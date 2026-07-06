2026. július 6. hétfő Csaba
28 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
BRA
Brazília 1 2 Norvégia
NOR
 Vége
Nyolcaddöntö
MEX
Mexikó 2 3 Anglia
ENG
 Vége
Nyolcaddöntö
POR
Portugália Spanyolország
ESP
 Ma 21:00
Nyolcaddöntö
USA
Egyesült Államok Belgium
BEL
 Kedd 02:00
Nyolcaddöntö
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Veszélyes hüllőt fogtak a Balatonban: a szakemberek szerint még lehetnek szabadon, senki ne próbálja megfogni őket
HelloVidék

Veszélyes hüllőt fogtak a Balatonban: a szakemberek szerint még lehetnek szabadon, senki ne próbálja megfogni őket

HelloVidék
2026. július 6. 09:22

Újabb aligátorteknőst fogtak be a Balatonnál. A hírről a balatonföldvári Teknős Park számolt be közösségi oldalán, ahol azt írták: a veszélyes hüllőt a Balaton északi partján találták meg.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

„Minden nyáron van sajnos befogás, de ezzel a példánnyal is kevesebb van szabadon. Remélhetjük, hogy idővel az összeset elfogjuk” – írta a Teknős Park a Facebookon közzétett bejegyzésben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az aligátorteknős (Chelydra serpentina) Észak-Amerikában őshonos faj, Magyarországon azonban idegenhonos, inváziós állatnak számít. A természetvédelmi szakemberek szerint a hazai vizekben kizárólag emberi közreműködéssel jelenik meg: többnyire olyan egyedekről van szó, amelyeket korábbi tulajdonosaik engedtek szabadon.

Miért veszélyes?

Az aligátorteknős rendkívül erős harapásáról ismert. Késéles, csőrszerű állkapcsával komoly sérülést okozhat, a kifejlett hímek akár 70–80 centiméteresre is megnőhetnek. A faj nemcsak az emberre lehet veszélyes, hanem a természetes élővilágra is: halakat, kétéltűeket, vízimadarakat és más vízi állatokat is zsákmányolhat, emellett nagy alkalmazkodóképessége miatt az őshonos fajokra is kockázatot jelent.

Az elmúlt években több hazai vízterületen is fogtak már aligátorteknőst. A Balatonnál 2022-ben egy mintegy 70 centiméteres példány került elő Balatonlelle közelében, 2024-ben pedig Balatonőszöd és Balatonszárszó között emeltek ki egy fiatal egyedet egy csalihalas hálóval. Mindkét állat a balatonföldvári Teknős Parkba került.

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Nem csak a Balatonból kerültek elő ilyen hüllők

Az elmúlt években folyókból, tavakból és bányatavakból is fogtak már aligátorteknősöket Magyarország különböző pontjain. A szakemberek szerint ezek az esetek arra utalnak, hogy még mindig előfordul, hogy megunt vagy kezelhetetlenné vált egzotikus kedvenceket engednek szabadon a természetben.

A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy aki nem őshonos teknőssel találkozik, ne próbálja meg puszta kézzel befogni, és semmiképpen ne engedje vissza a vízbe. Az ilyen állatok befogásában a természetvédelmi hatóságok és az erre szakosodott szervezetek tudnak segítséget nyújtani.
Címlapkép: Getty Images
#Balaton #magyarország #veszély #állat #tó #veszélyes #hellovidék #szakemberek #természetvédelem #állatok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:15
10:04
09:50
09:42
09:35
Pénzcentrum
Megállt a bérrobbanás a magyar sztárszakmában: a seniorok plafonba ütköztek, a kezdők viszont 800 ezres fizetéssel is indulhatnak
Madaras Norbert: Létfontosságú, ha nem is TAO-nak hívják, de valamilyen hasonló támogatási rendszer megmaradjon
Óriási drágulás az építőiparban: sokba kerülhet a magyaroknak a szigetelés, ha vakon kivárnak az állami támogatásra
Ilyen nincs még egy Magyarországon: különleges vásár a rettegett határzár helyén, a tiltott erdő mélyén
Kitálalt a legendás balatoni büfés: ezért vannak ilyen húzós árak 2026-ban a magyar tengernél
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. július 6. hétfő
Csaba
28. hét
Július 6.
A csók világnapja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Pár milliárd forint és 1 év is elég lenne a Velencei-tó megmentésére: a MOL és a magánszektor is megoldhatná
2
3 hete
Százéves pajta mélyén készül az Őrség legnagyobb kincse: megmutatjuk a zöld arany titkát + Videó
3
3 hete
Erre sok balatoni strandoló felkapja a fejét: megújult az egyik legszebb északi parti strand
4
3 hete
Ijesztő külsejű rovar jelenhet meg egyre több magyar kertben: ezt nem árt tudni róla
5
1 hete
Óriási a gond: 76 centis a Balaton, de nem is ez a legnagyobb baja a magyar tengernek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Szerződő
a biztosítási szerződés kulcsszereplője. Ő kezdeményezi a szerződéskötést (ajánlat), ő jogosult a jognyilatkozatok tételére, és a biztosító is hozzá intézi azokat. Ő köteles a díjfizetésre is. Személye gyakran egybeesik a biztosítottal.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 6. 10:04
Óriási drágulás az építőiparban: sokba kerülhet a magyaroknak a szigetelés, ha vakon kivárnak az állami támogatásra
Pénzcentrum  |  2026. július 6. 07:30
Megint kiadták a riasztást: bőrig ázhatunk ma egy perc alatt, az egész országban zivatarokra figyelmeztetnek
Agrárszektor  |  2026. július 6. 09:41
Durva, mi derült ki a fúrt kutakról: nem úgy van, ahogy rengetegen hiszik