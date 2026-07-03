2026. július 3. péntek Kornél, Soma
20 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
POR
Portugália 2 1 Horvátország
CRO
 Vége
32-es főtábla
SUI
Svájc 2 0 Algéria
ALG
 Vége
32-es főtábla
AUS
Ausztrália Egyiptom
EGY
 Ma 20:00
32-es főtábla
ARG
Argentína Zöld-foki Köztársaság
CPV
 Szombat 00:00
32-es főtábla
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Extreme Heat background as a hot wave and Intense heatwave and weather with soaring temperatures and blazing sun representing by a rising climate change impact as a high UV index warning.
Utazás

Hamarosan visszatér a hőkupola a kontinensre, 44 fokos kánikula fog pusztítani - kiderült, Magyarország megússza-e

Pénzcentrum
2026. július 3. 18:32

Miközben Európa még az idei első hőhullám utóhatásaival küzd, a meteorológusok már egy újabb, a korábbinál is intenzívebb forróságra figyelmeztetnek. A legfrissebb modellek alapján napokon belül ismét kialakulhat egy hőkupola, amely hosszú időre csapdába ejtheti a forró levegőt. Spanyolországban és Franciaországban már 44 fokos hőségre készülnek, Magyarországon viszont egyelőre nem kell tartós, extrém forróságtól tartani - írja a The Guardian.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A szakértők szerint az európai kontinens felett ismét úgynevezett hőkupola alakulhat ki. Joe Albant meteorológiai kutató az ECMWF modelljeire hivatkozva arról számolt be, hogy július 7. és 10. között egy erős magasnyomású rendszer épülhet ki, amely legalább hat-kilenc napon át bent tarthatja a rendkívül meleg légtömegeket. A kutató úgy véli, hogy az első hőhullám különösen veszélyes örökséget hagy maga után, mivel Nyugat-Európa talaja sok helyen teljesen kiszáradt, így a felszín már alig képes párologtatással hűlni, emiatt pedig a talaj és a levegő még gyorsabban melegedhet fel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Hasonló forgatókönyvet vázolt fel Ben Noll meteorológus is, aki szerint az első hőkupola gyengülésével párhuzamosan már formálódik egy újabb magasnyomású rendszer. Ez a képződmény előbb Spanyolországot és Portugáliát, majd Franciaországot és az Egyesült Királyságot is elérheti. Robert Boni német kutató szerint a második hőkupola akár erősebb és tartósabb is lehet a mostaninál. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy ezek egyelőre középtávú előrejelzések, amelyek még jelentősen módosulhatnak.

A Spanyol Állami Meteorológiai Ügynökség (AEMET) tájékoztatása szerint szombattól ismét forró, száraz légtömeg áramlik az ország fölé. A délkeleti térségekben kedden akár 42-44 fokot is mérhetnek, és nem kizárt egy újabb hivatalos hőhullám kialakulása sem, ami tovább növelheti az erdőtüzek kockázatát. Az AEMET adatai szerint az idei június a második legmelegebb volt a mérések kezdete óta, a havi középhőmérséklet 3,2 fokkal haladta meg a sokéves átlagot.

Magyarországon a hosszabb távú előrejelzések alapján egyelőre nem valószínű, hogy tartós, extrém hőség uralná a teljes júliust. Az Időkép harmincnapos prognózisa szerint több alkalommal is előfordulhatnak 30 fok körüli vagy afeletti csúcsértékek, ezeket azonban átmeneti lehűlések és zivataros időszakok szakíthatják meg. A következő napokban a sok napsütés mellett a hőmérséklet jellemzően 26 és 33 fok között alakul, helyenként záporokkal és zivatarokkal tarkítva.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 779 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 10,27%), de nem sokkal marad el ettől a Raiffeisen (THM 10,35%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A tartós hőség a mezőgazdaságot is komoly próbatétel elé állítja. A HungaroMet elemzései szerint már a nyár elején fokozódott a vízhiány, a rendkívüli meleg pedig felgyorsította a párolgást. A kukorica, a napraforgó és a többi tavaszi vetésű kultúra különösen érzékeny a virágzás idején fellépő hőstresszre, ami jelentős terméskiesést okozhat, ez pedig végső soron az élelmiszerárakra is felfelé irányuló nyomást gyakorolhat.

A szélsőséges meleg az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint Európa egyik legveszélyesebb, legtöbb halálos áldozatot követelő időjárási jelensége. A hőség fokozza a kiszáradás kockázatát, megterheli a szív- és érrendszert, valamint rontja az alvás minőségét, különösen a trópusi éjszakákon, amikor a hőmérséklet nem süllyed 20 fok alá. A Lancet Countdown jelentései szerint Európában az elmúlt években folyamatosan nőttek a hőséggel összefüggő egészségügyi kockázatok, ami mára komoly népegészségügyi kérdéssé vált.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #utazás #európa #hőség #mezőgazdaság #időjárás előrejelzés #szárazság #szélsőséges időjárás #hőhullám #hungaromet #időkép

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:15
19:00
18:44
18:37
18:32
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 3.
Fontos változás indulhat a magyarországi fizetéseknél: erre kell készülni az év második felében
2026. július 2.
Súlyos veszély fenyegeti a magyar bankszámlákat: tízből hét ember már belesétált ebbe a csapdába, nem úszták meg olcsón
2026. július 3.
Húzós időszak vár a vidéki magyarokra: hiába a történelmi rekord, tömegével tűnnek el a patikák
2026. július 3.
Irtózatos veszély fenyegeti ezt az iparágat: már elindult a folyamat, simán lecserélhetik azt, akinek ilyen munkája van
2026. július 3.
Mégis mi történik a magyar kórházakban? Egy év alatt újabb ezer működő kórházi ágy szűnt meg
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. július 3. péntek
Kornél, Soma
27. hét
Július 3.
Zacskómentes világnap
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Most közölte a HungaroMet: hiába kibírhatatlan a mostani kánikula, a java még hátravan - közeleg a földi pokol az időjárásban
2
5 napja
Nem várt csapás érte a vasárnapi utazókat a magyar tengernél: óriási a felfordulás a déli parton
3
5 napja
Itt a friss előrejelzés: ekkor érkezik a várva várt lehűlés, de előtte még 43 fok is lehet
4
1 hete
Fejbe lőtt holttestet találtak a Balatonban: nagy erőkkel vonult ki a rendőrség, ezt lehet eddig tudni az ügyről
5
5 napja
Mikor lesz teljes napfogyatkozás Magyarországon? Napfogyatkozás 2026-ban és 2027-ben: innen lesz látható a ritka égi jelenség
PÉNZÜGYI KISOKOS
Országos Betétbiztosítási Alap (OBA)
Az OBA célja a betétesek és ezen keresztül a pénzügyi rendszer stabilitásának védelme. A szervezet 100 ezer euró értékhatárig garanciát vállal a névre szóló lakossági és devizabetétek kifizetésére abban az esetben, ha az azt kezelő pénzintézet fizetésképtelenné válik. A védelem alá eső betétek esetén tehát nem kell félni, a bank fizetőképessége esetén is hozzá fogunk jutni a pénzünkhöz.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 3. 19:00
Húzós időszak vár a vidéki magyarokra: hiába a történelmi rekord, tömegével tűnnek el a patikák
Pénzcentrum  |  2026. július 3. 17:55
Kvíz: Mennyire ismered Amerika jelképeit? Nem biztos, hogy elég lesz, amit a filmekben láttál!
Agrárszektor  |  2026. július 3. 18:29
Nem a legnagyobbak lesznek a jövő nyertesei: ez döntheti el a gazdák sorsát?