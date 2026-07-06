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Újra nyithat a régóta zárva tartó zalai termálfürdő: nagy tervekkel érkezik az új tulajdonos

HelloVidék
2026. július 6. 10:15

Hamarosan újra vendégeket fogadhat a Zala megyei Pusztaszentlászló termálfürdője. A közel négy éve zárva tartó Aqua Barbara Termálfürdő új tulajdonoshoz kerülhet, a vevő pedig azt tervezi, hogy már az idei szezon második felében újranyitja a létesítményt.

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A tőzsdén jegyzett Multihome Nyrt. bejelentette, hogy adásvételi szerződést kötött az Aqua Barbara Termálfürdőt és a hozzá kapcsolódó fejlesztési területet birtokló cég megvásárlásáról. A tranzakció részeként a társaság nemcsak a fürdőkomplexumot, hanem a saját termálvízkutat, a működési engedélyeket, valamint a közel öt hektáros fejlesztési területet is megszerzi - írta a Termálonline.

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A Zalaegerszegtől mintegy 25 kilométerre fekvő Pusztaszentlászlón található fürdő 2009-ben nyitotta meg kapuit, majd néhány évvel később fedett részleggel is bővült. Az elmúlt másfél évtizedben azonban többször is bezárt: 2016 és 2020 között nem működött, majd ugyan újranyitott, de 2022 őszén ismét lehúzta a rolót, azóta sem fogadott vendégeket. A HelloVidék 2024-ben írta meg, hogy épp eladó volt a zalai fürdőkomplexum.

Nemcsak a fürdőt nyitnák újra

Az új tulajdonos tervei nem állnak meg a medencéknél. A fürdő mellett egy 60 férőhelyes autós kemping, két teljesen berendezett és további kilenc szerkezetkész apartman is található, amelyeket szintén hasznosítani szeretnének. A társaság közlése szerint a cél egy komplex turisztikai fejlesztés megvalósítása, amely a termálvízre épülő szálláshelyeket és további idegenforgalmi szolgáltatásokat is magában foglalná.

A jelenlegi fürdőkomplexumban négy nagyobb medence működhet – köztük fedett és kültéri termálmedence, úszómedence és gyermekmedence –, emellett kisebb gyógymedencék, szaunák, valamint vendéglátóegységek is rendelkezésre állnak.

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A cég tájékoztatása szerint az átvilágítás alapján már most megkezdhető a fürdő és a kapcsolódó turisztikai létesítmények újraindításának előkészítése. A tervek szerint az Aqua Barbara Termálfürdő már 2026 második felében ismét megnyithatja kapuit a látogatók előtt, miközben a hosszabb távú fejlesztések ezt követően valósulhatnak meg.
Címlapkép: Getty Images
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