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Utazás

Horvátországban nyaralsz idén nyáron? Fontos infó, most közölte a turistákkal a horvát egészségügyi minisztérium!

Pénzcentrum
2026. július 4. 13:59

Rekordszámú, 62 turistaambulancia működik az idei nyári szezonban Horvátországban, hogy a megnövekedett vendégforgalom idején gyorsabban jussanak egészségügyi alapellátáshoz a belföldi és a külföldi turisták - közölte szombaton a horvát egészségügyi minisztérium.

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Az egészségházakhoz kapcsolódó rendelőkben a turisták orvosi vizsgálatot vehetnek igénybe, receptet kaphatnak a szükséges gyógyszerekre, illetve beutalót halaszthatatlan ellátásra.

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A szolgáltatást a horvát biztosítottak mellett az Európai Unió tagállamaiból érkező, európai egészségbiztosítási kártyával rendelkező turisták is igénybe vehetik. Ilyenkor az ellátás költségét a beteg saját egészségbiztosítása fedezi.

Ez az eddigi legnagyobb ilyen hálózat Horvátországban - hangsúlyozta a tárca, hozzátéve, hogy tavaly 40, 2024-ben 37 helyszínen működtek szezonális rendelők. Júliusban már 50 helyszínen állnak munkába a kiegészítő orvosi csapatok, a teljes hálózat 11 megyére terjed ki.

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A legtöbb turistaambulanciát, tizenkettőt Dubrovnik-Neretva megyében nyitják meg. Zára és Split-Dalmácia megyében hat-hat, Isztria, Tengermellék-Fennsík, Lika-Zengg és Sibenik-Knin megyében öt-öt helyszínen lesz ilyen rendelés. Károlyváros megyében három, Krapina-Zagorje, Belovár-Bilogora és Eszék-Baranya megyében egy-egy turistaambulancia működik.

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A szezonális orvosi csapatokat harmadik éve szervezi meg a horvát egészségügyi minisztérium és az egészségbiztosítási intézet a megyékkel és az egészségházakkal együttműködve. A cél a háziorvosi rendelők, a sürgősségi ellátás és a kórházi ügyeletek tehermentesítése a legforgalmasabb üdülőterületeken. Az elmúlt három évben több mint 620 ezer eurót fordítottak a turistaambulanciák felszerelésére és kialakítására.
Címlapkép: Getty Images
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