Elfelejthetjük jó időre a tikkasztó kánikulát? Rendkívüli időjárás-előrejelzés érkezett Magyarországra

Változékony, gyakran szeles idő várható a jövő héten, de a kánikula nem tér vissza, a hőmérséklet csúcsértéke általában 30 Celsius-fok körül alakul és a hajnalok is frissítőek lesznek. A sok napsütést olykor felhőzet zavarja, de zápor, zivatar inkább csak a hét elején fordulhat elő - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.

Hétfőn a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb-rövidebb napos időszakokra is számítani lehet, de elszórtan előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében is megerősödhet, akár viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható.

Kedden a változó felhőzet mellett általában sok napsütésre kell készülni, helyenként fordulhat elő zápor, zivatar. A nyugatias szél élénk, erős lesz. A hajnalban jellemző 10-18 fokról délutánra 28 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Szerdán erősen felhős lesz az ég, majd észak felől szakadozik, csökken a felhőzet. Előfordulhatnak záporok, zivatarok, de inkább csak kisebb körzetekben. Az északnyugati, északi szelet nagy területen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 14 és 21, délután 26 és 32 fok között alakulhat.

Csütörtökön gomolyfelhős, napos idő várható, és csak kevés helyen alakulhat ki zápor. Az északias szelet élénk, erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 18, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 30 fok között valószínű.

Pénteken napos idő várható kevés gomolyfelhővel, néhol nem kizárt zápor, zivatar. Az északias szél veszíthet erejéből. A minimum 9 és 18, a csúcsérték 25 és 31 fok között változhat.

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Szombaton kevés gomolyfelhő mellett sok napsütés ígérkezik, csapadék nem valószínű. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 19, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul.

Vasárnap napos idő valószínű kevés gomolyfelhővel, csapadék nélkül. Az északias szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 13 és 21, délután 28 és 33 fok között alakulhat.

Fotó: Krizsán Csaba, MTI/MTVA