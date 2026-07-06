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HelloVidék

Jó hír a fürdőzőknek: feloldották a korábbi tilalmat, újra megnyílt a Szelidi-tó strandja

HelloVidék
2026. július 6. 11:45

Ismét lehet fürdőzni a Szelidi-tóban: a strandot a legfrissebb vízminőségi vizsgálatok eredményei alapján újra megnyitották a látogatók előtt.

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Dusnoki Csaba, a település polgármestere a Koronafm rádiónknak elmondta, hogy a laboratóriumi ellenőrzések „kiváló” eredményt hoztak, így a hatóságok feloldották a korábbi fürdési tilalmat, és a strand ismét fogadja a vendégeket.

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Mint ismert, a fürdőzést korábban ideiglenesen tiltották meg, miután a magas vízhőmérséklet következtében megemelkedett az Enterococcus baktériumok száma a tó vizében. A szakemberek ezt követően újabb mintavételt végeztek, amely már megfelelt az előírásoknak.

A polgármester hozzátette: a következő vízminőségi vizsgálat időpontját a laboratórium határozza meg, addig azonban a strand zavartalanul üzemel, és mindenkit várnak a Szelidi-tó partjára.

A Szelidi-tó az utóbbi években a térség egyik legnépszerűbb természetes fürdőhelye, amely különösen a nyári hónapokban vonzza a látogatókat.
Címlapkép: Getty Images
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