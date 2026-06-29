A rendkívüli hőhullám elleni védekezéssel egy időben háromnapos kihelyezett kormányülést tartott a kabinet Pilisszentkereszten.
Nem várt lépés a pokoli hőségben: itt juthatsz teljesen ingyen vízhez a magyar fővárosban
A rendkívüli hőségre tekintettel a Fővárosi Vízművek - az 551 közkifolyó, azaz nyomós kút, és a szezonálisan működő 63 ivókút mellett - 22 ideiglenes vízosztót is üzembe helyezett Budapest legforgalmasabb terein, csomópontjaiban.
A Fővárosi Vízművek azt közölte, hogy az ideiglenes ivókutak, úgynevezett csapállványok könnyen felismerhetők, mivel azokat az ivóvíz nemzetközi piktogramja, egy csapot és ivóvizes poharat ábrázoló tábla jelzi.
Az ideiglenes ivókutak folyamatosan frissülő listája a Fővárosi Vízművek Facebook-oldalán érhető el, jelenleg ezeken a helyeken lehet frissíteni magunkon, ha útnak indulunk a hőségben:
- Városháza park (V. kerület),
- Keleti pályaudvar (VIII. kerület, Baross tér 1.),
- Örs vezér tere 2. (XIV. kerület),
- Széll Kálmán tér (II. kerület),
- Heltai Jenő tér (III. kerület),
- Deák Ferenc tér (V. kerület),
- Astoria (V. kerület, Károly körút 4.),
- Ferenciek tere 2. (V. kerület),
- Kelenföldi út (XI. kerület, vasútállomás),
- Kálvin tér 10. (IX. kerület),
- Móricz Zsigmond körtér 2. (XI. kerület),
- Október huszonharmadika utca 2-6. (XI. kerület, Újbuda-központ),
- Gazdagréti tér 8. (XI. kerület),
- Szépvölgyi út 8. (III. kerület, Kolosy tér),
- Kossuth Lajos tér (V. kerület, Országgyűlés Hivatala, Látogatóközpont),
- Nemzeti Közszolgálati Egyetem (VIII. kerület, Ludovika tér),
- Újpest-központ (IV. kerület, József Attila u. 66.),
- Balzsam utca (XIII. kerület, Újpest-Városkapu),
- József krt. 2. (VIII. kerület, Blaha Lujza tér),
- Határ út (IX. kerület, Ferde u.),
- Váci út 46b (XIII. kerület, Lehel tér),
- Bosnyák tér 15. (XIV. kerület),
- Pesti út 170a (XVII. kerület, Rákoskeresztúr városközpont),
- Újpalota, Fő tér (XV. kerület).
A környezet védelme érdekében a Fővárosi Vízművek az ideiglenes ivókutaknál nem biztosít egyszer használatos műanyag vagy papír poharat, ezért azt kéri, hogy lehetőség szerint mindenki saját kulacsot vagy újratölthető palackot használjon.
Címlapkép: MTI/Bodnár Boglárka
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