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Veszélyes hüllőt fogtak a Balatonban: a szakemberek szerint még lehetnek szabadon, senki ne próbálja megfogni őket
Újabb aligátorteknőst fogtak be a Balatonnál. A hírről a balatonföldvári Teknős Park számolt be közösségi oldalán, ahol azt írták: a veszélyes hüllőt a Balaton északi partján találták meg.
„Minden nyáron van sajnos befogás, de ezzel a példánnyal is kevesebb van szabadon. Remélhetjük, hogy idővel az összeset elfogjuk” – írta a Teknős Park a Facebookon közzétett bejegyzésben.
Az aligátorteknős (Chelydra serpentina) Észak-Amerikában őshonos faj, Magyarországon azonban idegenhonos, inváziós állatnak számít. A természetvédelmi szakemberek szerint a hazai vizekben kizárólag emberi közreműködéssel jelenik meg: többnyire olyan egyedekről van szó, amelyeket korábbi tulajdonosaik engedtek szabadon.
Miért veszélyes?
Az aligátorteknős rendkívül erős harapásáról ismert. Késéles, csőrszerű állkapcsával komoly sérülést okozhat, a kifejlett hímek akár 70–80 centiméteresre is megnőhetnek. A faj nemcsak az emberre lehet veszélyes, hanem a természetes élővilágra is: halakat, kétéltűeket, vízimadarakat és más vízi állatokat is zsákmányolhat, emellett nagy alkalmazkodóképessége miatt az őshonos fajokra is kockázatot jelent.
Az elmúlt években több hazai vízterületen is fogtak már aligátorteknőst. A Balatonnál 2022-ben egy mintegy 70 centiméteres példány került elő Balatonlelle közelében, 2024-ben pedig Balatonőszöd és Balatonszárszó között emeltek ki egy fiatal egyedet egy csalihalas hálóval. Mindkét állat a balatonföldvári Teknős Parkba került.
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Nem csak a Balatonból kerültek elő ilyen hüllők
Az elmúlt években folyókból, tavakból és bányatavakból is fogtak már aligátorteknősöket Magyarország különböző pontjain. A szakemberek szerint ezek az esetek arra utalnak, hogy még mindig előfordul, hogy megunt vagy kezelhetetlenné vált egzotikus kedvenceket engednek szabadon a természetben.
A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy aki nem őshonos teknőssel találkozik, ne próbálja meg puszta kézzel befogni, és semmiképpen ne engedje vissza a vízbe. Az ilyen állatok befogásában a természetvédelmi hatóságok és az erre szakosodott szervezetek tudnak segítséget nyújtani.
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