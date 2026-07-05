Sorra érkeznek a nagy elemzői jelzések: kilenc részvényben látnak most 30-80 százalékos hozamlehetőséget a szakértők
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 5.)
Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. július 5.
Névnap
Emese, Sarolta
Friss hírek
- Madaras Norbert: Létfontosságú, ha nem is TAO-nak hívják, de valamilyen hasonló támogatási rendszer megmaradjon
- Összeomlanak az ingatlanárak a kiszáradó Velencei-tónál? Kezd tisztulni a kép, minden egy irányba mutat
- Íme 9 alig ismert, kitörés előtt álló külföldi részvény: 80 százalékos hozam is összejöhet
- Túl drága a Balaton? Ez a 10 csodálatos magyar tó jóval olcsóbb, nyugisabb és nincs is a világvégén
- Itt a MÁV étkezőkocsik 2026-os árlapja: ennyibe kerül a sör, a kávé, a hamburger az Adria felé
- Húzós időszak vár a vidéki magyarokra: hiába a történelmi rekord, tömegével tűnnek el a patikák
Deviza árfolyam
EUR: 353.42 Ft
CHF: 384.6 Ft
GBP: 412.53 Ft
USD: 309.02 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 46920 Ft
MOL: 3910 Ft
RICHTER: 12190 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.07.06: Változóan felhős idő mellett több órára kisüt a nap. Elszórtan zápor, néhol zivatar előfordulhat. Az északnyugati, nyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérik. A minimum zömmel 12 és 18 fok között alakul, a Nyírségben és az északi völgyekben lehet ennél pár fokkal frissebb a reggel. A maximum 26 és 31 fok között várható.
2026.07.07: A fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Kevesebb helyen - leginkább északkeleten és délnyugaton - van esély záporra, zivatarra. A nyugatias szél élénk, erős lesz. A hajnalban jellemző 11, 18 fokról délutánra 28 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 779 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 10,27%), de nem sokkal marad el ettől a Raiffeisen (THM 10,35%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2026.07.04)
Akciók
Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
Mutatjuk az olvasóink 10 kedvenc tavát a Balaton mellett és az idei árakat.
Horvátországban nyaralsz idén nyáron? Fontos infó, most közölte a turistákkal a horvát egészségügyi minisztérium!
A szolgáltatást a horvát biztosítottak mellett az Európai Unió tagállamaiból érkező, európai egészségbiztosítási kártyával rendelkező turisták is igénybe vehetik.
Kiderült, hogyan alakult a kínálat és mennyit drágultak az egyes ételek, italok az elmúlt évekhez képest a horvát tengerpart felé közlekedő vonatokon.
Egy friss árösszeállítás alapján egy négytagú család balatoni kiruccanása komoly kiadást jelenthet, már ha nem fogják nagyon spórolósra.
A mesterséges, lebetonozott védművek helyett természetesebb, homokos partszakaszok kialakításával lehetne a leghatékonyabban alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez.
Hamarosan visszatér a hőkupola a kontinensre, 44 fokos kánikula fog pusztítani - kiderült, Magyarország megússza-e
Miközben Európa még az idei első hőhullám utóhatásaival küzd, a meteorológusok már egy újabb, a korábbinál is intenzívebb forróságra figyelmeztetnek.
Nem várt fordulat az európai turizmusban: tömegek fordítanak hátat a legnépszerűbb mediterrán paradicsomoknak?
Az európaiak utazási kedve 2026 második felében is stabil marad, miközben a biztonság, a megfizethetőség és a klímaszempontok egyre inkább meghatározzák az úti célok és...
Beköszöntött a földi pokol a budapesti tömegközlekedésen: több tucat villamoson állt le a légkondicionálás
Mivel tavaly nyáron nem tapasztaltak ilyen mértékű meghibásodást, felmerül a kérdés, mi okozhatta a hirtelen összeomlást.
Komoly ellenőrzési hullám a budapest tömegközlekedésben: több mint 26 ezer utast vizsgáltak át, sokan pórul jártak
Az akciók során a megelőzésre is kiemelt figyelmet fordítottak.
Bár a beruházás előkészítése már évek óta zajlik, a folyamat Lázár János minisztersége alatt hosszabb időre leállt.
Rendkívüli riasztás a szomszédból: 13 tonnás vagonokat repítő szörnyeteg térhet vissza a magyarok kedvenc tengerpartjára
Horvátországban is kialakulhat tornádó, ha a hőhullámot követően hidegebb légtömeg érkezik a térség fölé,
Az Enterococcus jelenléte miatt szinte minden évben zárnak le strandokat hosszabb-rövidebb időre.
Na erre tényleg kevés magyar számíthatott: kiadták a figyelmeztetést a meteorológusok, tornádó is kialakulhat a kedvenc nyaralóhelyünkön
A tornádó kialakulásához több feltétel együttes jelenléte szükséges: meleg, nedves levegő a talaj közelében, hidegebb és szárazabb levegő a magasban, jelentős légköri instabilitás és erős...
Alkoholtilalmat vezetnek be a magyarok kedvenc tengerpartján: ez az az időpont, amikor már semmit nem fognak kiadni a boltban
A szabályok betartását az illetékes hatóságok ellenőrzik is majd.
A Pénzcentrum 2026. július 3.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Északkeleten zivatarokra is készülni kell.
Az 1-es villamos vonalán karbantartást végeznek a Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál július 4-én és 5-én, valamint 11-én és 12-én.
Meglepő fordulat az utazási piacon: közvetlen járatot kapott a magyarok álomszigete, azonnal megindult a roham érte
Idén három úticél tört be olyan erővel, amelyet még a tapasztalt turisztikai szakemberek sem láttak teljes mértékben előre.
-
Új városnegyed születik Angyalföldön: a befektetők már rá is ugrottak
Rózsahegyi Zsanettet, a Láng Negyed projektvezetőjét a barnamezős beruházásról kérdeztük.
-
Videó: ez történik a Rossmann 20 milliárdos központjában, mielőtt feltöltik a polcokat
Így dolgoznak a félautomata rendszerek a háttérben.
-
A fiatalok döntöttek: ezt várják el egy bankszámlától (x)
A Gránit Bank friss elemzése szerint a Z generáció számára a feltétel nélküli díjmentesség, a virtuális bankkártya és a piaci középárfolyamon történő devizaváltás jelentik a legnagyobb vonzerőt bankszámla-választáskor.
-
Több, mint 70 kuponnal érkezik a SPAR új kuponakciója (x)
Akár a nyaralásra készülsz, akár a nyári szünetet szeretnéd egyszerűbben és kedvezőbben megoldani, most érdemes figyelni a SPAR új kuponakciójára.