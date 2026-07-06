Változékony időre számíthatunk ma: a napsütéses időszakokat felhősödés, valamint elszórt záporok és zivatarok szakítják meg, miközben a nappali csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul.
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 6.)
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Országos középtávú előrejelzés
2026.07.07: A változó felhőzet mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Helyenként fordulhat elő zápor, zivatar. A nyugatias szél élénk, erős lesz. A hajnalban jellemző 10, 18 fokról délutánra 28 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
2026.07.08: Erősen felhős lesz az ég, majd észak felől szakadozik, csökken a felhőzet. Záporok, zivatarok előfordulhatnak, de inkább csak kisebb körzetekben. Az északnyugati, északi szelet nagy területen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 14 és 21, délután 26 és 32 fok között alakulhat.
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