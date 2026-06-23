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Jól járhatnak az élelmes nyaralók 2026-ban: így spórolhatsz százezreket a szálláson főszezonban
Utazás

Jól járhatnak az élelmes nyaralók 2026-ban: így spórolhatsz százezreket a szálláson főszezonban

Pénzcentrum
2026. június 23. 13:03

A mobilházak 2026-ra végleg betörték az európai nyaralási piacot: a Balatonnál, a Tisza‑tónál, Horvátországban és az olasz Adrián is jóval olcsóbban kínálnak nagyobb teret, saját konyhát és teljes felszereltséget, mint a középkategóriás szállodák. A friss árak alapján egy négyfős család akár százezreket spórolhat egyhetes főszezoni pihenésen, miközben a szolgáltatások szintje sok helyen már egy resortét közelíti.

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A mobilházak népszerűsége évek óta nő, és 2026-ra gyakorlatilag a középkategóriás szállodák legkomolyabb alternatívájává váltak. A Balatonnál, a Tisza-tónál, Horvátországban és az olasz Adrián is egyre több kemping kínál teljesen felszerelt, klímás, két hálószobás mobilházakat, amelyek ára főszezonban is jóval kedvezőbb, mint egy hasonló kategóriájú hotelé. A különbség már négyfős családoknál is százezrekben mérhető, és a 2026-os árak alapján ez a trend tovább erősödik.

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A Balatonnál egy hétre egy négyfős mobilház 400-450 ezer forint körül mozog, ami egy középkategóriás szállodához képest még mindig kedvezőbb. A Tisza-tónál, Sarudon a KalandPart mobilházai 455 ezer forintba kerülnek egy hétre, ami a tó környékén már a felső kategóriát jelenti, de még így is jóval a balatoni szállodai árak alatt marad. A mobilházaknál a legnagyobb előny továbbra is az, hogy a vendégek nagyobb térben, saját terasszal, konyhával és külön hálószobákkal pihenhetnek, miközben a kempingek szolgáltatásai, a strand, a medence, a játszótér benne vannak az árban.

Horvátországban a 2026-os főszezoni árak erősen szórnak, de még így is kedvezőbbek, mint a tengerparti szállodák. A Krk szigeti Ježevac kempingben egy éjszaka 110 és 128 euró között mozog, ami egy hétre 430–500 ezer forintnak felel meg. Poreč és Rovinj kempingjeiben 110–180 euró között alakulnak az árak, típustól és időszaktól függően. Ezekhez azonban hozzáadódik az idegenforgalmi adó, a szervizdíj és a kaució, így a végösszeg magasabb lehet. Zadarban a Falkensteiner Premium Camping mobilházai a prémium kategóriát képviselik, két hálószobával, két fürdővel és teljes felszereltséggel, ennek megfelelően magasabb áron.

A tengerparti szabadságra vágyó, négyfős magyar családoknak idén nyáron mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk, ha az olaszországi kempingek közkedvelt mobilházait választják. Az árak rendkívül tág határok, átlagosan heti 200 ezer és egymillió forint (kb. 500–2500 euró) között mozognak, főszezontól és felszereltségtől függően. Míg a legnépszerűbb, autóval is gyorsan elérhető észak-adriai luxuskempingekben – mint a Jesolo környéki üdülőfaluk – a júliusi és augusztusi csúcsidőszakban a bérleti díj könnyen megközelítheti a heti 900 ezer forintot, addig a Közép-Adrián vagy az előszezoni, júniusi időpontokban már 270–430 ezer forintért is kifogható egy teljesen felszerelt, kényelmes családi szállás. A tervezésnél ugyanakkor nem árt az óvatosság:

a fix bérleti díjon felül a kötelező végső takarítás, a helyszínen fizetendő idegenforgalmi adó, valamint az esetleges klímahasználati díjak és kauciók akár további több tízezer forinttal is megdobhatják a végszámlát.

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Megéri mobilházba menni?

A mobilházak minden vizsgált országban olcsóbbak, mint a szállodák. Magyarországon egy négyfős család egy hétre 430–460 ezer forintból megoldja a szállást, míg egy hasonló kategóriájú balatoni hotelért 600–900 ezer forintot is elkérhetnek. Horvátországban a mobilházak ára 430–650 ezer forint között mozog, míg a tengerparti szállodák 800 ezertől indulnak. Olaszországban a különbség még látványosabb: a mobilházak 600–850 ezer forintba kerülnek, a szállodák viszont gyakran átlépik az egymillió forintos határt.

A mobilházak előnye nemcsak az ár, hanem a tér, a felszereltség és a rugalmasság. A családok külön hálószobát kapnak, saját konyhát, teraszt, és a kempingek szolgáltatásai sokszor felérnek egy resortéval. Aki autóval utazik, annak a mobilház továbbra is a legjobb ár-érték arányú megoldás, különösen Horvátországban és Magyarországon. Aki pedig a szolgáltatások miatt választja az olasz Adriát, ott is jelentős összeget spórolhat a szállodákhoz képest.
Címlapkép: Getty Images
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