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Komoly ellenőrzési hullám a budapest tömegközlekedésben: több mint 26 ezer utast vizsgáltak át, sokan pórul jártak
Júniusban több mint 26 ezer utast ellenőriztek a főváros forgalmas járatain: a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) és a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) munkatársai a FÖRI rendészeivel közösen – fokozott rendőri, jegyellenőri és utaskoordinátori jelenléttel – ismét összehangolt ellenőrzéseket tartottak - közölte a BKK. Az akciók nemcsak a járművekre, hanem a megállókra, metróállomásokra, az aluljárókra és azok környezetére is kiterjedtek, miközben a rendőrök a buszsávokat jogosulatlanul használó járművezetőkkel szemben is intézkedtek. A cél a közösségi közlekedést használók biztonságérzetének erősítése.
A BKK és a BRFK 2020-ban kötött együttműködési megállapodást annak érdekében, hogy rendszeres, összehangolt ellenőrzésekkel járuljanak hozzá a közbiztonság növeléséhez és az élhetőbb városi környezet kialakításához. Ennek keretében júniusban 4 alkalommal tartottak nagyszabású, több járatra kiterjedő ellenőrzést.
A rendőrök, a BKK-jegyellenőrök és a FÖRI munkatársai a forgalmas fővárosi járatok utasait, valamint a megállók és metróállomások környezetét ellenőrizték.
Az akciók során a megelőzésre is kiemelt figyelmet fordítottak: fokozott BKK-utaskoordinátori jelenléttel metróállomási beléptetést, valamint a felszíni járatokra történő felszállások ellenőrzését végezték annak érdekében, hogy kiszűrjék az utazási feltételeknek nem megfelelő utasokat, és növeljék az utasok biztonság- és komfortérzetét.
Az ellenőrzések az alábbi járatokat érintették:
- az 1-es és az 1A,
- a 4-es és a 6-os, illetve
- a 23-as és a 24-es villamost, valamint
- a 16-os, a 16A, a 105-ös, a 116-os, a 178-as, a 210-es és a 216-os buszt.
Az ellenőrzések több kiemelt közlekedési csomópontot is érintettek: Kelenföld vasútállomás, Keleti pályaudvar, Deák Ferenc tér és Széll Kálmán tér metróállomásainak ki- és bejáratainál is jelen voltak az együttműködő szervezetek munkatársai.
A júniusi összehangolt akciókban
- a BKK-jegyellenőrök műszakonként 2–8 csoportban dolgozva összesen 26 779 utast ellenőriztek; az ellenőrzöttek mintegy 1 százalékát pótdíjazták, továbbá az utazási jogosultság vizsgálata mellett a szabályszegőket kizárták az utazásból;
- a BKK-utaskoordinátorok a kiemelt ellenőrzéssel érintett területeken és járatokon metróállomási beléptetést, valamint a felszíni járatokon utasellenőrzést végeztek, amelynek során összesen több mint 58 ezer ellenőrzésre került sor;
- a BRFK munkatársai fokozott figyelmet fordítottak a kijelölt járatokra, valamint a megállók és a metróállomások környezetére; az ellenőrzések során 228 személyt igazoltattak, elfogtak egy körözött személyt és egy korábbi bűncselekmény elkövetésével gyanúsított férfit, továbbá előállítottak négy eltűnés miatt keresett fiatalt, valamint egy férfihoz mentőt kellett hívniuk.
Fokozott rendőri jelenlét, buszsáv- és taxiellenőrzés
A BKK elkötelezett amellett, hogy a fővárosi tulajdonú közszolgáltatókkal, valamint az állami és civil szervezetekkel együttműködve tovább erősítse a közösségi közlekedést használók biztonságát, és ezzel hozzájáruljon Budapest élhetőségének javításához. Ennek érdekében a járatok ellenőrzése mellett júniusban az alábbi intézkedésekre került sor:
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- a BRFK Közlekedésrendészeti Főosztály rendőreivel együttműködve ellenőrizték a buszsávok szabályos használatát, amelynek során 40 fővel szemben szabtak ki helyszíni bírságot buszsáv jogosulatlan használata miatt;
- a BRFK Közrendvédelmi Főosztály rendőrei a BKK munkatársaival együttműködve ellenőrizték a taxikat, valamint az engedéllyel rendelkező vagy engedély nélkül személyszállítást végző járműveket; az ellenőrzések során nyolc szabálytalanságot tártak fel és szankcionáltak.
Ezeken túlmenően a BKK
- rendszeresen szervez köztisztasági és közrendvédelmi akciókat;
- ezekhez kapcsolódva háromnapos, kiemelt járatellenőrzéseket tart, amelyek célja nemcsak a jegyellenőrzés, hanem a magatartási szabályokat megszegő személyek kiszűrése, valamint a járművek állapotának ellenőrzése is.
A BKK és a BRFK 2025-ben csaknem 150 alkalommal szervezett közös ellenőrzést, tapasztalataikról év eleji közleményükben számoltak be, a májusi járatellenőrzési akciókat pedig ebben az anyagban összegezték.
Az akciók folytatódnak, az együttműködésben részt vevők célja, hogy – a lakossági visszajelzéseket is figyelembe véve – tovább növeljék a járatellenőrzések hatékonyságát, és erősítsék a közösségi közlekedés biztonságát.
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