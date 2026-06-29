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Nem várt lépés a pokoli hőségben: itt juthatsz teljesen ingyen vízhez a magyar fővárosban

Pénzcentrum/MTI
2026. június 29. 12:32

A rendkívüli hőségre tekintettel a Fővárosi Vízművek - az 551 közkifolyó, azaz nyomós kút, és a szezonálisan működő 63 ivókút mellett - 22 ideiglenes vízosztót is üzembe helyezett Budapest legforgalmasabb terein, csomópontjaiban.

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A Fővárosi Vízművek azt közölte, hogy az ideiglenes ivókutak, úgynevezett csapállványok könnyen felismerhetők, mivel azokat az ivóvíz nemzetközi piktogramja, egy csapot és ivóvizes poharat ábrázoló tábla jelzi.

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Az ideiglenes ivókutak folyamatosan frissülő listája a Fővárosi Vízművek Facebook-oldalán érhető el, jelenleg ezeken a helyeken lehet frissíteni magunkon, ha útnak indulunk a hőségben:

  • Városháza park (V. kerület),
  • Keleti pályaudvar (VIII. kerület, Baross tér 1.),
  • Örs vezér tere 2. (XIV. kerület),
  • Széll Kálmán tér (II. kerület),
  • Heltai Jenő tér (III. kerület),
  • Deák Ferenc tér (V. kerület),
  • Astoria (V. kerület, Károly körút 4.),
  • Ferenciek tere 2. (V. kerület),
  • Kelenföldi út (XI. kerület, vasútállomás),
  • Kálvin tér 10. (IX. kerület),
  • Móricz Zsigmond körtér 2. (XI. kerület),
  • Október huszonharmadika utca 2-6. (XI. kerület, Újbuda-központ),
  • Gazdagréti tér 8. (XI. kerület),
  • Szépvölgyi út 8. (III. kerület, Kolosy tér),
  • Kossuth Lajos tér (V. kerület, Országgyűlés Hivatala, Látogatóközpont),
  • Nemzeti Közszolgálati Egyetem (VIII. kerület, Ludovika tér),
  • Újpest-központ (IV. kerület, József Attila u. 66.),
  • Balzsam utca (XIII. kerület, Újpest-Városkapu),
  • József krt. 2. (VIII. kerület, Blaha Lujza tér),
  • Határ út (IX. kerület, Ferde u.),
  • Váci út 46b (XIII. kerület, Lehel tér),
  • Bosnyák tér 15. (XIV. kerület),
  • Pesti út 170a (XVII. kerület, Rákoskeresztúr városközpont),
  • Újpalota, Fő tér (XV. kerület).

A környezet védelme érdekében a Fővárosi Vízművek az ideiglenes ivókutaknál nem biztosít egyszer használatos műanyag vagy papír poharat, ezért azt kéri, hogy lehetőség szerint mindenki saját kulacsot vagy újratölthető palackot használjon.

Címlapkép: MTI/Bodnár Boglárka
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