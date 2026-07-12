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Utazás

Feléleszti ezt a megszűnt vasútvonalat a MÁV: agusztus 1-től indulhat újra a közlekedés a felújított szakaszon

Pénzcentrum
2026. július 12. 13:59

Intenzív pályakarbantartási munkálatok zajlanak a Dombóvár-Komló vasútvonalon annak érdekében, hogy augusztus 1-jétől ismét menetrend szerint közlekedhessenek a személyvonatok Komló és Dombóvár között - közölte a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap a Facebook-oldalán.

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Vitézy Dávid felidézte: a 47-es számú vasútvonalon a személyszállítás 2023-ban megszűnt, most azonban újra visszakapja vasúti kapcsolatát a térség. Korábbi komlói látogatására utalva azt írta: a vonal újranyitása a vasút újjáépítésének egyik első kézzelfogható példája.

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A miniszter tájékoztatása szerint a szakemberek 6500 vasbeton alj furatjavítását végezték el, a komlói állomási vágányokat teljes körűen felújították. Összesen 18,4 kilométer hosszon történt vágányszabályozás, amelyhez kapcsolódóan hét útátjárót bontottak fel és építettek vissza Mindszentgodisa, Magyarszék, Mecsekpölöske, Mecsekjánosi és Komló térségében. A pályába mintegy 750 tonna zúzottkő került.

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A tervek szerint augusztus 1-jétől kétóránként indulnak majd személyvonatok Dombóvár és Komló között, amelyek csatlakozást biztosítanak a Budapest-Pécs InterCity-hálózathoz. A munkálatoknak köszönhetően a vonatok ismét 60 kilométer/órás sebességgel, üzembiztosan közlekedhetnek - tájékoztatott a miniszter. A fejlesztés szorosan kapcsolódik a térség közösségi közlekedésének átalakításához: a korábban bejelentett Somogy-Tolna autóbuszos menetrendi változásokkal együtt célja a Dombóvár térségi szerepének erősítése és a közvetlenebb eljutási lehetőségek biztosítása.

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Kacsúr Tamás, MTI/MTVA
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