Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 5.)

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Névnap

Emese, Sarolta

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Befektetés, tőzsde

Ötöslottó A sorsolás dátuma: 2026. július 4.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 27. héten emelkedő számsorrendben a következők:

5, 19, 25, 36, 64

Joker: 273806 Ezen a héten nem volt telitalálat.

5-ös találat: 0 db

4-es találat: 64 db

3-as találat: 3990 db

2-es találat: 82658 db



OTP: 46920 Ft

MOL: 3910 Ft

RICHTER: 12190 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.07.06: Változóan felhős idő mellett több órára kisüt a nap. Elszórtan zápor, néhol zivatar előfordulhat. Az északnyugati, nyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérik. A minimum zömmel 12 és 18 fok között alakul, a Nyírségben és az északi völgyekben lehet ennél pár fokkal frissebb a reggel. A maximum 26 és 31 fok között várható.

2026.07.07: A fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Kevesebb helyen - leginkább északkeleten és délnyugaton - van esély záporra, zivatarra. A nyugatias szél élénk, erős lesz. A hajnalban jellemző 11, 18 fokról délutánra 28 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2026.07.04)

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