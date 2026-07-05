2026. július 5. vasárnap Emese, Sarolta
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Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 5.)
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Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 5.)

Pénzcentrum
2026. július 5. 07:45

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. július 5.

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<h2>Ötöslottó</h2> <p>A sorsolás dátuma: 2026. július 4.<br> Az Ötöslottó nyerőszámai a 27. héten emelkedő számsorrendben a következők:<br> <b>5, 19, 25, 36, 64</b><br> Joker: <b>273806</b> </p> <p> Ezen a héten nem volt telitalálat. <br> 5-ös találat: 0 db<br> 4-es találat: 64 db<br> 3-as találat: 3990 db<br> 2-es találat: 82658 db<br> </p>

Befektetés, tőzsde

OTP: 46920 Ft
MOL: 3910 Ft
RICHTER: 12190 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.07.06: Változóan felhős idő mellett több órára kisüt a nap. Elszórtan zápor, néhol zivatar előfordulhat. Az északnyugati, nyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérik. A minimum zömmel 12 és 18 fok között alakul, a Nyírségben és az északi völgyekben lehet ennél pár fokkal frissebb a reggel. A maximum 26 és 31 fok között várható.

2026.07.07: A fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Kevesebb helyen - leginkább északkeleten és délnyugaton - van esély záporra, zivatarra. A nyugatias szél élénk, erős lesz. A hajnalban jellemző 11, 18 fokról délutánra 28 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2026.07.04)

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