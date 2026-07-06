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Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 6.)
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Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 6.)

Pénzcentrum
2026. július 6. 07:45

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. július 6., hétfő.

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USD: 309.51 Ft

<h2>Hatoslottó</h2> <p>A sorsolás dátuma: 2026. július 2.<br> A Hatoslottó nyerőszámai a 27. héten emelkedő számsorrendben a következők:<br> <b>2, 11, 19, 20, 34, 45</b><br> </p> <p> Ezen a héten nem volt telitalálat. <br> 6-os találat: 0 db<br> 5+1-ös találat: 0 db<br> 5-ös találat: 18 db<br> 4-es találat: 888 db<br> 3-as találat: 14000 db<br> </p>

Befektetés, tőzsde

OTP: 46920 Ft
MOL: 3910 Ft
RICHTER: 12190 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.07.07: A változó felhőzet mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Helyenként fordulhat elő zápor, zivatar. A nyugatias szél élénk, erős lesz. A hajnalban jellemző 10, 18 fokról délutánra 28 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

2026.07.08: Erősen felhős lesz az ég, majd észak felől szakadozik, csökken a felhőzet. Záporok, zivatarok előfordulhatnak, de inkább csak kisebb körzetekben. Az északnyugati, északi szelet nagy területen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 14 és 21, délután 26 és 32 fok között alakulhat.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,63 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,73%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

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