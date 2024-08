Túl drága a Balaton? Van megoldás: ez a 10 magyar tó jóval olcsóbb és nincs a világvégén

A Balaton szeretete éppen annyira magyar, mint ahogy az arról való szüntelen panaszkodás, milyen drága és zsúfolt hazánk legnagyobb tava. Magyarországon azonban rengeteg alternatíva létezik, olyan helyben ismert és kedvelt tavak, amelyeknek homokos vízpartja, kiépített strandja simán versenyre kel a Balatonnal, az árak mégsincsenek az egekben és többnyire nincs tömegnyomor. A Pénzcentrum megkérdezte olvasóit, melyik magyar tavakat kedvelik a leginkább, mutatjuk a szavazás eredménye alapján a legnagyobb favoritokat.

Ha nyár akkor Balaton, illetve indul a kesergés a balatoni lángos-, és strandbelépő árakon. Valóban nem nehéz elképzelni, hogy sokaknak már luxus egy hétvége, vagy akár egy egynapos kiruccanás is a magyar tengerhez. Azonban nem kell ebbe beletörődni, számos szép tóhoz el lehet még kirándulni az országban a Balatonon kívül is, ahol nem "külföldi pénztárcára szabott" az árazás. Magyarországon 50-nél is több olyan természetes tó van, amelynél van kijelölt strand is, tehát fürdésre bizonyosan alkalmas - ezeket a tavakat szavaztattuk meg olvasóinkkal, hogy kiderüljön, melyiket kedveli leginkább. Most összesítettük az eredményeket.

A Pénzcentrum júliusban végzett felmérésében 52 tó vett részt: csak azok a természetes tavak, ahol van kijelölt fürdőhely is. Bár sok olvasónk üzent, hogy nem találta kedvenc tavát a felsorolásba, az általuk felsorolt vízpartok vagy nem tavakhoz tartoznak (pl. folyók holtágai), nem természetesen alakultak ki, hanem mesterséges strandok, vagy nincs kijelölt fürdőhely a partjukon. Az 52 tóra az alábbi szavazatokat lehetett leadni:

Ki nem állhatom!

Nem szeretem

Elmegy

Szeretem

Nagyon, nagyon szeretem!

Nem tudom megítélni, nem jártam még ott

Életemben nem hallottam róla

Így nem csak az derült ki, hogy melyek a legkedveltebb fürdőtavak Magyarországon a Balatonon túl, hanem az is, hogy melyek a legismeretlenebbek. Összesítettük azok szavazatait, akik a Ki nem állhatom - Nagyon, nagyon szeretem skálán értékeltek, tehát jártak már az adott helyen. Majd összeadtuk ezek közül a Szeretem és Nagyon, nagyon szeretem válaszokat. Ezeket elosztva az összes értékeléssel megkaptuk azok arányát, akik a tó ismerői közül kedvelik a tavat. Összesen 10 tó végzett 50% felett.

Tehát azok közül, akik ismerik az adott tavat, legalább a válaszadóink fele (nagyon) szereti a Hévízi-tavat (63,1%), a Tisza-tót (60,8%), Hámori-tavat (60,3%), a Szelidi-tavat (59,5%), a Fertő-tót (59,2%), Vadása-tavat (55,8%), az Orfűi-tavakat (54,8%), a tatai Grófi tavat vagy Katonai tavat (53,2%), a Szajki-tavakat (52%), és a nyíregyházi Sóstó Tófürdőt (50,8%). Vagyis a favoritok között vannak ismertebb tavak, illetve helyi kedvencek is, melyekről egyébként még kevesen hallottak.

Hévízi-tó

Az egyik hazai tavunk, amit szinte senkinek sem kell bemutatni, válaszadóink közül is szinte mindenki hallott már róla. A tó helyileg a Keszthelyi-fennsík nyugati lejtője mentén, a Hévízi-völgyben található, Hévíz városa mellett. A tó 4,44 hektáros kiterjedésével és az őt körülvevő 50 hektár területű véderdővel Európa legnagyobb gyógyhatású melegvizes tava. Attól is különleges, hogy ellentétben más melegvizes tavakkal, melyek általában vulkanikus eredetű helyeken, agyag- vagy sziklatalajban vannak, a Hévízi-tó tőzegmedrű forrástó, amelyet a 38 méter mély Hévízi-forrásbarlangból feltörő, másodpercenként 410 liter vízhozammal 38 °C-os víz táplál.

