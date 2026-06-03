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Beleszólna Hévíz a Tófürdő sorsába: így nyitnák meg újra a zárva tartó központi épületet
Újabb fontos lépés körvonalazódik a Hévízi Tófürdő régóta várt felújítása érdekében. A városvezetés azt kezdeményezi, hogy Hévíz ismét tulajdonrészt szerezzen a gyógytó működtetésében, mert így könnyebb lehet jelentős uniós forrásokat bevonni a fejlesztésekhez. A terv szerint egy nonprofit gazdasági társaság jöhetne létre, amelyben az állam és az önkormányzat közösen venne részt.
Több mint egy éve zárva tart a Hévízi Tófürdő központi épülete, miközben a világ egyik legismertebb gyógytavának jövője továbbra is kiemelt kérdés a fürdővárosban - erről korábban itt írt a HelloVidék. A hévízi képviselő-testület legutóbbi ülésén ismét napirendre került a létesítmény hosszú távú fejlesztése és a szükséges források előteremtése. A Zaol tudósítása szerint Naszádos Péter polgármester emlékeztetett arra, hogy a jelenlegi városvezetés másfél éve vette át a település irányítását, a Tófürdő központi épületét pedig egy évvel ezelőtt kellett bezárni. A városvezető szerint a szükséges beruházás mérete miatt a fejlesztés alapvetően állami forrásokra támaszkodhat, ugyanakkor most olyan uniós támogatási lehetőségek is megnyílhatnak, amelyek új lendületet adhatnak a projektnek.
A polgármester szerint az Európai Unió jellemzően kedvezőbben bírálja el azokat a fejlesztési projekteket, amelyek nem kizárólag állami tulajdonú intézményekhez kapcsolódnak. Ezért merült fel ismét egy nonprofit gazdasági társaság létrehozása, amelyben a város is tulajdonosként jelenhetne meg. A konstrukció nem lenne példa nélküli Hévízen. A város korábban már rendelkezett tulajdonrésszel a Tófürdő működtetésében.
Korábban már működött hasonló modell
A képviselő-testületi ülésen elhangzottak szerint a folyamat még az 1990-es évek közepén indult el. A városvezetés akkor azért kezdett tárgyalásokat, hogy Hévíznek nagyobb beleszólása legyen a Tófürdő és a hozzá kapcsolódó egészségügyi intézmények működésébe.
A törekvések eredményeként 2004-re létrejött egy nonprofit kft., amelyben a tulajdonosi szerkezet 74 százalékban állami, 26 százalékban pedig önkormányzati volt. A város ezért annak idején pénzügyi hozzájárulást is vállalt. Most ismét hasonló konstrukció kialakítását szorgalmazza az önkormányzat.
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A város jövője is múlhat a beruházáson
A Hévízi-tó és a Tófürdő nemcsak turisztikai látványosság, hanem a város gazdaságának egyik legfontosabb pillére. Évente százezrek érkeznek a világ minden tájáról a gyógyvíz miatt, ezért a létesítmény állapota és fejlesztése a helyi vállalkozások, szállásadók és szolgáltatók szempontjából is kiemelt jelentőségű. A városvezetés szerint a cél egy olyan működési modell kialakítása, amely hosszú távon biztosíthatja a Tófürdő fejlesztését, miközben növelheti a külső – akár európai uniós – források bevonásának esélyét.
Egyelőre a nonprofit társaság létrehozásának előkészítése zajlik, a következő hónapokban pedig eldőlhet, hogy az elképzelés milyen támogatást kap az állami szereplők részéről.
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