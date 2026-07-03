Az akciók során a megelőzésre is kiemelt figyelmet fordítottak.
Beköszöntött a földi pokol a budapesti tömegközlekedésen: több tucat villamoson állt le a légkondicionálás
Az elmúlt napok rendkívüli hőhulláma rávilágított a budapesti CAF villamosok légkondicionáló berendezéseinek súlyos, rendszerszintű problémáira. Június végén több tucat szerelvény hűtése mondta fel a szolgálatot, ami a gyanú szerint összefügghet a BKK korábban kozmetikázott ellenőrzési jelentéseivel és az emiatt elmaradt karbantartásokkal.
Bár a negyvenfokos kánikula átmenetileg enyhült, a forróság komolyan próbára tette a fővárosi közösségi közlekedést. A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) adatai szerint a hőségriadó alatt tömegesen hibásodtak meg a modern CAF villamosok klímaberendezései, így június 28-án 61, míg másnap 51 szerelvényen állt le a hűtőrendszer. A probléma elsősorban a korábbi beszerzésű járműveket érintette.
Mivel tavaly nyáron nem tapasztaltak ilyen mértékű meghibásodást, felmerül a kérdés, mi okozhatta a hirtelen összeomlást. A magyarázat egy korábban napvilágot látott esetre vezethető vissza, amelyből kiderült, hogy a BKK belső ellenőrzési részlegén felsőbb utasításra kozmetikázták a járművek légkondicionálóinak állapotáról szóló jelentéseket.
A gyakorlat szerint az ellenőröknek jóval több megvizsgált klímát kellett lepapírozniuk annál, mint amennyit a valóságban ellenőriztek. Ha a tavaszi felkészülési időszakban a berendezéseket csak papíron minősítették hibátlannak, esély sem nyílt az apróbb hibák megelőző karbantartására a kánikula beállta előtt - erről a Blikk számolt be először.
A lap, mostani cikkében felhívja a figyelmet a járművek előnytelen kialakítására is. A modern villamosokat eleve úgy tervezték, hogy a mesterséges hűtés ne kényelmi funkció, hanem létszükséglet legyen. Az ablakok kicsik, és sok esetben nem is nyithatók, így a szellőzést teljesen a légkondicionáló berendezésekre optimalizálták. Ha a hűtés leáll, a nagy üvegfelületek miatt a szerelvények percek alatt guruló üvegházakká válnak, ahol a belső hőmérséklet gyorsan meghaladja a kinti értékeket.
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Bár a rendkívüli hőség egy időre mérséklődött, a nyárból még két hónap hátravan. A fővárosi közlekedésszervezőknek így hamarosan ismét bizonyítaniuk kell, hogy a pusztán adminisztratív intézkedések helyett képesek tényleges karbantartással biztosítani az elviselhető utazási feltételeket.
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