Nyáron a víz hőfoka 33-35 °C, de nagyon meleg napokon elérheti a 36-38 °C-ot is. Ősszel és télen a hőmérséklet alacsonyabb, mintegy 24-26 °C körül mozog. A víz hőfoka a fürdőzőkre, betegekre nyugtatólag, pihentetőleg hat, mert ez a hőmérsékleti érték az ember hőháztartása szempontjából közömbösnek számít - írja a Wikipédia.

A belépő árak inkább a termál- és gyógyfürdők árszintjén mozognak, így azt nem állítjuk, hogy olcsóbb lenne, mint megcélozni egy balatoni fizetős vagy szabadstrandot. (Az aktuális árakról a tófürdő honlapján érdemes tájékozódni.) Viszont az biztos, hogy az árak ellenére is a válaszadók nagy kedvence Hévíz.

Tisza-tó

A Tisza-tó ugyancsak az ismertebb tavaink közé tartozik. Ez nem csoda, hiszen - ha a Fertő-tó határon kívülre eső részét nem számítjuk - Magyarország második legnagyobb és egyben a legnagyobb mesterséges tava. A Tiszán, az Alföld északi részén elhelyezkedő tó ugyanis korábban Kiskörei-víztározó néven volt ismert, a folyószabályozás volt a funkciója.

Bár a pályafutását víztározóként kezdte, azóta kialakult a saját ökológiája és turizmusa is, kedvelt helye a magyar kirándulóknak, horgászoknak, fürdőzőknek. Így maga a tó ugyan eredetileg mesterséges volt, strandját már a természetes fürdőhelyek közé sorolják. A felnőtt strandbelépők ára 2024-ben 1200-1800 forint között mozog az I Love Tisza-tó oldala szerint.

Hámori-tó

Az első olyan tó a listában, amelyről a válaszadók közül alig hallott valaki, azonban azok akik ismerik, jellemzően igencsak kedvelik. A Wikipédia azt írja, a Hámori-tó egy mesterségesen megnagyobbított tó Felső-Hámor és Lillafüred határában, Miskolc közelében. Az átlagos mélysége 9 méteres, vagyis nagyobb, mint a Balatoné. A tónak eleinte nem is volt neve, csak Taj néven emlegették a német Teich 'tó' jelentésű szó után. 1861-ben egy cikk Diósgyőri tó néven említette, a helyiek közül pedig néhányan használják a "feneketlen tó” elnevezést is.

A tavon kezdetben a csónakázás jött divatba, majd a palotaszálló megépülésével a térség turizmusához is hozzájárul, mint kedvelt látnivaló, kirándulóhely. Azok azonban, akik ismerik a Hámori-tavat, biztosan nem értik hogy keveredett erre a fürdőtavakat felsoroló listára. A válasz egyszerű: a tavak listáját an NNGYK honlapján található természetes fürdővizeket felsoroló listából válogattuk ki, ahogy Hámori-tó címszó alatt szerepel a kislődi Hámori Strand, mely a Sobri Jóska Élményparkban található, ez okozta a tévedésünket. A Miskolc közeli Hámori-tóban azonban nem lehet fürdeni, de mivel annyian - 60 százalék felett - jelölték kedvelt tóként, úgy gondoltuk, megéri megelíteni.

Az említett listában közlik a természetes fürdővizek vízminőségét is, melyből kiderül, hol találhatók a legkiválóbb strandok, illetve hol érdemes vigyázni a fürdőzéssel. Ennek a témának külön cikket is szenteltünk.

Szelidi-tó

A Szelidi-tó szintén nem a legismertebb tavaink közé sorolható, a legtöbb válaszadó ugyan halott már róla, még nem járt itt. A tó erényeit már idén nyáron bemutattuk egy külön cikkben. Ahogy abban írtuk: a Szelidi-tó hazánk ötödik legnagyobb természetes tava - 5 km hosszú, 150-200 m széles, 3-4 m mély, vízfelülete megközelítőleg 80 hektár. A tavat mégis kevéssé ismerik, pedig mindössze nagyjából 120 kilométerre található Budapesttől - akárcsak Balatonalmádi, vagy például Zamárdi közúton autóval. A tó déli partján nyugalomba jutott futóhomok területein kellemes strandok kerületek kialakításra, fizetős és szabadstrand is van.

