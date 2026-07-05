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Elfelejthetjük jó időre a tikkasztó kánikulát? Rendkívüli időjárás-előrejelzés érkezett Magyarországra

Pénzcentrum
2026. július 5. 16:58

Változékony, gyakran szeles idő várható a jövő héten, de a kánikula nem tér vissza, a hőmérséklet csúcsértéke általában 30 Celsius-fok körül alakul és a hajnalok is frissítőek lesznek. A sok napsütést olykor felhőzet zavarja, de zápor, zivatar inkább csak a hét elején fordulhat elő - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.

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Hétfőn a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb-rövidebb napos időszakokra is számítani lehet, de elszórtan előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében is megerősödhet, akár viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható.

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Kedden a változó felhőzet mellett általában sok napsütésre kell készülni, helyenként fordulhat elő zápor, zivatar. A nyugatias szél élénk, erős lesz. A hajnalban jellemző 10-18 fokról délutánra 28 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Szerdán erősen felhős lesz az ég, majd észak felől szakadozik, csökken a felhőzet. Előfordulhatnak záporok, zivatarok, de inkább csak kisebb körzetekben. Az északnyugati, északi szelet nagy területen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 14 és 21, délután 26 és 32 fok között alakulhat.

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Csütörtökön gomolyfelhős, napos idő várható, és csak kevés helyen alakulhat ki zápor. Az északias szelet élénk, erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 18, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 30 fok között valószínű.

Pénteken napos idő várható kevés gomolyfelhővel, néhol nem kizárt zápor, zivatar. Az északias szél veszíthet erejéből. A minimum 9 és 18, a csúcsérték 25 és 31 fok között változhat.

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Szombaton kevés gomolyfelhő mellett sok napsütés ígérkezik, csapadék nem valószínű. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 19, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul.

Vasárnap napos idő valószínű kevés gomolyfelhővel, csapadék nélkül. Az északias szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 13 és 21, délután 28 és 33 fok között alakulhat.

Fotó: Krizsán Csaba, MTI/MTVA
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