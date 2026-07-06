Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 6.)

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Befektetés, tőzsde

Hatoslottó A sorsolás dátuma: 2026. július 2.

A Hatoslottó nyerőszámai a 27. héten emelkedő számsorrendben a következők:

2, 11, 19, 20, 34, 45

Ezen a héten nem volt telitalálat.

6-os találat: 0 db

5+1-ös találat: 0 db

5-ös találat: 18 db

4-es találat: 888 db

3-as találat: 14000 db



OTP: 46920 Ft

MOL: 3910 Ft

RICHTER: 12190 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.07.07: A változó felhőzet mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Helyenként fordulhat elő zápor, zivatar. A nyugatias szél élénk, erős lesz. A hajnalban jellemző 10, 18 fokról délutánra 28 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

2026.07.08: Erősen felhős lesz az ég, majd észak felől szakadozik, csökken a felhőzet. Záporok, zivatarok előfordulhatnak, de inkább csak kisebb körzetekben. Az északnyugati, északi szelet nagy területen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 14 és 21, délután 26 és 32 fok között alakulhat.

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