A fizetős strand szépen kiépített, rendezett, lehetőség van vízibicikli bérlésre, sok kisebb játszótér található a strandon, és egy óriáscsúszda is áll a felnőttek, gyerekek rendelkezésére. A belépő a strandra egész napra felnőtteknek 1400, gyerekeknek 1000 forint, 16 óra után pedig 800, illetve 500 forint.

Fertő

A Fertő avagy Fertő-tó az egyik legismertebb állóvizünk, Magyarország északnyugati határa mentén, Sopron közelében található. A Fertő mintegy 20 ezer éves, Közép-Európa harmadik legnagyobb állóvize és Európa legnyugatabbra fekvő sztyepptava és szikterülete. Csak kisebb része tartozik Magyarországhoz, a területe nagyrésze Ausztriába lóg át. A Fertő-táj és ennek részeként maga a tó is a világörökség része - írja a Wikipédia.

A Balaton után Közép-Európa második legkönnyebben felmelegedő tava, hőmérséklete nyaranta nem ritkán eléri a 30°C-ot. A Fertő-tó.hu azt írja, a kikapcsolódásra vágyókat 11 kiépített strand várja, melyek igényesen kialakítottak, és választhatunk a homokos, a füves vagy a kavicsos partok közül. Azonban a magyarországi területen elhelyezkedő egyetlen (szabad)strand, a fertőrákosi fürdőhely jelenleg nem látogatható felújítás miatt. Ettől függetlenül az osztrák oldalon számos strand várja a látogatókat, az aktuális belépő árakról az egyes helyek honlapján érdemes tájékozódni.

Vadása-tó

A Vadása-tóról is elmondható, hogy sokan sosem hallottak róla, de a legtöbben mégis azok vannak, akik ugyan hallottak róla, sosem jártak itt. A Vadása-tó valójában egy két tóból álló mesterséges tóegyüttes neve Vas vármegye déli részén, melyeket a Vadása-patak felduzzasztásával hozták létre. A tavak és a körülöttük kialakult, üdülőövezeti jellegű községrész egyaránt vagy Hegyhátszentjakab központjából érhető el a Wikipédia szerint. A nyugati országrészben élők számára még közelebb is lehet, mint a Balaton. A Vadasastrand.hu szerint a felnőtt napijegy 1000 forint.

Orfűi-tavak

Az Orfűi-tavak mesterséges tórendszer Pécstől kb. 10 km-re északnyugatra, a Mecsek északi lábánál helyezkedik el. A mintegy 5 km hosszú tórendszert négy tó alkotja: az Orfűi-tó, a Pécsi-tó, a Herman Ottó-tó és a Kovácsszénájai-tó - írja a Wikipédia. Orfű honlapja szerint pedig a négy tó összesen 113 hektár vízfelülettel rendelkezik. A tórendszert a Vízfő-forrás táplálja. Az 1960-as évektől, a tórendszer kialakításával vált ismertté Orfű, ekkortól beszélhetünk a turizmus elterjedéséről. Az Orfűi-tó és a Pécsi-tó mellett kezdetben kisméretű üdülőtelkeket és horgásztanyákat hoztak létre, míg a Pécsi-tó nyugati oldalán a gazdálkodó szervek és intézmények vállalati nyaralóikat alakították ki.

Az Orfűi-tó ellenőrzött vízminőségű, homokos aljzatú, természetes vizű strandja a Kis-tó strand, ahol az utolsó friss információk szerint a felnőtt napijegy 900 forint. Orfű közelében található még az Abaligeti tó strandja is itt azonban évek óta csak "tűrhető" minősítést kap a vízminőség.

Tatai Grófi tó vagy Katonai tó

Tatát nem véletlenül nevezik a vizek városának, rengeteg hívogató tóval is büszkélkedhet. A tatai tavak hazánk kedvelt kiránduló és horgászhelyei, azonban strandja csak egy van. A tatai Grófi tó (vagy Katonai tó) parján a Fényes Fürdő és Kemping (Grófi-tó Strand). A feltételezésünk szerint a tatai tavakat feltehetően nem a fürdőzési lehetőség miatt kedvelik olyan sokan, azonban az olvasók közül olyan nagy arányban jelölték azt, szeretik a Grófi tavat és nem utolsó sorban számos olvasónk írt külön, hogy kihagytuk a tatai tavakat a felsorolásból (legtöbben az Öreg-tavat említették), hogy mindenképp itt a helye a TOP10 között. Bár az említett Öreg-tóban fürdésre nincs lehetőség mégis rengeteg magyar favoritja.

