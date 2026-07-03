2026. július 3. péntek Kornél, Soma
28 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
POR
Portugália 2 1 Horvátország
CRO
 Vége
32-es főtábla
SUI
Svájc 2 0 Algéria
ALG
 Vége
32-es főtábla
AUS
Ausztrália Egyiptom
EGY
 Ma 20:00
32-es főtábla
ARG
Argentína Zöld-foki Köztársaság
CPV
 Szombat 00:00
32-es főtábla
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, Magyarország, 2012 - Tömegközlekedés, Személyszállító villamos vagy villamosvonal
Utazás

Bejelentette Vitézy Dávid: új villamosvonal épül Budapesten

Pénzcentrum
2026. július 3. 13:28

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter aláírta a budai fonódó villamoshálózat második ütemének támogatási szerződését. A 32 milliárd forintos európai uniós forrásból megvalósuló, a Szent Gellért tértől a Kopaszi-gát térségén át a Budafoki útig tartó új vonalszakasz a tervek szerint 2029-re készül el.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Bár a beruházás előkészítése már évek óta zajlik, a folyamat Lázár János minisztersége alatt hosszabb időre leállt, de a projekt mostanra elérte az építési fázist. A támogatási dokumentum aláírásával a kivitelezési szerződés is hatályba lépett.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ez a budapesti villamosfejlesztés az első olyan, hazai felhasználású uniós forrásból megvalósuló projekt, amely eljutott ebbe a szakaszba, de a közeljövőben további közlekedési és vasúti beruházások indulása is várható országszerte.

Az új vonalszakasz a Szent Gellért tértől indulva végighalad a Műegyetem rakparton, majd a Petőfi híd és a Rákóczi híd budai hídfője alatt elhaladva, az ELTE és az Infopark érintésével éri el a Kopaszi-gátnál épülő új városnegyedet, a végállomása pedig a Budafoki útnál lesz.

A fejlesztés hiánypótló közösségi közlekedési kapcsolatot teremt a gyorsan növekvő dél-budai térség számára, ráadásul közvetlen átszállási lehetőséget biztosít a Déli Körvasút részeként megvalósuló Nádorkert elővárosi vasútállomáshoz is.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 779 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 10,27%), de nem sokkal marad el ettől a Raiffeisen (THM 10,35%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az új vonalnak köszönhetően a terület szervesen rácsatlakozik a már működő budai fonódó hálózatra, a Szabadság hídon át pedig kényelmesen elérhetővé válik a belváros és a Deák Ferenc tér, a jövőben pedig a Bajcsy-Zsilinszky úton keresztül akár a Nyugati pályaudvar is.

A projektet a Közlekedési és Beruházási Minisztérium bonyolítja le a Budapesti Közlekedési Központtal szoros együttműködésben. Bár a kivitelezőnek még fel kell készülnie a feladatokra, a kisebb közműkiváltási munkák már idén ősszel megkezdődhetnek. A látványosabb, nagyszabású építkezések 2027-ben indulnak el a nyomvonal mentén, a teljes hálózatbővítést pedig a szerződés értelmében 2029-re kell befejezni.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #közlekedés #bkk #villamos #Budapest #fejlesztés #beruházás #uniós támogatás #lázár jános #vitézy dávid #budapesti tömegközlekedés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:28
13:22
13:15
13:03
12:48
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 3.
Fontos változás indulhat a magyarországi fizetéseknél: erre kell készülni az év második felében
2026. július 2.
Súlyos veszély fenyegeti a magyar bankszámlákat: tízből hét ember már belesétált ebbe a csapdába, nem úszták meg olcsón
2026. július 3.
Mégis mi történik a magyar kórházakban? Egy év alatt újabb ezer működő kórházi ágy szűnt meg
2026. július 3.
Nálad is így szerelték fel a klímát? A kánikulában se használd, pillanatok alatt kigyulladhat
2026. július 2.
Hatalmas a baj a magyar építkezéseken: nem várt krízis miatt állt le szinte minden, ennek nagyon súlyos ára lesz
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. július 3. péntek
Kornél, Soma
27. hét
Július 3.
Zacskómentes világnap
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Most közölte a HungaroMet: hiába kibírhatatlan a mostani kánikula, a java még hátravan - közeleg a földi pokol az időjárásban
2
5 napja
Nem várt csapás érte a vasárnapi utazókat a magyar tengernél: óriási a felfordulás a déli parton
3
5 napja
Itt a friss előrejelzés: ekkor érkezik a várva várt lehűlés, de előtte még 43 fok is lehet
4
1 hete
Fejbe lőtt holttestet találtak a Balatonban: nagy erőkkel vonult ki a rendőrség, ezt lehet eddig tudni az ügyről
5
5 napja
Mikor lesz teljes napfogyatkozás Magyarországon? Napfogyatkozás 2026-ban és 2027-ben: innen lesz látható a ritka égi jelenség
PÉNZÜGYI KISOKOS
Direkt biztosítás
vagyonbiztosítás, amely a tulajdonos vagy az érdekelt személy vagyontárgyait közvetlenül védi. Pl. épületek tűzbiztosítása, betörés-biztosítás, casco.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 3. 13:03
Mégis mi történik a magyar kórházakban? Egy év alatt újabb ezer működő kórházi ágy szűnt meg
Pénzcentrum  |  2026. július 3. 12:30
Oszkó Péter: súlyos a költségvetési örökséget kapott a nyakába a Tisza-kormány - így kerülhetők el a drasztikus megszorítások
Agrárszektor  |  2026. július 3. 12:34
Ingyen érkezik a segítség sok magyarnak: mutatjuk, kiknek jár