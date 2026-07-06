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nyers marhahús steak a szupermarket hűtött részlegében
Gazdaság

Ebből se eszik már senki: romlott húst szállított a furgon, a Balatonnál fülelték le a pénzügyőrök

Pénzcentrum
2026. július 6. 11:02

Jelentős túlsúllyal és hűtőberendezés nélkül szállított fagyasztott élelmiszereket az a teherautó, amelyet a pénzügyőrök az M7-es autópályán állítottak meg. A megromlott árut a hatóságok megsemmisíttették, a túlterhelés miatt pedig 780 ezer forintos bírságot szabtak ki.

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A Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai a balatonlellei pihenőhelynél ellenőriztek egy osztrák rendszámú, 3,5 tonnás furgont. Mivel a jármű szemmel láthatóan is túlterhelt volt, mérlegre állították. A mérés során kiderült, hogy a teherautó 1950 kilogrammal haladta meg a megengedett legnagyobb össztömeget.

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A raktér átvizsgálásakor a járőrök több magyarországi címzettnek szánt árut – fagyasztott húst, vödrös joghurtot és pizzafeltéteket – találtak. A jármű azonban nem rendelkezett hűtőberendezéssel, ami azonnali élelmiszer-biztonsági kockázatot jelentett.

A helyszínre riasztott Somogy Vármegyei Kormányhivatal szakemberei megállapították, hogy a hűtési lánc megszakadt. A fagyasztott termékek már elkezdtek felengedni, a hús puha volt és levedzett, így a teljes szállítmány alkalmatlanná vált az emberi fogyasztásra. Az egészségügyi kockázat miatt az áru azonnali megsemmisítését rendelték el, a NAV pedig a jelentős túlsúly miatt 780 ezer forintos közigazgatási bírságot szabott ki.
Címlapkép: Getty Images
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