A Fényes Fürdő strandjára a honlap szerint 2800 forint a felnőtt napijegy. Ami a tatai tavak mellett szól még, hogy könnyen megközelíthető Budapestről és az ország más részeiről is, horgászok körében is nagyon kedvelt, és kirándulóknak is kiváló választás.

Szajki-tavak

A Vas vármegyében, Hosszúpereszteg közelében található Szajki-tó ugyancsak nem a legismertebbek egyike. A legtöbben már hallottak róla, de sosem jártak itt, viszont számottevő olvasó nyilatkozott úgy, hogy még nem is hallott róla. A Természetjáró leírása szerint a 18. században még csak két természetes tó volt itt, az egyik magasabban, a másik alacsonyabban helyezkedett el és kettő között átfolyó víz energiája egy malmot hajtott. A patakra 1931-ben gátakat építtettek, az így felduzzasztott vízből tizenegy nagy vízfelület keletkezett, melyek partjait fákkal ültették be. A középső tavon strandot és az üdülőövezetet alakítottak ki, míg a többibe halakat telepítettek.

A tónál manapság is üzemel strand. Az árakról nem találtunk naprakész információt, azonban két éve a felnőtt napijegy még csak 1000 forintba került, feltehetően 2024-re sem nőhetett meg vészesen az árszint.

Nyíregyházi Sóstó Tófürdő

A Sóstót sem kell sokaknak bemutatni, az olvasók nagyrésze hallott róla, ehhez képest azonban nem sokan jártak a tónál. A nyíregyházi természetes víz strandjáról valóban sokat lehetett hallani, például arról, hogy a vízminőség az utóbbi két évben is csak a "tűrhető" minősítést tudta megszerezni. Azonban ennek ellenére is rengetegen kedvelik azok közül, akik jártak már itt.

Nyíregyháza város és Sóstógyógyfürdő között helyezkedik el a Sóstói-erdő, mely körülveszi a 9,5 hektár területű Sóstói-tavat. Ennek természetes strandját nevezik Tófürdőnek, bár egyéb strandulási lehetőségek is találhatók a közelben, mint az Aquarius Élmény- és Parkfürdő. A Tófürdő partjára tiszai homokot terítettek, és 1930-ban épült meg az a balatonfüredi fürdőházat idéző faépületet, mely a fürdő emblematikus bejárata lett.

+1 Szálkai tározó

Mivel a listába bekerült véletlenül a Hámori-tó, amelyben azonban nem lehet fürdeni a TOP10-en felül bemutatunk még egy tavat, ahol viszont van természetes strand. A Szálkai tározóról is kevesen hallottak, és ha halottak is róla, kevesen jártak itt. Akik viszont ismerik a tavat, azoknak közel fele (49,4%) kedveli is. A tó Szálka község határában - Szekszárdtól, Bonyhádtól nem messze - fekszik az 5,7 hektáron. A tározót 1970-es években hozták létre az addig mocsaras területen. A felnőtt napijegy a strandra 1000 forint.

Ha valaki kifejezetten az eldugott, kevesek által ismert helyeket keresné, a válaszok alapján ilyen az eddig említetteken túl az Achilles-tó, a Báger-tó, a Borostyán-tó, a Brendon-tó, a Dorgói-tó, a Gersekaráti víztározó, a Hódmezővásárhelyi tó, az Ikrényi bányató (Ékes-tó), az István-tó (Nyékládháza), a Kistolmácsi tározó, a Muhi-tó, a Nádas-tó, a Nagyteveli víztározó, a Nagy-Tómalom (Sopron), a Pázsit-tó, a Rétközi-tó, a Ságodi-tározó, a Szent János tó, a Sziksós-fürdő, a Tiszaszigeti bányató, Tiszaszigeti bányató, a Vadkerti-tó (Nagy-Büdös-tó), a Vadnai-tó, és a Záportározó tó (Kecskemét). Utóbbi nem tévesztendő össze más Záportározónak nevezett tavakkal (több ilyen is van az országban), melyekben tilos a fürdőzés.