon: a legtöbben nem is érezték, de megtörtént
Kisebb földrengés volt Magyarországon vasárnap hajnalban, Békéscsaba térségében - tájékoztatott a katasztófavédelem a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának közleménye alapján.
A 2,1 magnitúdójú földrengést 4:01 perckor regisztrálták, a lakosság az epicentrum közelében potenciálisan érezhette, de bejelentés egyelőre nem érkezett.
Ez a békéscsabai földrengés nem az első a napokban: szerda hajnalban kisebb, 2,1-es magnitúdójú földrengés rázta meg a Pest vármegyei Örkény térségét is. Akárcsak Békéscsabán, az epicentrum közelében élők érezhették a földmozgást, anyagi károkról eddig nem érkezett bejelentés. A tágabb régióban az ehhez hasonló események rendszeresnek mondhatók, hiszen a szakemberek a Kárpát-medencében június folyamán összesen 156 földmozgást regisztráltak.
Hol lehet bejelenteni a földrengést?
Ha valaki földrengést észlel, a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumánál lehet azt bejelenteni, a hivatalos online kérdőív kitöltésével. Itt azt írják, hogy a földrengések kutatásánál a műszeres mérések mellett nagyon fontos a földrengés során előforduló jelenségek megfigyelése és azok összegyűjtése. Ehhez járulhatnak hozzá a lakossági bejelentések. A kérdőív kitöltésével – mely kb. 10 percet vesz igénybe – az észlelők hozzájárulnak a magyarországi földrengéskutatáshoz.
Ha pedig a rengés következtében anyagi kár keletkezett, vagy személyi sérülés történt, azt jelezni kell a központi 112-es segélyhívón vagy a Katasztrófavédelem megyei kirendeltségeit, hogy megkezdhessék a kárelhárítást.
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