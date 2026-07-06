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Dráma a Szicíliába induló Ryanair-járaton: vulkánkitörés miatt rekedtek fogságban a magyar utasok
Az Etna vulkáni tevékenysége és a változó széljárás miatt hétfő hajnalig részlegesen lezárták a cataniai repülőteret, ami komoly fennakadásokat okozott a Budapest és Szicília között közlekedő Ryanair-járatok menetrendjében. Az érintett gépeket Palermóba irányították át, az utasok pedig érdemi tájékoztatás és transzferlehetőség nélkül rekedtek a repülőtéren az éjszaka közepén - írja a Telex.
A vasárnap délelőtt negyed tizenkettőkor Budapestről induló gép utasai a beszállás után két órát várakoztak a fedélzeten, mire közölték velük, hogy a vulkánkitörés miatt elhalasztják az indulást. A járat végül csak este kilenc órakor szállt fel, de Catania helyett Palermóba irányították át.
Az utasok a palermói repülőtéren ragadtak, mivel a beígért cataniai busztranszfer nem érkezett meg, a tájékoztatás pedig teljesen elmaradt. Miután az Uber nem volt elérhető, a taxisok pedig fejenként száz eurót kértek a fuvarért, sokan a repülőtér parkolójában és termináljában töltötték az éjszakát.
A hazautazók is hasonló káoszról számoltak be. A Cataniából Budapestre tartó gép eredetileg kora délután indult volna, de a felszállást először késő estére módosították, majd este nyolc óra után bejelentették, hogy az utasokat buszokkal viszik át Palermóba.
A cataniai repülőtéren fejetlenség alakult ki, a transzferjáratok rendkívül lassan és bizonytalanul indultak el, miközben a Ryanair mindössze három darab, egyenként négy eurós utalvánnyal próbálta kárpótolni a várakozókat.
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A hiányos tájékoztatás miatt órákig teljes bizonytalanságban várakozó tömegből volt, aki csak éjjel egy órakor jutott fel egy buszra, amellyel hajnali három után ért Palermóba. A megpróbáltatások azonban ezzel sem értek véget, a palermói felszállást ugyanis a repülőtérre érkezés után tovább halasztották, mivel időközben lejárt a repülőszemélyzet munkaideje.
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