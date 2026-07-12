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A Budapest és a Balaton közötti M7-es autópálya általában a legzsúfoltabb autópálya, különösen a nyári időszakban.
Utazás

Mikor érdemes Budapestről elindulni a Balatonra és vissza? Ebben az időszakban garantáltan nincs dugó

Pénzcentrum
2026. július 12. 13:43

A nyári szünet első hétvégéjének forgalmi adatait tette közzé a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) a közösségi médiában, amelyből kiderült, hogy mikor érdemes Budapestről elindulni a Balatonra. A közzétett grafikonon látható, mikor a legnagyobb a forgalom, tehát a legnagyobb az esély a torlódásra. 

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"Te is azon gondozol, hogy mikor érdemes elindulni a Balatonra?" - az MKIF friss grafkonja segít eldönteni a kérdést. A közösségi médiában azt írták: Budapestről már pénteken délelőtt nagyon sokan elindulnak a magyar tenger felé, a jelentős forgalom egészen a kora esti órákig tart. Ez eddig talán még nem is újdonság.

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"Grafikonná formáltuk a vakáció első hétvégéjének forgalmi adatait. Az ábrán narancssárgával jelöltük azokat az időszakokat, amikor az erős forgalom miatt torlódások, lassulások alakulhatnak ki" - fűzték magyarázatként a közzétett ábra mellé. 

Budapestről már péntek délelőttől kora estig jelentős a forgalom. "A főváros felé autózva kicsit más a helyzet: ebbe az irányba 3 forgalmi sáv áll rendelkezésre, így itt a pálya áteresztő képessége is jelentősen nagyobb" - írják, hozzátéve: a 2 sávval ellentétben (ahol óránként kb. 2800 jármű felett alakulnak ki torlódások) ezen a szakaszon kb. 4000 jármű / óra a lassulások "határa".

A friss forgalmi adatok szerint a mért időszakban (június utolsó hétvégéje) péntektől vasárnapig a Balaton felé 126 ezer, Budapest felé pedig 124 ezer jármű haladt el martonvásári mérőpontnál.

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Az elmúlt három év gyakorlatához hasonlóan, az M7-en az M0 és Balatonvilágos közötti szakaszon a szünidő alatt, azaz 2026.06.20. - 2026.08.31. között egyik irányban, tehát sem a Balaton, sem a főváros felé sem lesznek előre tervezett burkolatmegújítási munkálatok. Ezt az MKIF évek óta önként vállalja, hogy a nyári időszakban a tó könnyebben megközelíthető legyen - írták.

Az M7 autópálya teljes szakaszán viszont az üzemeltetési és fenntartási feladatokat (ez praktikusan a karbantartási feladatokat jelenti) a nyári időszak alatt is folyamatosan végezik. De ezek tervezésekor is figyelembe veszik a forgalmi adatokat, illetve törekszenek a feladatok egy részének éjszakai elvégzésére.
Címlapkép: Getty Images
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