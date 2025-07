Vége lehet a bezárásnak: nagy változások várhatóak Hévízen, újranyithat a fürdőház is

A Hévízi Tófürdő életében jelentős változások kezdődnek: a kormány 381 millió forint támogatást biztosít a tavon lévő, idén tavasszal statikai okokból bezárt fürdőház ideiglenes helyreállítására. Ezzel a lépésével lehetővé válik a fürdőház szolgáltatásainak zavartalan biztosítása, miközben készül a hosszú távú fejlesztési terv, amely a hévízi gyógyfürdő egész egészségturisztikai komplexumát magasabb szintre emelheti.

Ahogy a HelloVidék is beszámolt róla, még március közepén azonnal be kellett zárni a hévízi tófürdő ikonikus épületét, ugyanis komoly statikai problémák akadtak a létesítménnyel. Hogy mihamarabb újra lehessen ott is fürdeni, mostanra egy alternatív megoldást dolgoznak ki. A kormány most 381 millió forint támogatást biztosít a Hévízi Tófürdő nemrég bezárt, tavi fürdőépületének rövidtávú helyreállítására, de már készül a kiemelt jelentőségű egészségturisztikai létesítmény hosszú távú fejlesztési terve is.



A központi költségvetési forrásból a tavon lévő, idén tavasszal lezárt épületrész ideiglenes kiváltását tervezik, hogy valamennyi szolgáltatását zavartalanul tudja biztosítani a Hévízi Gyógyfürdő és Szent András Reumakórház. Emellett készül egy hosszú távú fejlesztési terv is a minisztériumban, amely az egész létesítményt magasabb szintre tudja emelni - mondta a térség országgyűlési képviselője, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára. A vonatkozó kormányhatározat a Magyar Közlönyben jelent meg.

A 1968-ban épült tavi fürdőházat legutóbb 2005-ben építették át, amely során az akkori ismeretek szerinti korszerű építészeti megoldásokat alkalmaztak. A fürdőház speciális építészeti megoldása, szerkezeti felépítése, valamint rendeltetése miatt az épületet 2008-tól rendszeresen vizsgálták geodéziai felmérésekkel. A 2024 őszén végzett mérések a Tófürdő központi, cölöpökön álló épületének jelentősebb mozgását igazolták. A kiegészítő vizsgálatok megállapították, hogy a tó aljából a gyógyvízzel felfelé áramló gázok károsították a cölöpfejeket.

A kormány által most biztosított 381 millió forint támogatásból a tavon lévő épületrészek biztonságos újranyitásához szükséges munkálatokat végzik majd el, amelynek célja a fedett vízre jutás biztosítását célzó gyors beavatkozás. A rövidtávú helyreállítás végrehajtásáért a gyógyfürdőt üzemeltető Hévíz Gyógyfürdő és Szent András Reumakórház felelős. A Tófürdő hosszútávú működtetéséhez azonban jelentős fejlesztésekre van szükség. Az intézmény hosszú távú, átfogó fejlesztését célzó beruházások előkészítése, koordinációja és megvalósítása az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) hatáskörébe került. A fejlesztési koncepció szeptember végére készülhet el - írta az Infostart.

"A hévízi gyógytó egész évben fogadja a fürdőzőket, vizének hőmérséklete télen sem csökken 25-26 Celsius-fok alá. Az egyedülálló gyógyhatású víz, valamint az üzemeltető kórház által alkalmazott gyógyeljárások rendkívüli népszerűek: a fürdőbe a világ minden tájáról érkeznek a gyógyulni vágyók. A tó évente nagyságrendileg egymillió vendéget fogad. A Hévízi-tó és a tradicionális hévízi gyógyászat 2015 óta Hungarikum" - közölte a lappal Nagy Bálint államtitkár.